Mẹo chọn mua, sơ chế và bảo quản bí rợ tươi ngon, bở dẻo kèm 6 món ăn dễ nấu cho bữa cơm gia đình Bí rợ là tên gọi ở Nam Bộ của bí đỏ, giàu beta-carotene. Cách chọn quả già, sơ chế bớt dính mủ, bảo quản đến 3 tháng và gợi ý 6 món nấu từ bí rợ cho bữa cơm.

Bí rợ là tên gọi phổ biến ở Nam Bộ của quả bí đỏ (bí ngô), thuộc họ Bầu bí, thịt màu vàng cam, vị ngọt bùi và giàu beta-carotene. Để món ăn bở dẻo, bạn nên chọn quả già, sơ chế đúng cách để hạn chế dính mủ nhựa và bảo quản phù hợp với từng tình trạng quả.

Bí rợ và bí đỏ có phải là một?

Có. Người miền Bắc và một số tỉnh miền Trung gọi là bí đỏ hoặc bí ngô, người miền Nam gọi là bí rợ. Hương vị và giá trị dinh dưỡng của quả đều tương đồng, dù mang tên gọi nào.

Thịt bí dày màu vàng cam ôm phần ruột nhiều hạt

Quả bí có thể tròn dẹp với các đường khía múi sâu, hoặc thuôn dài thắt eo như bí hồ lô. Vỏ màu xanh thẫm, xanh đốm trắng hoặc chuyển dần sang vàng cam khi già. Khi nấu chín, thịt bí dẻo bở, thơm nhẹ và ngọt bùi.

Vì sao nên đưa bí rợ vào thực đơn?

Hỗ trợ thị lực: màu vàng cam đến từ beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Bí còn chứa lutein và zeaxanthin.

màu vàng cam đến từ beta-carotene, tiền chất của vitamin A. Bí còn chứa lutein và zeaxanthin. Tăng cường miễn dịch, tốt cho da: bí giàu vitamin C, kali và canxi.

bí giàu vitamin C, kali và canxi. Hỗ trợ trí nhớ: bí có chứa axit glutamic, tham gia chuyển hóa của tế bào thần kinh.

bí có chứa axit glutamic, tham gia chuyển hóa của tế bào thần kinh. Phù hợp ăn kiêng: 100g bí tươi chứa khoảng 26–30 calo. Một chén bí nấu chín (khoảng 245g) có khoảng 49 calo, nước chiếm 94%, lại giàu chất xơ nên tạo cảm giác no lâu.

Cách chọn mua bí rợ già, bở dẻo

Chọn bí nặng tay, vỏ cứng và cuống khô cứng

Hãy ưu tiên quả có các dấu hiệu sau:

Trọng lượng và vỏ: quả nặng, chắc tay; vỏ cứng đanh, màu xanh sẫm hoặc vàng cam đều màu, các đường khía rõ nét.

quả nặng, chắc tay; vỏ cứng đanh, màu xanh sẫm hoặc vàng cam đều màu, các đường khía rõ nét. Cuống: khô ráo, cứng cáp, bám chặt vào thân, còn dài khoảng 2–3cm.

khô ráo, cứng cáp, bám chặt vào thân, còn dài khoảng 2–3cm. Bí cắt sẵn: thịt vàng cam đậm, thớ mịn đặc, hạt mẩy chắc, mặt cắt khô ráo.

Ngược lại, hãy tránh quả có vỏ non (bấm móng tay thấy lún mềm), cuống thối nhũn hoặc rụng mất cuống để lại vết thâm đen, vỏ dập nát, có đốm mốc trắng hoặc lỗ sâu đục. Với bí cắt sẵn, không mua miếng có thịt nhợt nhạt, ứa nước nhớt hoặc có mùi chua.

Cách sơ chế bí rợ sạch mủ nhựa, dễ gọt vỏ

Vỏ bí cứng và thịt tiết ra mủ nhựa dễ dính tay. Làm lần lượt theo 4 bước sau:

Bổ đôi, nạo ruột rồi gọt vỏ và cắt miếng vừa ăn

Rửa sạch và lau khô: rửa trôi đất cát trên vỏ, lau khô bằng khăn để tránh trơn tay khi cầm dao. Bổ đôi, nạo ruột: đặt bí lên thớt chắc chắn, dùng dao bản lớn bổ dọc theo rãnh khía, rồi dùng muỗng nạo sạch hạt và sợi tơ. Gọt vỏ: chia bí thành miếng vừa tay cầm, dùng dao bào hoặc dao gọt sắc bỏ lớp vỏ cứng. Xử lý mủ nhựa: thoa một lớp mỏng dầu ăn lên lòng bàn tay trước khi gọt, hoặc ngâm bí đã cắt vào nước muối loãng 5–10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

Lưu ý an toàn: luôn giữ miếng bí ổn định trên thớt và cắt theo hướng ra xa tay. Nếu nếm thấy miếng bí có vị đắng ngắt (do hợp chất cucurbitacin), hãy bỏ ngay phần đó để tránh rối loạn tiêu hóa.

Cách bảo quản bí rợ không bị úng mốc

Quả nguyên vẹn: để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp và không đặt sát nền ẩm. Đặt cuống hướng lên trên, bí có thể giữ tươi trong vài tháng.

để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nắng trực tiếp và không đặt sát nền ẩm. Đặt cuống hướng lên trên, bí có thể giữ tươi trong vài tháng. Bí đã cắt miếng: nạo sạch ruột và hạt, bọc kín mặt cắt bằng màng bọc thực phẩm, trữ ngăn mát tủ lạnh và dùng tốt nhất trong 3–5 ngày.

nạo sạch ruột và hạt, bọc kín mặt cắt bằng màng bọc thực phẩm, trữ ngăn mát tủ lạnh và dùng tốt nhất trong 3–5 ngày. Cấp đông: gọt vỏ, cắt khối vuông vừa ăn, chần qua nước sôi 1 phút rồi ngâm nước đá cho nguội. Để ráo nước, cho vào hộp kín hoặc túi zip, trữ ngăn đá dùng trong khoảng 3 tháng.

6 món ngon dễ nấu từ bí rợ

Canh bí rợ thịt băm ngọt thanh cho bữa cơm

Canh bí rợ thịt băm: xào săn thịt heo băm cùng hành tím, rồi hầm với bí cắt vuông đến khi mềm. Nước canh ngọt thanh, thơm hành ngò.

xào săn thịt heo băm cùng hành tím, rồi hầm với bí cắt vuông đến khi mềm. Nước canh ngọt thanh, thơm hành ngò. Canh bí rợ hầm sườn heo: chần sơ sườn non, ninh kỹ rồi mới cho bí vào nấu thêm vài phút để miếng bí giữ hình dáng mà vẫn bùi.

chần sơ sườn non, ninh kỹ rồi mới cho bí vào nấu thêm vài phút để miếng bí giữ hình dáng mà vẫn bùi. Bí rợ xào tỏi: thái lát vừa phải, xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi vàng, thêm hành lá và tiêu xay.

thái lát vừa phải, xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi vàng, thêm hành lá và tiêu xay. Chè bí rợ cốt dừa: nấu bí cùng đậu xanh, đường phèn và bột báng, ăn kèm nước cốt dừa.

nấu bí cùng đậu xanh, đường phèn và bột báng, ăn kèm nước cốt dừa. Sữa bí rợ hạt sen: xay nhuyễn bí hấp chín với hạt sen bỏ tâm và sữa tươi không đường, đun nhẹ đến khi sánh mượt.

xay nhuyễn bí hấp chín với hạt sen bỏ tâm và sữa tươi không đường, đun nhẹ đến khi sánh mượt. Bí rợ hấp thịt băm nấm mèo: khoét ruột quả bí tròn nhỏ, nhồi thịt băm trộn nấm mèo thái sợi rồi hấp cách thủy, ít dầu mỡ.

Dụng cụ giúp nấu bí rợ nhanh hơn

Nồi áp suất: hầm canh sườn bí rợ mềm nhừ trong khoảng 15 phút.

hầm canh sườn bí rợ mềm nhừ trong khoảng 15 phút. Máy làm sữa hạt: xay và nấu tự động, không cần lọc rây hay đứng khuấy.

xay và nấu tự động, không cần lọc rây hay đứng khuấy. Chảo chống dính: lòng sâu giúp đảo đều bí xào mà không vỡ nát hay cháy dính.

lòng sâu giúp đảo đều bí xào mà không vỡ nát hay cháy dính. Nồi chiên không dầu: nướng bí bơ tỏi giòn ngọt bên ngoài, bở dẻo bên trong, ít dầu mỡ.

Câu hỏi thường gặp

Bí rợ kỵ với thực phẩm nào?

Theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, nên tránh nấu chung bí rợ với thịt cừu vì cả hai đều có tính ấm, ăn cùng dễ sinh nhiệt, nóng trong người và khó tiêu.

Bà bầu và trẻ nhỏ ăn bí rợ có tốt không?

Bí rợ phù hợp cho phụ nữ mang thai và trẻ ăn dặm. Quả chứa folate, canxi, chất xơ và tiền chất vitamin A, hỗ trợ phát triển trí não, thị lực và tiêu hóa.

Nhìn chung, chọn đúng quả già, sơ chế cẩn thận và bảo quản phù hợp sẽ giúp bạn chế biến bí rợ dễ dàng cho nhiều món từ canh, xào đến chè và sữa hạt.