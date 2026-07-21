Mẹo bảo vệ quyền riêng tư trên kính thông minh AI bằng nắp che vật lý Solos ra mắt mẫu kính AirGo A6 không camera và bộ phụ kiện Privacy Kit cho AirGo V2, giải quyết triệt để nỗi lo bị quay lén và tăng cường niềm tin cho người đối diện.

Việc sử dụng kính thông minh tích hợp camera thường gây ra cảm giác bất an cho người xung quanh. Để giải quyết "vấn đề niềm tin" này, nhà sản xuất thiết bị đeo Solos đã đưa ra những giải pháp thiết thực, từ việc loại bỏ hoàn toàn camera đến sử dụng phụ kiện che chắn vật lý giúp đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối trong giao tiếp.

Lựa chọn kính thông minh không camera AirGo A6

Với những người ưu tiên sự riêng tư và phong cách truyền thống, mẫu kính AirGo A6 là một lựa chọn tối ưu. Thay vì tích hợp ống kính quay chụp, thiết bị này tập trung vào trải nghiệm AI thông qua âm thanh. Người dùng vẫn có thể tận hưởng các tính năng thông minh như trợ lý giọng nói, dịch thuật và nhận thông báo thông qua hệ thống micro và loa tích hợp mà hoàn toàn không có khả năng ghi lại hình ảnh.

Kính thông minh Solos AirGo V2 hỗ trợ camera 16 megapixel và có khả năng tháo rời khung kính

Giải pháp nắp che vật lý cho dòng AirGo V2

Đối với người dùng cần tính năng AI thị giác, Solos cung cấp phiên bản AirGo V2 với camera 16 megapixel, hỗ trợ quay video chất lượng 2K và thời lượng pin lên đến 12 giờ. Để cân bằng giữa tính năng và quyền riêng tư, hãng đã giới thiệu bộ phụ kiện Privacy Kit.

Cách sử dụng giải pháp này rất đơn giản và hiệu quả:

Sử dụng nắp che vật lý: Thay vì chỉ dựa vào đèn báo tín hiệu hoặc cài đặt phần mềm phức tạp, người dùng sử dụng một miếng nhựa nhỏ đi kèm trong bộ Privacy Kit để che kín ống kính camera.

Thay vì chỉ dựa vào đèn báo tín hiệu hoặc cài đặt phần mềm phức tạp, người dùng sử dụng một miếng nhựa nhỏ đi kèm trong bộ Privacy Kit để che kín ống kính camera. Tạo sự an tâm trực quan: Việc che camera bằng vật liệu vật lý giúp người đối diện ngay lập tức nhận biết rằng thiết bị không thể ghi hình, loại bỏ hoàn toàn cảm giác bị theo dõi.

Mẫu AirGo V2 hiện có giá khởi điểm từ 299 USD (khoảng 7,6 triệu đồng). Dù là một giải pháp "công nghệ thấp", nhưng nắp che nhựa tháo rời được đánh giá là một trong những tính năng thiết thực nhất hiện nay, giúp người dùng tự tin đeo thiết bị AI mà không gây khó chịu cho cộng đồng xung quanh.