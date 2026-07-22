Mẹo bảo vệ pin iPhone bền bỉ bằng cách bỏ ngay 4 thói quen sạc sai lầm Thay đổi thói quen sạc pin giúp iPhone tránh tình trạng nhanh chai và nóng máy. Bài viết chỉ ra 4 sai lầm phổ biến người dùng thường mắc phải và cách khắc phục hiệu quả.

Pin lithium-ion trên iPhone sẽ lão hóa tự nhiên theo thời gian, nhưng thói quen sử dụng sai cách có thể đẩy nhanh quá trình này. Nhiệt độ cao và áp suất điện áp lớn là hai nguyên nhân chính khiến dung lượng pin sụt giảm nhanh chóng, làm giảm thời gian sử dụng thiết bị.

1. Hạn chế duy trì mức pin 100% và sạc qua đêm

Việc luôn sạc đầy 100% khiến điện áp bên trong các tế bào pin luôn ở mức cao, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học. Để bảo vệ pin, bạn nên tận dụng các tính năng thông minh có sẵn trên iOS:

Sạc pin được tối ưu hóa (Optimized Battery Charging): Tính năng này sẽ học thói quen của người dùng để tạm dừng sạc ở mức 80% và chỉ hoàn tất phần còn lại ngay trước khi bạn rút sạc.

Tính năng này sẽ học thói quen của người dùng để tạm dừng sạc ở mức 80% và chỉ hoàn tất phần còn lại ngay trước khi bạn rút sạc. Giới hạn sạc (Dành cho iPhone 15 trở lên): Bạn có thể chủ động đặt giới hạn sạc tối đa ở mức 80%, 85%, 90% hoặc 95% trong phần cài đặt để giảm áp lực lên viên pin khi cắm sạc trong thời gian dài.

Sử dụng tính năng giới hạn sạc trên các dòng iPhone mới giúp giảm áp lực lên tế bào pin.

2. Tuyệt đối không vừa sạc vừa thực hiện tác vụ nặng

Nhiều người có thói quen vừa cắm sạc vừa chơi game, xem video chất lượng cao hoặc chỉnh sửa video. Những tác vụ này khiến bộ xử lý hoạt động hết công suất, cộng với quá trình nạp điện sẽ tạo ra lượng nhiệt cực lớn.

Nhiệt độ cao kéo dài không chỉ làm pin nhanh chai mà còn có thể làm giảm hiệu năng thiết bị và ảnh hưởng đến tuổi thọ của các linh kiện phần cứng khác. Tốt nhất, bạn nên để iPhone nghỉ ngơi hoàn toàn cho đến khi quá trình sạc hoàn tất.

3. Tránh sử dụng bộ sạc giá rẻ, không rõ nguồn gốc

Sử dụng cáp và củ sạc kém chất lượng chỉ để tiết kiệm chi phí là một sai lầm nghiêm trọng. Các phụ kiện này thường thiếu các mạch bảo vệ dòng điện, dễ gây quá nhiệt, hỏng cổng sạc và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Lời khuyên: Hãy ưu tiên sử dụng bộ sạc chính hãng của Apple hoặc phụ kiện từ các nhà sản xuất uy tín đạt chứng nhận MFi (Made for iPhone/iPad). Đây là khoản đầu tư cần thiết để bảo vệ mạch nguồn và tuổi thọ pin lâu dài.

4. Tránh môi trường nhiệt độ khắc nghiệt khi sạc

Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của pin lithium-ion. Để đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý: