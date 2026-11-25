Mẹo chọn mua, sơ chế và bảo quản cá bánh lái tươi ngon, khử sạch mùi tanh cho bữa cơm gia đình Cá bánh lái thân dẹt, thịt trắng dai ngọt, ít xương dăm. Hướng dẫn chọn mua, sơ chế 4 bước, bảo quản và gợi ý các món kho, chiên, nướng, nấu canh chua.

Cá bánh lái (tên khoa học Mene maculata, họ Menidae) là loài cá biển thân dẹt, thịt trắng, dai ngọt và hầu như không có xương dăm. Để món ăn ngon, bạn cần chọn được cá tươi, sơ chế đúng 4 bước để khử mùi tanh và bảo quản đúng cách. Sau đó, cá có thể chế biến thành món kho tiêu xanh, chiên giòn, nấu canh chua, nướng mỡ hành hoặc nấu ngót.

Cách nhận biết cá bánh lái

Cá bánh lái còn được gọi là cá lưỡi búa hoặc cá mặt trăng. Cá có thân dẹt ngang, phần ức nhô cong xuống như lưỡi búa hoặc bánh lái tàu thủy. Da cá trơn láng, không có vảy lớn, lưng xanh lam ánh bạc và bụng sáng bóng.

Thân cá dẹt ngang với phần ức nhô cong đặc trưng của cá bánh lái

Cá có thể dài tối đa khoảng 30 cm và phân bố ở vùng biển Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, cá xuất hiện nhiều dọc vùng biển duyên hải miền Trung và miền Nam. Dù thân mỏng, cá có xương sống to, rõ ràng và hầu như không có xương dăm li ti nên phù hợp với cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ.

Cách chọn mua cá bánh lái tươi

Hãy quan sát kỹ các dấu hiệu bên ngoài trước khi mua. Cá tươi thường có đặc điểm sau:

Mắt và mang: mắt trong suốt, hơi lồi nhẹ; mang đỏ tươi, không bám chất nhầy đục.

mắt trong suốt, hơi lồi nhẹ; mang đỏ tươi, không bám chất nhầy đục. Độ đàn hồi: thân cứng cáp, ấn nhẹ ngón tay thấy đàn hồi tốt, không để lại vết lõm.

thân cứng cáp, ấn nhẹ ngón tay thấy đàn hồi tốt, không để lại vết lõm. Da cá: trơn láng, ánh bạc, không trầy xước hay bong tróc bất thường.

trơn láng, ánh bạc, không trầy xước hay bong tróc bất thường. Kích cỡ: ưu tiên cá cỡ vừa, khoảng 3 đến 6 con một kilôgam.

Ngược lại, hãy tránh cá có mắt đục, trũng sâu, mang thâm đen hoặc nâu sẫm và có mùi hôi tanh nồng. Thân cá mềm nhũn, ấn vào thấy thịt nhão, da xỉn màu hoặc nhớt dính bất thường cũng là dấu hiệu cá ươn.

Chọn cá bánh lái có mắt trong, mang đỏ tươi và thịt đàn hồi tốt

Cách sơ chế cá bánh lái sạch ruột, khử mùi tanh

Khoang bụng cá khá hẹp, nằm gọn ở phần ức dưới, và da có lớp màng nhớt mỏng. Hãy làm cẩn thận để không vỡ mật gây đắng theo 4 bước sau:

Cắt vây, mang, đuôi: dùng kéo cắt bỏ, sau đó dùng dao cạo nhẹ dọc thân để loại lớp nhớt mịn trên da. Moi nội tạng: rạch một đường ngắn từ phần hầu xuống ức dưới, moi sạch nội tạng và cạo bỏ lớp màng đen trong bụng cá. Ngâm khử tanh: ngâm cá với nước vo gạo, hoặc nước muối hạt pha chút giấm gạo và nước cốt chanh, trong vài phút. Tráng và làm ráo: tráng lại bằng nước sạch, để ráo trên rổ hoặc thấm khô hoàn toàn bằng khăn giấy trước khi ướp gia vị.

Sơ chế cá bánh lái: cắt vây mang, moi ruột, ngâm nước muối chanh rồi để ráo

Cách bảo quản cá bánh lái

Ngăn mát (1–2 ngày): làm sạch, thấm khô, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc để trong hộp đậy nắp kín.

làm sạch, thấm khô, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm hoặc để trong hộp đậy nắp kín. Ngăn đông (3–6 tháng): chia cá thành từng phần vừa ăn, cho vào túi zip hoặc hút chân không, trữ ở âm 18 độ C.

chia cá thành từng phần vừa ăn, cho vào túi zip hoặc hút chân không, trữ ở âm 18 độ C. Khô cá: bọc kín bằng giấy báo, cho vào túi nilon buộc chặt và cất trong ngăn đông để tránh ẩm mốc.

Gợi ý các món ngon từ cá bánh lái

Kho tiêu xanh

Ướp cá với nước màu, nước mắm, hành tỏi băm và tiêu sọ đập dập. Khi kho, đun lửa lớn 5 phút cho thịt săn lại, thêm chút nước ấm rồi hạ lửa nhỏ liu riu đến khi nước sốt keo sánh.

Chiên giòn chấm mắm tỏi ớt

Thấm thật khô da cá, khứa nhẹ vài đường trên thân rồi thả vào chảo dầu nóng. Chiên lửa vừa đến khi hai mặt vàng ươm, giòn rụm, dùng nóng với nước mắm tỏi ớt chua ngọt.

Cá bánh lái chiên giòn rụm, chấm mắm tỏi ớt chua ngọt

Canh chua và nấu ngót

Với canh chua, phi thơm hành tỏi, xào sơ cà chua và dứa rồi chế nước đun sôi. Khi nước sôi bùng, thả cá vào nấu khoảng 5 phút cho vừa chín tới, nêm vừa ăn và rắc ngò gai, rau ngổ. Với món nấu ngót, đun sôi nước cùng cà chua, thả cá nấu chín tới để thịt không bị bở, cuối cùng thêm cần tây, hành hoa, nước mắm và tiêu xay.

Nướng mỡ hành và khô cá

Ướp cá với muối ớt, sả băm hoặc sa tế, nướng vàng hai mặt rồi rưới mỡ hành nóng và rắc đậu phộng giã dập. Ngoài ra, cá tươi có thể xẻ thịt, ướp gia vị, phơi ráo dưới nắng rồi nướng than hoặc áp chảo lửa nhỏ đến khi vàng giòn.

Lưu ý khi ăn cá bánh lái