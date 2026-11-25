Mẹo chọn mua trứng mực tươi, sơ chế sạch tanh và bảo quản cấp đông giữ được tối đa 3 tháng Trứng mực tươi có màu trắng ngà, săn chắc, màng bọc nguyên vẹn. Ngâm muối, rượu, gừng 5 phút rồi trần sơ với giấm giúp bớt tanh; ngăn mát dùng trong 24 giờ.

Để trứng mực giữ được vị dẻo bùi và không bị tanh nồng, bạn cần làm đúng ba việc: chọn bọc trứng trắng ngà, săn chắc, sơ chế bằng muối, rượu trắng, gừng và giấm, rồi bảo quản đúng nhiệt độ. Trứng mực là phần bọc trứng lấy từ bụng mực cái trong mùa sinh sản. Nguyên liệu này giàu protein, Omega-3, sắt, kẽm và vitamin nhóm B.

Phân biệt trứng mực nang và trứng mực ống

Mỗi loại trứng mực cho một kiểu hương vị riêng, nên bạn chọn theo món định nấu. Hai loại này khác nhau như sau:

Trứng mực nang: kết thành khối lớn, hạt to tròn. Khi chín, trứng dẻo chắc, béo ngậy và rất bùi.

kết thành khối lớn, hạt to tròn. Khi chín, trứng dẻo chắc, béo ngậy và rất bùi. Trứng mực ống: nhỏ hơn, kết thành chùm hạt li ti mềm mại. Vị thanh ngọt, béo nhẹ, dễ ăn và ít ngấy.

Trứng mực nang hạt to dẻo chắc, trứng mực ống nhỏ mềm ngọt nhẹ

Cách chọn mua trứng mực tươi

Khâu chọn nguyên liệu quyết định độ bùi béo của món ăn. Khi đi chợ hoặc đến vựa hải sản, bạn kiểm tra theo 4 dấu hiệu sau:

Màu sắc: bọc trứng trắng ngà hoặc hơi ánh sữa, bề mặt mịn màng. Độ đàn hồi: ấn nhẹ thấy săn chắc, đàn hồi, không nhũn nát. Màng bọc: lớp màng mỏng còn nguyên, không rách vỡ, không chảy trứng. Mùi: tanh mặn nhẹ tự nhiên của hải sản biển, không có mùi khai hay mùi lạ.

Trứng tươi săn chắc, màng bọc nguyên vẹn, màu trắng ngà

Không nên mua nếu khối trứng vàng xỉn, xám đục hoặc có đốm thâm đen. Bạn cũng nên bỏ qua trứng chảy nước nhớt, ấn lõm không đàn hồi lại, hoặc có mùi ôi thiu, mùi hóa chất. Trứng ươn dễ gây đau bụng khi ăn.

Cách sơ chế trứng mực sạch, không tanh

Làm theo 4 bước dưới đây để loại bỏ cặn bẩn, túi mật còn sót và mùi tanh mà vẫn giữ được độ ngọt của trứng.

Rửa nhẹ: đặt bọc trứng dưới vòi nước chảy nhẹ, rửa bằng tay để không vỡ màng. Gắp bỏ cặn túi mật đen và cát bẩn. Trứng sạch, màng còn nguyên là đạt. Ngâm khử tanh: pha nước muối loãng, thêm chút rượu trắng và gừng đập dập. Ngâm trứng khoảng 5 phút, vớt ra rửa lại bằng nước sạch. Trần sơ: đun sôi một nồi nước có vài giọt giấm. Trần trứng khoảng 30 giây rồi vớt ngay vào tô nước đá lạnh. Cách này giúp trứng săn lại và bớt mùi tanh. Để ráo: cho trứng lên rổ thưa cho ráo hoàn toàn, rồi cắt miếng vừa ăn và tẩm ướp.

Rửa nhẹ, ngâm muối rượu gừng rồi trần sơ và sốc nước đá để sạch tanh

Gợi ý món ngon từ trứng mực

Sau khi sơ chế, bạn có thể chế biến trứng mực theo nhiều cách. Mỗi món cần canh thời gian và lửa khác nhau.

Hấp gừng sả: xếp trứng lên đĩa cùng gừng thái sợi, sả đập dập và vài lá chanh. Hấp cách thủy 8-10 phút. Không hấp quá lâu vì trứng sẽ khô xơ và mất ngọt. Chấm muối tiêu chanh hoặc nước mắm gừng.

xếp trứng lên đĩa cùng gừng thái sợi, sả đập dập và vài lá chanh. Hấp cách thủy 8-10 phút. Không hấp quá lâu vì trứng sẽ khô xơ và mất ngọt. Chấm muối tiêu chanh hoặc nước mắm gừng. Chiên nước mắm: chiên sơ cho săn bề mặt, rồi đảo đều trên lửa vừa với nước mắm, đường, tỏi phi và chút tiêu xay. Trứng chín có màu cánh gián óng ánh, ngoài hơi giòn, trong dẻo béo.

Trứng mực chiên nước mắm kẹo sốt, đậm đà đưa cơm

Xào cải chua: cắt trứng vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn với tỏi băm, cải chua vắt ráo nước, hành lá và ớt tươi. Món có vị béo quyện chua thanh, cải giữ được độ giòn.

cắt trứng vừa ăn, xào nhanh trên lửa lớn với tỏi băm, cải chua vắt ráo nước, hành lá và ớt tươi. Món có vị béo quyện chua thanh, cải giữ được độ giòn. Chả nướng: ướp trứng với hành tím băm, tiêu hạt, nước mắm rồi ép thành bánh tròn dẹt. Hấp chín sơ hoặc phơi ráo bề mặt, sau đó nướng than hoa hoặc nồi chiên đến khi hai mặt vàng ươm.

ướp trứng với hành tím băm, tiêu hạt, nước mắm rồi ép thành bánh tròn dẹt. Hấp chín sơ hoặc phơi ráo bề mặt, sau đó nướng than hoa hoặc nồi chiên đến khi hai mặt vàng ươm. Lăn bột chiên giòn: tẩm một lớp bột chiên giòn mỏng, thả vào dầu nóng già đến khi vàng ruộm. Ăn nóng với tương ớt hoặc sốt mayonnaise.

tẩm một lớp bột chiên giòn mỏng, thả vào dầu nóng già đến khi vàng ruộm. Ăn nóng với tương ớt hoặc sốt mayonnaise. Nấu cháo: ninh gạo tẻ pha chút gạo nếp cho nhừ, cho trứng đã xào sơ với hành tím vào nấu thêm vài phút. Món nhẹ bụng, hợp với người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người cần hồi phục sức khỏe.

Lưu ý an toàn: nếu chiên trứng đông lạnh khi còn hơi đóng đá, hãy dùng lửa lớn, ngập dầu và đứng cách xa chảo vì dầu có thể bắn. Mọi món đều cần nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Cách bảo quản trứng mực

Trứng mực rất dễ ươn nếu để lâu ở nhiệt độ thường. Hãy bảo quản theo thời gian dự định dùng:

Dùng trong 24 giờ: cho trứng đã làm sạch vào hộp đậy kín, đặt kèm đá gel lạnh ở ngăn mát.

cho trứng đã làm sạch vào hộp đậy kín, đặt kèm đá gel lạnh ở ngăn mát. Dùng dài ngày: chia thành từng phần đủ cho một bữa, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín. Cấp đông ở -18°C, dùng tối đa trong khoảng 3 tháng.

chia thành từng phần đủ cho một bữa, cho vào túi hút chân không hoặc hộp kín. Cấp đông ở -18°C, dùng tối đa trong khoảng 3 tháng. Khi sử dụng: rã đông từ từ trong ngăn mát qua đêm để trứng ít mất nước.

Một số lưu ý khi ăn trứng mực

Trung bình 100 g trứng mực cung cấp khoảng 120-140 calo. Bạn nên ưu tiên hấp, luộc hoặc nấu cháo thay vì chiên ngập dầu để món ăn thanh nhẹ hơn. Hải sản thường có tính hàn, nên hạn chế ăn kèm đồ quá lạnh như trà đá đặc hoặc dưa hấu ngay sau bữa ăn để tránh lạnh bụng, khó tiêu.

Bà bầu và trẻ nhỏ có thể ăn trứng mực, với điều kiện nguyên liệu tươi sạch, sơ chế kỹ và nấu chín hoàn toàn. Để yên tâm về nguồn gốc, bạn nên mua tại vựa hải sản lớn, cửa hàng thực phẩm sạch hoặc siêu thị uy tín.