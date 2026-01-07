Medvedev tin Tsitsipas sẽ trở lại đỉnh cao: Đẳng cấp Grand Slam không dễ mất đi Sau chiến thắng tại Wimbledon 2026, Daniil Medvedev khẳng định Stefanos Tsitsipas vẫn sở hữu bộ kỹ năng hoàn hảo để trở lại nhóm hạt giống hàng đầu và chinh phục Grand Slam.

Tại vòng 1 Wimbledon 2026, Daniil Medvedev đã có màn khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng thuyết phục trước lão tướng Marin Cilic. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào phong độ cá nhân, tay vợt người Nga đã dành một phần lớn thời gian trong buổi họp báo để phân tích về sự sa sút của Stefanos Tsitsipas - người từng là đối trọng lớn nhất của anh trong thế hệ Next Gen.

Niềm tin vào sự trở lại của một nhà vô địch

Stefanos Tsitsipas đang trải qua giai đoạn đen tối nhất trong sự nghiệp khi văng khỏi top 80 trên bảng xếp hạng ATP. Những thất bại liên tiếp tại các vòng ngoài của các giải Grand Slam gần đây khiến giới chuyên môn hoài nghi về khả năng cạnh tranh của tay vợt người Hy Lạp. Dẫu vậy, Medvedev lại có góc nhìn hoàn toàn khác biệt.

"Tôi sẽ không hề ngạc nhiên nếu cậu ấy vô địch một giải Grand Slam hoặc lọt vào bán kết ở bất kỳ thời điểm nào, dù là trong vài tuần, một năm hay thậm chí 5 năm nữa", Medvedev nhận định đầy quyết đoán. Theo cựu số 1 thế giới, đẳng cấp là thứ không thể mất đi chỉ sau vài mùa giải thi đấu thiếu ổn định.

Daniil Medvedev từng có những màn đối đầu duyên nợ với Stefanos Tsitsipas.

Phân tích kỹ thuật: Tại sao Tsitsipas vẫn đáng gờm?

Dưới góc độ chiến thuật, Medvedev đánh giá cao bộ kỹ năng cơ bản của Tsitsipas. Anh cho rằng tay vợt người Hy Lạp vẫn sở hữu những vũ khí hạng nặng mà bất kỳ đối thủ nào cũng phải dè chừng: cú giao bóng đầy uy lực, những pha thuận tay (forehand) mang tính sát thương cao và kỹ năng xử lý trên lưới tinh tế.

Vấn đề hiện tại của Tsitsipas, theo Medvedev, không nằm ở kỹ thuật mà nằm ở tâm lý. Sự thiếu hụt niềm tin và tính ổn định trong các thời điểm quyết định đã khiến tay vợt sinh năm 1998 đánh mất thế trận vào tay các đối thủ trẻ hơn. "Cậu ấy chỉ cần một cú hích để tìm lại bản ngã của mình", Meddy nhấn mạnh.

Tsitsipas đang tìm mọi cách để lấy lại phong độ.

Duyên nợ của hai kỳ phùng địch thủ

Mối quan hệ giữa Medvedev và Tsitsipas luôn là tâm điểm của quần vợt nam đương đại. Trong tổng cộng 15 lần chạm trán trên ATP Tour, Medvedev đang chiếm ưu thế với 10 chiến thắng. Những màn so tài tại Australian Open hay Roland Garros giữa hai tay vợt này luôn mang đến sự kịch tính và cả những màn khẩu chiến thú vị.

Bên cạnh việc nói về đồng nghiệp, Medvedev cũng không quên chia sẻ về những khó khăn khi thi đấu trên mặt sân cỏ tại Wimbledon. Anh thừa nhận đây là mặt sân đòi hỏi sự thích nghi khắt khe nhất về mặt di chuyển và kỹ thuật. "Không chỉ là vấn đề đánh bóng, việc giữ thăng bằng để phòng tránh chấn thương trên cỏ là một thử thách thực sự", tay vợt người Nga chia sẻ.

Dù Tsitsipas đang ở vùng trũng của phong độ, nhưng sự ủng hộ từ một đối thủ lớn như Medvedev cho thấy giá trị thực sự của tay vợt người Hy Lạp trong mắt các đồng nghiệp. Tại Wimbledon năm nay, người hâm mộ vẫn chờ đợi một kịch bản bất ngờ từ những cái tên kỳ cựu.