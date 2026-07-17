Mẹo bảo vệ thú cưng: Vì sao không nên dùng Apple AirTag để theo dõi chó mèo Sử dụng Apple AirTag cho thú cưng tiềm ẩn nguy cơ nuốt phải pin gây thủng đường tiêu hóa và khả năng định vị kém ở vùng nông thôn. Chuyên gia khuyên dùng chip điện tử.

Nhiều chủ nuôi thường sử dụng Apple AirTag gắn lên vòng cổ như một giải pháp tiết kiệm để theo dõi vị trí của thú cưng 24/7. Tuy nhiên, các chuyên gia thú y cảnh báo thiết bị này không chỉ thiếu độ chính xác mà còn tiềm ẩn những mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với sức khỏe của động vật.

Nguy cơ gây tử vong nếu thú cưng nuốt phải AirTag

Tiến sĩ Shannon Vawter, giám đốc y tế tại một cơ sở chăm sóc thú cưng ở Nashville, Tennessee, cho biết việc gắn AirTag vào vòng cổ có thể dẫn đến tình trạng cấp cứu y tế khẩn cấp. Mối nguy lớn nhất nằm ở viên pin bên trong thiết bị.

Nếu chó hoặc mèo nuốt phải AirTag, bác sĩ phải thực hiện phẫu thuật mở dạ dày hoặc mở ruột để lấy thiết bị ra. Pin bên trong rất nguy hiểm vì khi bắt đầu bị ăn mòn bởi axit dạ dày, nó sẽ đốt cháy và tạo ra lỗ hổng xuyên qua đường tiêu hóa của thú cưng. Tại Mỹ, chi phí cho một ca phẫu thuật khẩn cấp này có thể dao động từ 2.000 đến 5.000 USD. Trong đó, loài chó có xu hướng cắn hoặc ăn các vật lạ như AirTag cao hơn mèo.

Hạn chế về độ chính xác và phạm vi hoạt động

Bên cạnh rủi ro sức khỏe, hiệu quả định vị của AirTag cũng bị giới hạn. Maleki Burke, người sáng lập Snootiful Hound, cho biết AirTag có độ chính xác rất thấp tại các vùng nông thôn – nơi thú cưng dễ bị lạc nhất.

Cơ chế hoạt động của AirTag phụ thuộc vào việc phát tín hiệu Bluetooth đến các thiết bị Apple ở gần đó trong mạng lưới "Find My". Nếu thú cưng đi lạc vào khu vực vắng dân cư, không có người dùng iPhone hoặc iPad xung quanh, vị trí của chúng sẽ không thể cập nhật hoặc hiển thị không chính xác.

Các giải pháp thay thế an toàn và hiệu quả hơn

Để giữ an toàn cho thú cưng một cách bền vững, các chuyên gia khuyên chủ nuôi nên ưu tiên các phương pháp chuyên dụng sau:

1. Cấy chip điện tử (Microchip)

Đây là một con chip nhỏ bằng hạt gạo được cấy dưới da vật nuôi, chứa mã số định danh vĩnh viễn. Khi thú cưng bị lạc và được đưa đến phòng khám hoặc trạm cứu hộ, nhân viên sẽ quét mã để tìm thông tin chủ sở hữu. Phương pháp này rất an toàn, thực hiện nhanh chóng và có chi phí thấp.

2. Sử dụng vòng cổ GPS chuyên dụng

Khác với AirTag, các thiết bị GPS chuyên dụng cho thú cưng cho phép theo dõi chủ động theo thời gian thực mà không phụ thuộc vào thiết bị Apple xung quanh. Điều này giúp chủ nuôi có thể tìm thấy thú cưng chỉ trong vài phút ngay khi chúng vừa rời khỏi khu vực an toàn.

Tóm lại, dù AirTag là một công cụ hữu ích cho vali hay chìa khóa, chủ nuôi nên cân nhắc kỹ các rủi ro sức khỏe và hạn chế kỹ thuật trước khi quyết định gắn chúng lên thú cưng của mình.