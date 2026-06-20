Mẹo ẩn kết quả AI trên Google Search đơn giản để quay lại giao diện truyền thống Nếu cảm thấy phiền toái với các đoạn tóm tắt AI Overviews, bạn có thể dễ dàng loại bỏ chúng để quay lại giao diện tìm kiếm Google truyền thống chỉ bằng một thủ thuật nhỏ với hậu tố từ khóa.

Hiện nay, khi thực hiện tra cứu trên Google, người dùng thường thấy khối nội dung AI Overviews (tóm tắt do trí tuệ nhân tạo tạo ra) xuất hiện ngay đầu trang kết quả. Dù mang lại sự tiện lợi nhất định, tính năng này đôi khi gây phiền toái vì chiếm nhiều diện tích màn hình, thiếu nguồn dẫn cụ thể hoặc thông tin chưa hoàn toàn chính xác.

Cách ẩn nội dung AI khi tìm kiếm trên Google Search

Để đưa kết quả tìm kiếm trở về phong cách tối giản và tập trung vào các website truyền thống, bạn chỉ cần thực hiện một thao tác đơn giản ngay trong ô nhập liệu. Bí quyết nằm ở việc thêm cụm từ loại trừ vào cuối câu lệnh tra cứu.

Các bước thực hiện:

Truy cập vào công cụ tìm kiếm Google như bình thường. Nhập từ khóa bạn cần tìm kiếm. Thêm hậu tố -ai vào ngay sau từ khóa đó. Nhấn Enter để xem kết quả.

Ví dụ: Thay vì chỉ gõ "điện thoại chơi game tốt nhất 2026", bạn hãy nhập chính xác: "điện thoại chơi game tốt nhất 2026 -ai". Ngay lập tức, hệ thống sẽ hạn chế tối đa sự xuất hiện của khối trả lời tự động và ưu tiên hiển thị danh sách các đường dẫn website quen thuộc.

Thêm hậu tố loại trừ giúp lọc bỏ các kết quả tóm tắt từ AI trên Google.

Bản chất hoạt động của thủ thuật loại trừ AI

Thực tế, việc sử dụng hậu tố "-ai" không phải là một tính năng cài đặt chính thức để vô hiệu hóa AI Overviews. Cách làm này dựa trên toán tử loại trừ từ khóa cơ bản đã có từ lâu của Google Search.

Khi bạn đặt dấu trừ (-) ngay trước một từ khóa, thuật toán của Google sẽ tự động lọc bỏ các nội dung, chủ đề hoặc định dạng liên quan đến từ đó ra khỏi trang kết quả. Trong trường hợp này, hệ thống ngầm hiểu rằng người dùng không có nhu cầu nhận phản hồi từ trí tuệ nhân tạo và sẽ điều chỉnh giao diện hiển thị cho phù hợp.

Vì sao nhiều người muốn quay lại giao diện truyền thống?

Sự lan truyền của thủ thuật này phản ánh nhu cầu thực tế của người dùng internet trong việc tiếp nhận thông tin có chọn lọc. Đối với các chủ đề chuyên sâu hoặc cần độ chính xác cao, việc truy cập trực tiếp vào các website gốc vẫn mang lại sự tin cậy lớn hơn.

Việc tự tay kiểm tra nguồn tin, đọc kỹ bài viết và đối chiếu dữ liệu giúp người dùng tránh được những sai sót có thể xảy ra trong các bản tóm tắt tự động. Ngoài ra, giao diện truyền thống giúp tiết kiệm diện tích hiển thị, cho phép người dùng bao quát được nhiều nguồn tin cùng lúc ngay khi trang kết quả vừa tải xong.