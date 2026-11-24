Mẹo chọn mua, sơ chế và nấu 6 món nhậu ngon tại nhà từ bò tái chanh đến nghêu hấp sả ớt kiểu Thái Món nhậu tại nhà gồm bò tái chanh, nghêu hấp sả ớt, mực nướng sa tế, phèo chiên và cánh gà chiên mắm; chọn nguyên liệu tươi, sơ chế sạch là yếu tố then chốt.

Món nhậu ngon là các món đậm vị chua, cay, mặn, ngọt, giúp kích thích vị giác khi thưởng thức cùng bia rượu. Những món dễ làm tại nhà gồm bò tái chanh, nghêu hấp sả ớt, mực nướng sa tế, phèo chiên nước mắm và cánh gà chiên giòn. Độ ngon phụ thuộc vào ba khâu: chọn nguyên liệu tươi, sơ chế sạch mùi tanh và nêm nếm vừa vặn.

Món nhậu tại nhà gồm những nhóm nguyên liệu nào?

Món nhậu là cầu nối gắn kết trong những buổi họp mặt

Thực đơn món nhậu bình dân thường cân bằng giữa nhóm đạm nạc từ thịt cá, rau xanh thanh mát và các loại gia vị thơm nồng. Cụ thể, nguyên liệu chính gồm thủy hải sản (tôm, mực, nghêu, cá) và thịt gia súc, gia cầm (bò, heo, gà).

Các món nhậu giàu protein, kẽm, canxi, sắt, cùng vitamin từ rau thơm ăn kèm. Nếu chế biến hợp vệ sinh và dùng với lượng vừa phải, món nhậu còn giúp làm chậm quá trình hấp thu cồn nhờ đạm và chất béo lành mạnh.

Bước 1: Chọn mua nguyên liệu tươi

Chọn nguyên liệu tươi quyết định độ ngọt và an toàn của món nhậu

Quan sát màu sắc, độ đàn hồi và mùi tự nhiên trước khi mua. Kết quả mong đợi: nguyên liệu săn chắc, không có mùi lạ.

Nghêu, sò, ốc: chọn con còn sống, vỏ khép chặt hoặc tự khép lại khi chạm tay vào, không có mùi lạ.

chọn con còn sống, vỏ khép chặt hoặc tự khép lại khi chạm tay vào, không có mùi lạ. Cá và mực: cá có mắt trong veo, mang đỏ hồng, thân săn chắc; mực có da sáng bóng, râu bám chắc vào thân.

cá có mắt trong veo, mang đỏ hồng, thân săn chắc; mực có da sáng bóng, râu bám chắc vào thân. Thịt: thịt bò đỏ tươi, thớ nhỏ mịn; thịt heo hồng hào, bề mặt ráo; phèo non tròn đều, thành dày, màu trắng sữa.

Tránh tôm, cá có thân mềm nhũn, mắt đục, mang thâm đen hoặc chảy dịch nhớt. Không mua thịt tái xanh, thâm tím, chảy nước hoặc có mùi hắc của hóa chất. Với nội tạng heo, loại bỏ phần có nốt sần lạ, màu vàng úa hoặc mùi hôi.

Bước 2: Sơ chế sạch mùi tanh hôi

Sơ chế đúng kỹ thuật giúp loại bỏ mùi tanh hôi của nguyên liệu

Gan heo: ngâm hoặc chà gan với bột mì và muối khoảng 15 phút rồi rửa sạch để hút dịch đỏ và máu đọng. Không xào gan quá lâu vì gan sẽ khô bở, chai cứng. Phèo non: lộn ngược đoạn phèo, loại bỏ chất bẩn, chà nhẹ với chanh muối rồi luộc sơ nước sôi. Không bóp quá mạnh tay vì lòng sẽ dai, mất độ ngọt và dễ bị đắng. Nghêu, sò: ngâm trong nước vo gạo pha vài lát ớt xắt từ 1–2 tiếng để nhả sạch bùn đất. Thịt bò và gà: thấm ráo nước thịt bò trước khi thái ngang thớ để không bị dai; chần sơ thịt gà với gừng đập dập để khử mùi hôi.

Bước 3: Chế biến 6 món nhậu dễ làm

Thực đơn món nhậu đa dạng từ hấp, nướng đến chiên xào

Bò tái chanh hành tây

Thái mỏng thịt thăn bò, trộn đều với nước cốt chanh, hành tây ngâm đá giòn, rau răm và đậu phộng rang. Món có vị chua dịu, thanh mát, ít ngấy.

Cánh gà chiên nước mắm

Chiên cánh gà vàng, rồi đảo nhanh trên lửa lớn cùng nước mắm, đường và tỏi băm phi thơm đến khi sốt keo bóng. Da gà giòn, thịt bên trong mềm ẩm.

Nghêu hấp sả ớt kiểu Thái

Đợi nước dùng sả, lá chanh sôi bùng mới thả nghêu vào và đảo nhanh tay. Nghêu bung vỏ đều, không bị teo thịt.

Mực nướng sa tế

Làm sạch mực, khứa vảy rồng, ướp với sa tế, tỏi băm, dầu điều. Nướng trên than hồng hoặc nồi chiên không dầu đến khi thịt mực săn lại và dậy mùi thơm.

Phèo non chiên nước mắm tỏi ớt

Luộc sơ và chiên vàng phèo, sau đó xóc đều với nước mắm tỏi ớt trên chảo nóng. Món hợp ăn kèm rau răm và dưa leo.

Cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng

Nướng trui đến khi da cháy xém, thịt trắng ngọt. Ăn nóng, gỡ thịt cuốn cùng bánh tráng, bún tươi, rau sống và chấm mắm nêm pha tỏi ớt.

Cách bảo quản nguyên liệu và món nhậu

Ngắn ngày: thấm khô thịt cá đã làm sạch, bọc kín hoặc cho vào hộp đậy nắp, giữ ở ngăn mát khoảng 4 độ C hoặc thấp hơn và dùng trong 1–2 ngày tùy loại.

thấm khô thịt cá đã làm sạch, bọc kín hoặc cho vào hộp đậy nắp, giữ ở ngăn mát khoảng 4 độ C hoặc thấp hơn và dùng trong 1–2 ngày tùy loại. Cấp đông: chia từng phần vừa ăn vào hộp kín, trữ ở -18 độ C; bảo quản được vài tuần đến vài tháng tùy loại.

chia từng phần vừa ăn vào hộp kín, trữ ở -18 độ C; bảo quản được vài tuần đến vài tháng tùy loại. Món gỏi nộm: chỉ trộn nước sốt ngay trước khi dọn lên bàn để rau củ không chảy nước, mềm nhũn.

Dụng cụ giúp nấu nhanh gọn

Nồi chiên không dầu giúp mực, cánh gà vàng giòn đều mà ít dầu mỡ. Xửng hấp điện giữ nhiệt ổn định, giúp nghêu hấp sả ớt hay tôm hấp bia chín nhanh, giữ vị ngọt tự nhiên. Chảo chống dính sâu lòng hỗ trợ đảo đều khi làm phèo chiên hay món xào, nước sốt áo bóng và không cháy khét.

Lưu ý an toàn khi ăn

Người có tiền sử đau dạ dày nên hạn chế món tái chanh chua cay, nhất là khi đang đói, vì axit từ chanh và vị cay của ớt dễ kích ứng niêm mạc dạ dày.

Chỉ dùng nguyên liệu còn tươi và chế biến hợp vệ sinh.

Món nào làm nhanh dưới 15 phút? Nghêu hấp sả ớt, tôm hấp bia hoặc gỏi dưa leo tai heo chỉ mất khoảng 10–15 phút.

Khi nắm vững cách chọn mua, sơ chế và nêm nếm, bạn có thể tự chuẩn bị bàn mồi đa dạng từ hấp, nướng đến chiên giòn cho bữa tụ tập cuối tuần cùng gia đình và bạn bè.