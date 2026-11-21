Mẹo chọn mua, sơ chế và bảo quản mực ống tươi ngon, giòn ngọt, không tanh cho bữa cơm gia đình Mực ống giàu đạm, ít béo, chỉ 45–47 Kcal mỗi 100g. Bài viết hướng dẫn nhận biết mực tươi, sơ chế sạch túi mật, bảo quản 1–3 tháng và nấu giòn sần sật tại nhà.

Để có món mực ống giòn sần sật, ngọt thanh và không tanh, bạn cần làm đúng ba việc: chọn mực tươi, sơ chế đúng trình tự và nấu bằng lửa lớn vừa chín tới. Mực ống là hải sản thân mềm hình ống thuôn dài. Trong 100g mực tươi có khoảng 8,6g đạm, 0,4g chất béo và 45–47 Kcal.

Cách nhận biết mực ống khi đi chợ

Mực ống thuộc bộ Teuthida, có thân ống thuôn dài, 8 tay và 2 xúc tu bắt mồi. Hai vây mỏng ở đuôi tạo thành hình thoi cân đối. Lớp da ngoài màu trắng đục, điểm đốm hồng tím hoặc nâu đỏ.

Mực ống có thân ống thuôn dài, hai vây mỏng hình thoi ở đuôi

Bạn có thể phân biệt mực ống với hai loại mực dễ nhầm qua hình dáng:

Mực lá: thân bầu dục dẹt, vây rộng chạy dọc toàn thân, thịt rất dày.

thân bầu dục dẹt, vây rộng chạy dọc toàn thân, thịt rất dày. Mực nang: thân tròn bè, trong lưng có mai vôi cứng màu trắng đục thay vì thanh mai trong suốt.

Trên thị trường, mực ống thường có ba nhóm: mực câu biển tươi sống (thân săn chắc, ngọt đậm), mực ống nhỏ hay mực cơm (thịt mỏng mềm, hợp hấp hoặc chiên giòn) và mực ống đông lạnh (cấp đông trên tàu, tiện dự trữ).

Mẹo chọn mực ống tươi, tránh mực ươn

Quan sát bề ngoài và dùng tay kiểm tra độ đàn hồi là cách chọn mực nhanh nhất.

Ấn nhẹ thấy thịt mực đàn hồi tốt là mực còn tươi

Dấu hiệu mực tươi

Da và màu sắc: da sáng bóng, đốm nâu hoặc hồng tím rõ nét, không trầy xước loang lổ.

da sáng bóng, đốm nâu hoặc hồng tím rõ nét, không trầy xước loang lổ. Độ săn chắc: ấn nhẹ ngón tay vào thân, thịt đàn hồi và nhanh trở lại hình dạng ban đầu.

ấn nhẹ ngón tay vào thân, thịt đàn hồi và nhanh trở lại hình dạng ban đầu. Mắt và đầu: mắt trong veo thấy rõ con ngươi, đầu và râu dính chặt vào thân.

Dấu hiệu mực ươn cần tránh

Mắt đục mờ, lồi ra ngoài hoặc bị vỡ.

Thân mềm nhũn, ấn vào thấy nhão, không đàn hồi.

Da bong tróc nhiều, chuyển màu xanh ngà nhợt nhạt.

Có mùi tanh hôi nồng hoặc mùi hắc lạ, nghi ngờ ngâm hóa chất.

Giá mực ống tươi thường dao động khoảng 180.000–350.000 đồng/kg, tùy kích cỡ, nguồn gốc đánh bắt và thời điểm trong năm.

Cách sơ chế mực ống sạch, không tanh, không bị đen

Làm đúng 4 bước dưới đây giúp mực sạch mà không vỡ túi mật.

Sơ chế đúng trình tự giúp mực sạch, không tanh, không vỡ túi mật

Rút đầu, làm sạch nội tạng: nắm nhẹ phần đầu và râu, kéo từ từ dọc thân để rút toàn bộ ruột và túi mật màu đen. Kết quả: nội tạng ra gọn, túi mật còn nguyên. Bỏ mai và lột da: rút thanh mai trong suốt dọc sống lưng, rửa sạch khoang bụng. Lột lớp màng da ngoài nếu muốn mực trắng đẹp khi xào. Khử mùi tanh: bóp nhẹ mực với nước muối loãng pha gừng đập dập hoặc rượu trắng, rồi rửa lại bằng nước sạch. Không xát nhiều muối hạt trực tiếp vì mực sẽ mặn và teo tóp. Giữ độ giòn: ngâm mực đã rửa sạch vào nước đường loãng khoảng 5 phút, vớt ra để ráo. Thớ thịt sẽ giòn sần sật và hạn chế ra nước.

Cách bảo quản mực ống giữ vị ngọt

1–2 ngày: rửa sạch, để thật ráo nước, xếp vào hộp kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm rồi cất ngăn mát tủ lạnh.

rửa sạch, để thật ráo nước, xếp vào hộp kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm rồi cất ngăn mát tủ lạnh. 1–3 tháng: sơ chế sạch ruột, vuốt thẳng râu để không gãy nát, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín khí rồi trữ ngăn đá.

sơ chế sạch ruột, vuốt thẳng râu để không gãy nát, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín khí rồi trữ ngăn đá. Rã đông: chuyển mực từ ngăn đá xuống ngăn mát để rã đông từ từ trước khi nấu, giúp giữ cấu trúc thịt và dưỡng chất.

Gợi ý món ngon từ mực ống

Mực ống hấp hành gừng giữ trọn vị ngọt thanh, giòn sần sật

Mực hấp hành gừng: xếp mực sạch cùng gừng thái sợi, hành lá cắt khúc và sả đập dập, hấp cách thủy vài phút cho vừa chín tới. Chấm nước mắm gừng tỏi ớt.

xếp mực sạch cùng gừng thái sợi, hành lá cắt khúc và sả đập dập, hấp cách thủy vài phút cho vừa chín tới. Chấm nước mắm gừng tỏi ớt. Mực xào chua ngọt: xào cùng dứa, ớt chuông, cần tây, hành tây. Xào lửa lớn, đảo nhanh tay dưới 2 phút để mực không ra nước.

xào cùng dứa, ớt chuông, cần tây, hành tây. Xào lửa lớn, đảo nhanh tay dưới 2 phút để mực không ra nước. Mực nhồi thịt sốt cà chua: nhồi nhân thịt heo băm trộn mộc nhĩ, hành tím, tiêu vào bụng mực. Hấp sơ cho định hình rồi rim cùng sốt cà chua.

nhồi nhân thịt heo băm trộn mộc nhĩ, hành tím, tiêu vào bụng mực. Hấp sơ cho định hình rồi rim cùng sốt cà chua. Mực nướng sa tế: khía vảy rồng nhẹ, ướp sa tế, tỏi băm, dầu điều và mật ong. Nướng ở nhiệt độ cao đến khi bề mặt xém vàng.

khía vảy rồng nhẹ, ướp sa tế, tỏi băm, dầu điều và mật ong. Nướng ở nhiệt độ cao đến khi bề mặt xém vàng. Mực chiên nước mắm: chiên nhanh mực cắt khoanh trong dầu nóng, đảo đều với nước mắm, đường và tỏi phi đến khi nước sốt keo lại.

chiên nhanh mực cắt khoanh trong dầu nóng, đảo đều với nước mắm, đường và tỏi phi đến khi nước sốt keo lại. Cháo mực: ninh gạo tẻ pha chút gạo nếp nhừ trên 30 phút, sau đó cho mực thái lát vào nấu chín tới. Rắc gừng thái chỉ, hành lá và tiêu sọ.

Lưu ý khi ăn mực ống

Vì sao xào mực bị ra nước và dai: do lửa quá nhỏ hoặc đảo mực quá lâu. Hãy để mực thật ráo nước và xào nhanh tay trên lửa lớn dưới 2–3 phút.

do lửa quá nhỏ hoặc đảo mực quá lâu. Hãy để mực thật ráo nước và xào nhanh tay trên lửa lớn dưới 2–3 phút. Thực phẩm nên tránh ăn cùng: không nên ăn mực cùng lúc với thực phẩm chứa vitamin C liều cao hoặc uống kèm bia lạnh, vì dễ kích ứng dạ dày, gây lạnh bụng hoặc khó tiêu.

không nên ăn mực cùng lúc với thực phẩm chứa vitamin C liều cao hoặc uống kèm bia lạnh, vì dễ kích ứng dạ dày, gây lạnh bụng hoặc khó tiêu. Phụ nữ mang thai: có thể ăn mực nếu nguyên liệu tươi sạch và được nấu chín kỹ.

Tóm lại, chọn mực tươi, sơ chế sạch không vỡ túi mật và canh lửa hợp lý là ba yếu tố giúp món mực ống giữ trọn vị ngọt thanh và độ giòn.