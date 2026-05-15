Medvedev ngược dòng hạ Landaluce, đại chiến Sinner tại bán kết Rome Open Vượt qua khởi đầu thảm họa, Daniil Medvedev thể hiện bản lĩnh để đánh bại Martin Landaluce sau 3 set kịch tính, thiết lập cuộc đối đầu rực lửa với Jannik Sinner.

Daniil Medvedev vừa ghi tên mình vào vòng bán kết Rome Open sau một cuộc lội ngược dòng đầy bản lĩnh trước tay vợt hạng 94 thế giới Martin Landaluce. Dù có khởi đầu không như ý, hạt giống số 7 đã kịp thời lấy lại phong độ để giành chiến thắng chung cuộc 2-1 (1-6, 6-4, 7-5), qua đó thiết lập trận bán kết tâm điểm với hạt giống số 1 Jannik Sinner.

Khởi đầu thảm họa của "Gấu Nga"

Trận tứ kết bắt đầu bằng một cú sốc lớn khi Daniil Medvedev nhập cuộc vô cùng chậm chạp. Tay vợt người Nga liên tục mắc lỗi và để mất break ngay trong hai game cầm giao bóng đầu tiên. Landaluce, với tâm lý thoải mái của kẻ yếu thế, đã tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để vươn lên dẫn trước với cách biệt khó tin 5-0.

Mặc dù rất nỗ lực để tìm lại cảm giác bóng, Medvedev chỉ có thể gỡ gạc lại một game thắng danh dự trước khi chấp nhận thất bại nặng nề 1-6 trong set đấu đầu tiên. Đây được xem là một trong những set đấu tệ nhất của tay vợt người Nga kể từ đầu mùa giải đất nện.

Medvedev nhọc nhằn vượt qua thử thách để tiến vào bán kết.

Bản lĩnh và màn rượt đuổi tỷ số kịch tính

Bước sang set 2, cục diện trận đấu trở nên khó lường hơn với một "cơn mưa" break-point từ cả hai phía. Landaluce tiếp tục gây áp lực khi hai lần bẻ thành công game giao bóng của Medvedev. Tuy nhiên, đẳng cấp của nhà cựu vô địch Grand Slam đã lên tiếng đúng lúc. Medvedev tận dụng thành công 3 cơ hội bẻ giao bóng để thắng sát nút 6-4, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Set quyết định chứng kiến sự giằng co nghẹt thở giữa sức trẻ của Landaluce và kinh nghiệm của Medvedev. Một lần nữa, kịch bản thảm họa lại hiện về khi Medvedev mất break ngay game mở màn. Nhưng ở những thời khắc sinh tử, bản lĩnh của "Gấu Nga" đã giúp anh đứng vững. Anh đòi lại break ở game thứ 6 và tung ra cú đấm quyết định ở game thứ 12 để kết thúc set đấu với tỷ số 7-5.

Thống kê chi tiết trận đấu

Số liệu thống kê cho thấy sự cân bằng đáng kinh ngạc trong trận đấu kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ. Medvedev nhỉnh hơn về khả năng giao bóng 1 nhưng Landaluce cũng cho thấy sự đáng gờm sợ khi tận dụng rất tốt các cơ hội bẻ giao bóng.

Chỉ số Martin Landaluce Daniil Medvedev Tỷ số các set 6-1, 4-6, 5-7 1-6, 6-4, 7-5 Giao bóng ăn điểm trực tiếp (Ace) 3 2 Lỗi giao bóng kép 8 3 Tỷ lệ giao bóng 1 ăn điểm 59% 72% Tận dụng Break point 5/7 5/15 Tổng số điểm thắng 92 94

Chiến thắng nhọc nhằn này giúp Medvedev tiến thẳng vào bán kết để đối đầu với Jannik Sinner. Đây được xem là thử thách cực đại cho tay vợt người Nga, bởi Sinner đang sở hữu phong độ hủy diệt và được thi đấu dưới sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà tại Italy.