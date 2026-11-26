Mẹo chọn mua, sơ chế và bảo quản dâu tây tươi lâu, không dập nát, giữ trọn vị ngọt thanh Chọn quả đỏ đều, cuống xanh; xả nhẹ, ngâm 5 phút rồi mới ngắt cuống; cất ngăn mát 5–7 ngày hoặc cấp đông 6–12 tháng, kèm 6 món ngon dễ làm từ dâu tây.

Để dâu tây giữ được vị chua ngọt thanh mát và không bị dập nát, bạn cần làm đúng ba việc: chọn quả đỏ đều có cuống xanh, giữ nguyên cuống khi rửa và không rửa trước khi cất tủ lạnh. Dâu tây có lớp vỏ mỏng, dễ hỏng, nên mỗi thao tác đều cần nhẹ tay.

Trong 100 g dâu tây tươi có khoảng 32 kcal, 58,8 mg vitamin C, 2 g chất xơ và khoảng 91% là nước. Dưới đây là cách chọn, sơ chế, bảo quản và một số món dễ làm từ loại quả này.

Phân biệt các loại quả mang chữ dâu

Ở Việt Nam, nhiều loại quả cùng được gọi là dâu nên bạn cần phân biệt trước khi mua.

Dâu tây, dâu tằm và dâu da dễ phân biệt nhờ hình dáng và màu sắc

Dâu tây: quả mọc sát mặt đất, hình trái tim hoặc thuôn dài, chín có màu đỏ tươi, bề mặt có nhiều hạt nhỏ li ti. Đây là loại phổ biến nhất khi pha chế và làm bánh.

quả mọc sát mặt đất, hình trái tim hoặc thuôn dài, chín có màu đỏ tươi, bề mặt có nhiều hạt nhỏ li ti. Đây là loại phổ biến nhất khi pha chế và làm bánh. Dâu tằm: mọc thành chùm nhỏ hình trụ, chín chuyển màu tím đen, vị chua ngọt đậm, thường dùng ngâm siro.

mọc thành chùm nhỏ hình trụ, chín chuyển màu tím đen, vị chua ngọt đậm, thường dùng ngâm siro. Dâu da (dâu đất): mọc thành chùm dài bám vào thân cây gỗ cao, vỏ vàng nhạt hoặc đỏ hồng, bên trong có nhiều múi vị chua thanh.

Mẹo chọn mua dâu tây tươi, mọng nước

Dâu tây không tự chín thêm sau khi hái, vì vậy bạn cần chọn đúng quả ngay từ đầu.

Chọn quả dâu đỏ tươi đồng đều, cuống lá còn xanh tươi

Màu sắc: đỏ tươi đồng đều từ cuống đến chóp, bề mặt căng mọng và bóng nhẹ.

đỏ tươi đồng đều từ cuống đến chóp, bề mặt căng mọng và bóng nhẹ. Cuống lá: phần đài và cuống còn xanh tươi, bám chắc vào thân quả, không héo úa.

phần đài và cuống còn xanh tươi, bám chắc vào thân quả, không héo úa. Mùi hương: quả chín tự nhiên tỏa mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng.

quả chín tự nhiên tỏa mùi thơm dịu nhẹ đặc trưng. Kích thước: to hay nhỏ phụ thuộc chủ yếu vào giống và kỹ thuật canh tác, không nên mặc định quả to là bị ngâm thuốc.

Ngược lại, hãy tránh quả còn nhiều đốm trắng ở chóp hoặc mảng xanh quanh cuống vì ăn sẽ chua gắt và sượng. Không mua quả mềm nhũn, có vết thâm đen, rỉ nước, mọc tơ mốc trắng, mất mùi thơm hoặc có mùi lên men chua nồng.

Cách sơ chế dâu tây sạch, không dập nát

Dâu tây có vỏ mỏng và không có màng bảo vệ dày, nên hãy làm lần lượt theo các bước sau.

Sơ chế dâu tây nhẹ tay, giữ nguyên cuống để không bị dập nát

Xả nhẹ: giữ nguyên cuống xanh, đặt dâu vào rổ thưa và xả dưới vòi nước chảy nhẹ để trôi bụi bẩn bên ngoài. Ngâm 5 phút: pha loãng nước sạch với một ít giấm trắng hoặc baking soda, ngâm dâu khoảng 5 phút để loại tạp chất bám trên kẽ hạt. Tráng lại: vớt dâu ra, tráng nhẹ bằng nước lọc sạch, rồi xếp lên rổ có lót khăn giấy cho ráo nước. Ngắt cuống sau cùng: chỉ bỏ cuống xanh ngay trước khi ăn hoặc chế biến.

Lý do cần giữ cuống: nếu vặt cuống trước khi rửa, phần lõi bị hở, nước và bụi bẩn dễ ngấm vào thịt quả khiến dâu nhạt vị và nhanh thối rữa.

Cách bảo quản dâu tây không bị mốc

Ngăn mát (5–7 ngày): không rửa dâu trước khi cất vì độ ẩm cao làm nấm mốc phát triển nhanh. Nhặt bỏ quả dập, xếp dâu thành một lớp trong hộp thoáng khí có lót khăn giấy hút ẩm, đậy nắp hờ.

không rửa dâu trước khi cất vì độ ẩm cao làm nấm mốc phát triển nhanh. Nhặt bỏ quả dập, xếp dâu thành một lớp trong hộp thoáng khí có lót khăn giấy hút ẩm, đậy nắp hờ. Ngăn đông (6–12 tháng): rửa sạch, thấm thật khô, cắt bỏ cuống, xếp rời từng quả lên khay cho cứng rồi cho vào túi zip hoặc hộp kín.

Dâu rã đông mềm hơn quả tươi, nên phù hợp nhất để xay sinh tố, làm nước sốt hoặc nấu mứt.

Món ngon dễ làm từ dâu tây

Mứt dâu tây dẻo thơm, vị chua ngọt hài hòa

Mứt dâu tây: dâu cắt nhỏ ướp đường cát, sên trên lửa nhỏ cùng một ít nước cốt chanh để tạo độ kết dính tự nhiên, dùng phết bánh mì hoặc làm nhân bánh.

dâu cắt nhỏ ướp đường cát, sên trên lửa nhỏ cùng một ít nước cốt chanh để tạo độ kết dính tự nhiên, dùng phết bánh mì hoặc làm nhân bánh. Sinh tố dâu tây sữa chua: rửa sạch, bỏ cuống, cắt đôi rồi xay nhuyễn cùng đá viên và sữa chua đến khi sánh mịn.

rửa sạch, bỏ cuống, cắt đôi rồi xay nhuyễn cùng đá viên và sữa chua đến khi sánh mịn. Siro dâu tây: cắt lát, ướp đường vàng hoặc đường phèn, nấu nhẹ cho tan đường và tiết hết nước cốt, sau đó pha với nước lọc, đá, trà đen hoặc soda.

cắt lát, ướp đường vàng hoặc đường phèn, nấu nhẹ cho tan đường và tiết hết nước cốt, sau đó pha với nước lọc, đá, trà đen hoặc soda. Salad dâu tây ức gà: trộn dâu, xà lách và ức gà áp chảo với sốt mè rang.

trộn dâu, xà lách và ức gà áp chảo với sốt mè rang. Bánh tart dâu tây phô mai: xếp lát dâu tươi lên lớp kem phô mai trên đế bánh nướng giòn.

xếp lát dâu tươi lên lớp kem phô mai trên đế bánh nướng giòn. Chè dâu tây hạt é: kết hợp dâu cắt hạt lựu, thạch rau câu, hạt é ngâm nở, nước đường phèn và đá bào.

Lưu ý khi ăn dâu tây

Dâu tây lành tính, hầu như không kỵ với thực phẩm cụ thể nào. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên hạn chế ăn nhiều dâu chua cùng lúc với hải sản có tính hàn để tránh lạnh bụng.

Phụ nữ mang thai có thể bổ sung dâu tây vì loại quả này cung cấp folate và vitamin C. Cần rửa thật sạch và chọn quả có xuất xứ rõ ràng.

Do có axit tự nhiên, người đang viêm loét hoặc đau dạ dày không nên ăn dâu khi bụng đang đói.

Nhìn chung, chọn quả có cuống xanh, giữ cuống khi rửa và bảo quản khô ráo là ba điểm giúp dâu tây giữ trọn hương vị. Từ đó, bạn có thể linh hoạt chế biến thành nhiều món uống và tráng miệng thanh mát mỗi ngày.