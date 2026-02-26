Medvedev thị uy sức mạnh, "thần đồng" Mensik khuấy đảo tứ kết Dubai 2026 Daniil Medvedev khẳng định vị thế ứng viên vô địch trước Brooksby, trong khi sao trẻ 20 tuổi Jakub Mensik hướng tới cột mốc mới tại Dubai Tennis Championships.

Tứ kết Dubai Tennis Championships 2026 đang trở thành tâm điểm của làng quần vợt thế giới với những màn so tài đỉnh cao. Tâm điểm đổ dồn vào Daniil Medvedev - nhà cựu vô địch đang tìm lại phong độ hủy diệt, và Jakub Mensik, tài năng trẻ đang thách thức mọi giới hạn của tuổi tác trên mặt sân cứng sở trường.

Daniil Medvedev vs Jenson Brooksby: Bản lĩnh của nhà vô địch

Daniil Medvedev đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ tại giải đấu mà anh từng đăng quang năm 2023. Sau khi vượt qua Shang Juncheng, tay vợt người Nga tiếp tục phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 6-2, 6-3 trước Stan Wawrinka. Lối chơi bền bỉ từ cuối sân cùng khả năng trả giao bóng ưu tú giúp Medvedev hoàn toàn kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Medvedev (bên trái) đang có phong độ rất tốt

Bên kia chiến tuyến, Jenson Brooksby đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh sau chuỗi phong độ nghèo nàn. Hai chiến thắng quan trọng, đặc biệt là trước Karen Khachanov, đã tiếp thêm sự tự tin cho tay vợt người Mỹ. Tuy nhiên, lối chơi đổi tiết tấu của Brooksby được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự phản công kín kẽ của Medvedev. Nếu duy trì được sự điềm tĩnh, hạt giống người Nga hoàn toàn có thể định đoạt trận đấu sớm.

Dự đoán: Medvedev thắng 2-0.

Jakub Mensik vs Tallon Griekspoor: Làn gió trẻ trung tại Dubai

Jakub Mensik đang là hiện tượng thú vị nhất tại giải đấu năm nay. Ở tuổi 20, tay vợt người CH Séc đang sở hữu thông số thống kê ấn tượng với 12 chiến thắng trong 14 trận gần nhất. Chiến thắng áp đảo 6-3, 6-2 trước Alexei Popyrin là minh chứng rõ nét cho sự ổn định và tâm lý vững vàng của hạt giống số 6.

Mensik, 20 tuổi (bên trái) càng đánh càng hay

Về mặt chiến thuật, Mensik đang vận hành cực tốt công thức "serve plus one" (giao bóng và dứt điểm ngay cú đánh kế tiếp), giúp anh chiếm ưu thế tuyệt đối trong các game cầm giao bóng. Đối thủ của anh, Tallon Griekspoor, cũng đang có phong độ cao sau khi loại hạt giống số 2 Alexander Bublik. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ, nơi bản lĩnh trong các loạt tie-break sẽ quyết định tấm vé vào bán kết.

Dự đoán: Jakub Mensik thắng 2-0.

Lịch thi đấu Tennis ATP 500 Dubai (Ngày 26/02)

Thời gian Trận đấu Kênh trực tiếp 17:00 Daniil Medvedev vs Jenson Brooksby On Sports 19:00 Felix Auger Aliassime vs Jiri Lehecka On Sports 22:00 Andrey Rublev vs Arthur Rinderknech On Sports 23:30 Jakub Mensik vs Tallon Griekspoor On Sports

Ngoài giải ATP 500 tại Dubai, người hâm mộ còn có thể theo dõi vòng 2 Mexican Open với sự góp mặt của Alexander Zverev hay Chile Open với màn so tài của Sebastian Baez vào rạng sáng ngày 27/02.