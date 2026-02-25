Medvedev hủy diệt Wawrinka tại Dubai Open: Màn tái đấu chênh lệch

Về Báo Hà Tĩnh

Daniil Medvedev dễ dàng vượt qua Stan Wawrinka với tỷ số 6-2, 6-3 để tiến vào vòng 3 Dubai Open, khẳng định phong độ vượt trội so với lần đối đầu tại Rotterdam.

Tại vòng 2 đơn nam Dubai Open, Daniil Medvedev đã chứng minh sức mạnh áp đảo trong cuộc tái đấu với Stan Wawrinka. Chỉ chưa đầy một tháng sau khi phải chật vật ngược dòng trước tay vợt lão tướng người Thụy Sĩ tại Rotterdam, lần này Medvedev đã không để kịch bản tương tự lặp lại khi giải quyết trận đấu chỉ trong 1 giờ 15 phút.

Sự áp đảo của Daniil Medvedev trong set mở màn

Tay vợt người Nga nhanh chóng thiết lập thế trận một chiều ngay từ những phút đầu tiên. Medvedev sớm có được lợi thế khi bẻ giao bóng thành công ở ván thứ 2. Dù Wawrinka đã nỗ lực cứu được một điểm break nhờ cú giao bóng tốt, nhưng sai lầm ở cú đánh chéo sân sau đó đã khiến anh mất game quan trọng.

Daniil Medvedev thi đấu áp đảo trước Stan Wawrinka tại Dubai Open
Daniil Medvedev

Càng thi đấu, Wawrinka càng bộc lộ dấu hiệu hụt hơi về thể lực và tiếp tục mất thêm break ở ván thứ 5. Hy vọng nhen nhóm cho tay vợt Thụy Sĩ khi anh đòi lại được một break sau lỗi giao bóng kép của Medvedev. Tuy nhiên, bản lĩnh của hạt giống hàng đầu đã giúp Medvedev bẻ thêm một game giao bóng nữa ở ván thứ 7, qua đó khép lại set 1 với chiến thắng cách biệt 6-2.

Nỗ lực bất thành của Stan Wawrinka

Bước sang set 2, kịch bản giằng co xuất hiện ở những ván đầu. Medvedev sớm đoạt break nhưng ngay lập tức Wawrinka đáp trả bằng một pha đánh dọc dây ấn tượng để cân bằng tỷ số. Thế trận tưởng chừng sẽ trở nên kịch tính hơn khi hai tay vợt duy trì sự bám đuổi đến ván thứ 6.

Bước ngoặt xảy ra ở ván thứ 7, khi Wawrinka dù đang dẫn trước 30-15 nhưng lại liên tiếp mắc 3 lỗi đánh hỏng, dâng break cho đối thủ. Tận dụng tâm lý đi xuống của đối phương, Medvedev thừa thắng xông lên, đoạt thêm một break nữa để kết thúc set đấu với tỷ số 6-3.

Thống kê chuyên sâu trận đấu

Chiến thắng này không chỉ giúp Medvedev đi tiếp mà còn giúp anh tiết kiệm đáng kể thể lực khi thời gian thi đấu chỉ bằng một nửa so với cuộc đối đầu tại Rotterdam hồi đầu tháng.

Chỉ số thống kêDaniil MedvedevStan Wawrinka
Tỷ số chung cuộc6-2, 6-3-
Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Aces)74
Lỗi giao bóng kép64
Tỷ lệ giao bóng 165%52%
Điểm Break thành công6/112/7
Tổng số điểm thắng10787

Với kết quả này, Daniil Medvedev chính thức ghi tên mình vào vòng 3 Dubai Open. Đối thủ tiếp theo của tay vợt người Nga sẽ là người giành chiến thắng trong cặp đấu giữa Karen Khachanov và Jensen Brooksby.

