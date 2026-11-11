Mẹo chọn món ngon và quà đặc sản Hà Nội: phở, bún chả, cốm, ô mai, trà sen và cách bảo quản Phở, bún chả, chả cá Lã Vọng, bún thang cùng cốm, ô mai, trà sen là món nên thử và mua về; bài kèm 4 công thức nấu tại nhà và mẹo chọn, bảo quản quà mang về.

Đến Hà Nội, bạn nên ăn tại chỗ phở, bún chả, chả cá Lã Vọng, bún thang, bánh cuốn Thanh Trì, rồi mua cốm, ô mai, trà sen làm quà. Ẩm thực Hà Nội thiên về vị thanh, nước dùng trong, gia vị vừa phải. Món ăn tại chỗ nên dùng nóng, còn quà mang về cần chọn đúng loại và bảo quản đúng cách.

Món ngon Hà Nội nên ăn tại chỗ

Khu Phố Cổ có nhiều quán, nhưng quán đông chưa chắc hợp khẩu vị. Hãy chọn theo món bạn thích và hỏi giá trước khi gọi, nhất là ở quán nhỏ.

Món nước

Phở: nước dùng ninh xương bò khoảng 12 giờ với quế, hồi, thảo quả, vị ngọt thanh. Ăn kèm giấm tỏi, chanh. Phở Bắc thường không ăn kèm giá đỗ và ít rau thơm hơn phở miền Nam.

nước dùng ninh xương bò khoảng 12 giờ với quế, hồi, thảo quả, vị ngọt thanh. Ăn kèm giấm tỏi, chanh. Phở Bắc thường không ăn kèm giá đỗ và ít rau thơm hơn phở miền Nam. Bún thang: có khoảng 20 nguyên liệu như trứng thái sợi, giò lụa, thịt gà, tôm khô. Nước trong, thơm mùi tôm khô và chút mắm tôm.

có khoảng 20 nguyên liệu như trứng thái sợi, giò lụa, thịt gà, tôm khô. Nước trong, thơm mùi tôm khô và chút mắm tôm. Bún ốc: nước chua dịu từ dấm bỗng, ốc giòn, ăn kèm rau sống. Quán ngõ nhỏ nên đi buổi sáng khi món còn đủ.

Món bún và chả

Bún chả: thịt nướng than hoa thơm khói, nước chấm chua ngọt có đu đủ xanh, ăn với bún và rau thơm.

thịt nướng than hoa thơm khói, nước chấm chua ngọt có đu đủ xanh, ăn với bún và rau thơm. Chả cá Lã Vọng: cá lăng ướp nghệ, riềng, chiên với thì là, hành ngay tại bàn. Ăn với bún, lạc rang, mắm tôm khi còn nóng.

cá lăng ướp nghệ, riềng, chiên với thì là, hành ngay tại bàn. Ăn với bún, lạc rang, mắm tôm khi còn nóng. Bún đậu mắm tôm: mùi mắm tôm khá nặng, lần đầu nên pha nhẹ với chanh, ớt.

Món sáng và món vặt

Bánh cuốn Thanh Trì có vỏ mỏng mềm, chấm nước mắm pha. Xôi xéo dẻo, béo thơm hành phi. Bánh tôm Hồ Tây giòn, chấm nước chua ngọt. Chả rươi là món theo mùa, nên hỏi quán còn rươi tươi hay không. Giờ mở cửa mỗi quán khác nhau, hãy kiểm tra lại trước khi đi.

Đặc sản Hà Nội làm quà

Nếu phân vân đi Hà Nội mua gì, hãy chọn theo thời gian mang đồ đi và mùa vụ.

Cốm làng Vòng (khu Cầu Giấy): gói lá sen, hạt xanh dẻo, thơm mùi lúa non, được tìm nhiều vào mùa thu. Bánh cốm dùng được lâu hơn cốm tươi.

gói lá sen, hạt xanh dẻo, thơm mùi lúa non, được tìm nhiều vào mùa thu. Bánh cốm dùng được lâu hơn cốm tươi. Ô mai Hàng Đường: phố Hàng Đường bán nhiều vị chua, mặn, cay, ngọt. Nên nếm thử trước khi mua.

phố Hàng Đường bán nhiều vị chua, mặn, cay, ngọt. Nên nếm thử trước khi mua. Bánh chả: vỏ giòn, nhân mỡ đường, thơm lá chanh, hợp ăn kèm trà nóng.

vỏ giòn, nhân mỡ đường, thơm lá chanh, hợp ăn kèm trà nóng. Trà sen Tây Hồ: cần khoảng 1.500 bông sen cho 1 kg trà, hương thanh, hậu ngọt, hợp làm quà biếu.

cần khoảng 1.500 bông sen cho 1 kg trà, hương thanh, hậu ngọt, hợp làm quà biếu. Chè lam: dẻo, vị gừng và mật mía, hợp uống cùng trà nóng.

Cách nấu 4 món đặc sản Hà Nội tại nhà

Các công thức dưới đây dành cho 3-4 người ăn.

1. Bún chả nướng (khoảng 1 giờ)

Chuẩn bị: 300 g thịt ba chỉ, 300 g thịt nạc vai, 600 g bún, 1 quả đu đủ xanh nhỏ (hoặc su hào), 4 muỗng canh nước mắm, 4 muỗng canh đường, 4 tép tỏi, 2 củ hành khô, 1 quả chanh, 200 ml nước ấm, rau thơm.

Băm tỏi, hành; ướp thịt với 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, tiêu trong 30 phút. Nướng thịt đến chín kỹ, không còn phần hồng. Pha 2 muỗng nước mắm, 2 muỗng đường, nước chanh, 200 ml nước ấm, thêm tỏi ớt. Cho thịt và đu đủ thái mỏng vào bát nước chấm, ăn với bún, rau.

Mẹo: ướp đủ thời gian để thịt thấm.

2. Phở bò nước dùng trong

Chuẩn bị: 1 kg xương bò, 300 g thịt bò, 1 củ hành nướng, 1 nhánh gừng nướng, 1 thanh quế, 2 hoa hồi, 1 quả thảo quả, 600 g bánh phở, 1 muỗng canh nước mắm, muối vừa ăn, 2 lít nước.

Chần xương, rửa sạch. Ninh xương 3-4 giờ với hành, gừng nướng, gia vị rang thơm, vớt bọt. Nêm nước mắm, muối. Trụng bánh phở; thái mỏng thịt bò, trụng hoặc nấu trong nước dùng đến khi chín kỹ. Xếp bánh, thịt vào bát, chan nước thật nóng.

Mẹo: giữ lửa nhỏ để nước trong.

3. Bún thang giản lược

Chuẩn bị: 1 con gà nhỏ khoảng 1 kg, 100 g giò lụa, 2 quả trứng, 30 g tôm khô, 500 g bún, rau răm, 1 muỗng cà phê mắm tôm, nước mắm vừa ăn.

Luộc gà chín kỹ, xé sợi; ninh xương gà cùng tôm khô làm nước dùng. Rán mỏng trứng, thái sợi; thái giò. Xếp bún, gà, trứng, giò vào bát, chan nước, thêm rau răm.

Mẹo: nguyên liệu tươi cho vị ngọt tự nhiên.

4. Bánh cuốn chấm nước mắm pha

Chuẩn bị: 200 g bột gạo, 30 g bột năng, khoảng 500 ml nước, 200 g thịt xay, 20 g mộc nhĩ, hành phi. Nước chấm: 3 muỗng canh nước mắm, 3 muỗng canh đường, nửa quả chanh, 150 ml nước ấm, tỏi ớt.

Hòa bột với nước, để nghỉ 30 phút. Xào nhân thịt chín kỹ với mộc nhĩ. Tráng bột mỏng trên xửng hấp, cuộn nhân. Pha nước chấm, ăn kèm hành phi.

Mẹo: tráng mỏng, hấp nóng thì bánh mềm.

Dụng cụ giúp nấu nhanh hơn

Nồi áp suất: xương nhanh mềm, rút ngắn thời gian ninh phở, bún thang.

xương nhanh mềm, rút ngắn thời gian ninh phở, bún thang. Nồi chiên không dầu hoặc bếp hồng ngoại: nướng thịt ít khói hơn bếp than, vẫn xém cạnh. Nhớ nướng chín kỹ.

nướng thịt ít khói hơn bếp than, vẫn xém cạnh. Nhớ nướng chín kỹ. Máy xay: xay thịt, băm tỏi ớt nhanh, pha nước chấm đều vị.

Mẹo chọn và bảo quản đặc sản mang về

Cách chọn: cốm hạt xanh, dẻo, thơm mùi lúa non. Ô mai chọn nơi có bao bì rõ nguồn gốc, ngày sản xuất. Trà sen có mùi thơm tự nhiên, không nồng gắt.

cốm hạt xanh, dẻo, thơm mùi lúa non. Ô mai chọn nơi có bao bì rõ nguồn gốc, ngày sản xuất. Trà sen có mùi thơm tự nhiên, không nồng gắt. Cốm: gói kín, để nơi mát, dùng trong vài ngày. Nếu có mùi lạ hoặc hạt bị ẩm, hãy bỏ đi.

gói kín, để nơi mát, dùng trong vài ngày. Nếu có mùi lạ hoặc hạt bị ẩm, hãy bỏ đi. Bánh chả: ăn sớm, tránh nóng ẩm.

ăn sớm, tránh nóng ẩm. Ô mai, trà sen: đóng gói kín, để chỗ khô, theo hạn dùng in trên bao bì. Hút chân không chỉ hợp với một số món khô như ô mai hay trà.

Lưu ý khi ăn đường phố

Ở quán nhỏ Phố Cổ, hãy hỏi giá trước và để ý vệ sinh bát đũa, nguyên liệu. Giá mỗi quán một khác, nên so sánh vài nơi. Với món có mắm tôm hoặc món theo mùa như chả rươi, nên hỏi người bán trước khi gọi.