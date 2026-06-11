Mẹo chọn mua dầu ăn tiết kiệm trong tháng 11 với ưu đãi can 2 lít, combo 1 lít và dầu olive Từ 01/11 đến hết 30/11/2026, dầu ăn Janbee, Neptune, Orchid và dầu olive có giá ưu đãi tại Bách hóa XANH; cách tính giúp chọn dung tích phù hợp, tránh mua dư.

Muốn mua dầu ăn tiết kiệm trong tháng 11, hãy so sánh dung tích, giá và quà tặng kèm trước khi chọn. Từ 01/11/2026 đến hết 30/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi cho nhiều dòng dầu ăn, gồm can 2 lít Janbee, các chai 1 lít và dầu olive extra virgin 250ml. Ưu đãi áp dụng khi đặt giao tận nơi qua website, ứng dụng hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Bước 1: Xác định nhu cầu dùng dầu của gia đình

Hãy ước lượng lượng dầu bếp nhà bạn dùng trong một tháng. Gia đình nấu nhiều, thường xuyên chiên xào nên cân nhắc can lớn. Gia đình dùng ít hoặc muốn thử nhiều thương hiệu nên chọn chai 1 lít. Dầu olive 250ml phù hợp nhu cầu dùng thử hoặc chế biến món đặc thù.

Bước 2: So sánh các mức ưu đãi theo từng dòng dầu

Sản phẩm Ưu đãi Dầu đậu nành tinh luyện Janbee can 2 lít Tặng 1 chai dầu thực vật tinh luyện Orchid 1L hoặc 2 dĩa inox cao cấp 23cm Rainy; tổng giá trị tiết kiệm đến 90.000đ mỗi đơn hàng Combo 2 chai dầu ăn đa dụng Orchid 1L, Happi Koki 1L hoặc Good Meal 1L Giảm từ 98.000đ xuống 89.000đ Dầu ăn Neptune Light 1 lít Giảm từ 65.000đ xuống 59.000đ (tiết kiệm 6.000đ) Dầu olive extra virgin Boromeo 250ml hoặc Olivoila 250ml Giảm từ 109.000đ xuống 89.000đ (tiết kiệm 20.000đ)

Bước 3: Quy đổi về giá trên mỗi lít để dễ so sánh

Với dòng chai 1 lít, bạn có thể tính nhanh theo giá mỗi chai. Combo 2 chai giá 89.000đ tương đương khoảng 44.500đ mỗi chai (giá gốc 98.000đ cho 2 chai, tương đương 49.000đ mỗi chai). Dầu Neptune Light sau giảm còn 59.000đ mỗi chai 1 lít.

Hai mức giá này thuộc hai dòng sản phẩm khác nhau, nên cần cân nhắc thêm nhu cầu sử dụng. Riêng can Janbee 2 lít, chương trình nêu giá trị quà tặng chứ không công bố mức giá trong nội dung ưu đãi, nên hãy xem giá hiển thị trên ứng dụng hoặc tại cửa hàng trước khi quyết định.

Bước 4: Chọn loại dầu theo mục đích nấu nướng

Chiên xào hằng ngày: ưu tiên dầu thực vật tinh luyện như Janbee hoặc các chai đa dụng 1 lít.

ưu tiên dầu thực vật tinh luyện như Janbee hoặc các chai đa dụng 1 lít. Ăn kiêng, làm salad, nấu món ăn dặm cho bé: nguồn tin giới thiệu dầu olive extra virgin ép lạnh nguyên chất cho các nhu cầu này.

nguồn tin giới thiệu dầu olive extra virgin ép lạnh nguyên chất cho các nhu cầu này. Muốn chọn dầu có công thức riêng: Neptune Light được nhà sản xuất giới thiệu có công thức giảm hấp thụ cholesterol.

Bước 5: Đặt hàng và nhận quà đúng cách

Mở ứng dụng hoặc website Bách hóa XANH, tìm đúng tên sản phẩm trong chương trình. Với can Janbee 2 lít, chọn quà tặng là 1 chai Orchid 1L hoặc 2 dĩa inox Rainy. Kiểm tra lại giá, số lượng và quà tặng trong giỏ hàng trước khi thanh toán. Nhận hàng và đối chiếu sản phẩm, quà tặng với đơn đã đặt.

Lưu ý khi mua

Ưu đãi chỉ áp dụng trong tháng 11/2026, hết ngày 30/11/2026 sẽ kết thúc.

Đặt online giúp người mua không phải tự mang vác các can dầu nặng, vì hàng được giao tận nhà.

Nên kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì khi nhận hàng, nhất là khi mua nhiều để dự trữ.

Tóm lại, việc tính nhu cầu, quy đổi giá mỗi lít và chọn đúng loại dầu cho từng món ăn giúp gia đình tận dụng ưu đãi mà không mua dư.