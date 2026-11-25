Mẹo chọn mua và sơ chế cá phèn tươi ngon, không tanh, kèm 6 món dễ nấu cho bữa cơm gia đình Cá phèn thịt trắng ngọt, ít xương dăm, giàu đạm và omega-3. Hướng dẫn chọn cá tươi, sơ chế 4 bước khử tanh, bảo quản và các món kho, chiên, nấu canh dễ làm.

Cá phèn là loại cá biển thân thon dẹt, da hồng ánh bạc, thịt trắng ngọt béo và rất ít xương dăm. Để món ăn không tanh, không nát, bạn cần chọn đúng con cá tươi, sơ chế đúng 4 bước và giữ nguyên thân cá khi nấu. Dưới đây là cách làm cụ thể, kèm các món dễ nấu cho bữa cơm gia đình.

Đặc điểm nhận diện cá phèn

Cá phèn thuộc họ Mullidae, còn gọi là cá phèn hồng, cá phèn râu hoặc cá phèn khoai. Loài cá này sống ở vùng biển ấm ven bờ, rạn san hô hoặc đáy bùn cát. Tại Việt Nam, nguồn cá dồi dào nhất tập trung ở vùng biển miền Trung và miền Nam.

Đôi râu cằm là điểm nhận diện đặc trưng của cá phèn

Cá có thân thon dài, hơi dẹt hai bên, vảy mỏng ánh hồng pha bạc. Đặc điểm dễ nhận ra nhất là đôi râu dài dưới cằm, giúp cá dò tìm thức ăn dưới đáy cát. Nhiều người hay nhầm cá phèn với cá hường biển, nhưng cá phèn có phần đầu thuôn nhọn và đôi râu cằm khác biệt rõ rệt.

Thông tin Chi tiết Hương vị và kết cấu Thịt trắng, mềm ngọt, béo nhẹ, ít xương dăm Dinh dưỡng trong 100g 104 kcal, 15,9g protein, 4,5g chất béo, 40mg canxi, 50mg phốt pho Bảo quản Ngăn mát 1–4 độ C (ngắn ngày) hoặc cấp đông âm 18 độ C (đến 3 tháng)

Mẹo chọn mua cá phèn tươi

Cá tươi giúp món ăn giữ vị ngọt thanh và không bị bở nát khi nấu. Hãy kiểm tra lần lượt các dấu hiệu sau:

Cá tươi cho thịt săn chắc, ấn nhẹ nhanh đàn hồi trở lại

Mắt cá: trong suốt, hơi lồi nhẹ, con ngươi đen rõ, không đục hay lõm sâu.

trong suốt, hơi lồi nhẹ, con ngươi đen rõ, không đục hay lõm sâu. Mang cá: vạch nhẹ nắp mang thấy màu đỏ tươi tự nhiên, không có nhớt đục bám quanh.

vạch nhẹ nắp mang thấy màu đỏ tươi tự nhiên, không có nhớt đục bám quanh. Da và vảy: vảy ánh hồng bạc bám chặt vào thân, da sáng bóng, ít trầy xước.

vảy ánh hồng bạc bám chặt vào thân, da sáng bóng, ít trầy xước. Độ đàn hồi: ấn nhẹ vào lưng thấy thịt săn chắc, vết lõm nhanh chóng đàn hồi trở lại.

Ngược lại, hãy tránh cá có mắt đục mờ, xẹp, mang thâm xỉn chuyển nâu đen và có dịch nhớt mùi hôi. Thân cá mềm nhũn, ấn vào để lại vết lõm lâu hồi phục, bụng phình to hoặc dễ rách cũng là dấu hiệu không nên mua. Cá có mùi tanh nồng bất thường hoặc thoang thoảng mùi hóa chất cũng cần loại bỏ.

Cách sơ chế cá phèn sạch nhớt, không tanh, không nát

Khâu làm sạch quyết định độ săn chắc và hương vị của món ăn. Bạn thực hiện theo 4 bước sau:

Sơ chế đúng kỹ thuật giúp cá săn chắc, không tanh, không nát

Cạo vảy, bỏ vây và mang: dùng dao cạo nhẹ lớp vảy mỏng từ đuôi lên đầu, rồi cắt bỏ vây và mang cá. Lấy ruột, cạo đường máu: rạch một đường nhỏ ở bụng để lấy sạch ruột, đồng thời cạo kỹ đường chỉ máu đen chạy dọc xương sống. Đây là nguyên nhân chính gây mùi tanh. Khử nhớt, khử tanh: bóp nhẹ thân cá với hỗn hợp muối hạt và nước cốt chanh pha loãng trong khoảng 2 phút, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Thấm khô: dùng khăn giấy thấm thật khô bề mặt cá trước khi tẩm ướp hoặc chế biến.

Lưu ý: không khứa rãnh lên thân cá trước khi chiên hay kho. Da cá rất mỏng và thịt nạc mềm, khứa thân sẽ làm cá thoát nước, dính chảo và dễ nát khi lật trở.

Các món ngon dễ nấu từ cá phèn

Cá phèn kho tiêu

Cá phèn kho tiêu keo sệt, cay nồng đưa cơm

Phi thơm củ nén trước rồi mới cho tỏi vào để tỏi không bị cháy đắng. Nêm nước mắm vừa phải vì cá biển vốn có vị mặn nhẹ tự nhiên. Kho lửa nhỏ liu riu để nước màu áo đều quanh thân cá mà không làm vỡ thịt.

Cá phèn chiên sả ớt

Ướp cá với sả băm, ớt tươi băm nhuyễn, chút muối và nghệ tươi khoảng 15 phút. Sau đó chiên ngập dầu ở lửa vừa đến khi hai mặt vàng đều. Da cá giòn, thịt bên trong vẫn mềm ngọt.

Cá phèn kho tóp mỡ

Xếp cá xen kẽ tóp mỡ, ướp thêm hành tím, ớt trái và nước mắm rồi kho riu riu đến khi nước cạn sệt. Món này hợp ăn với cơm trắng nóng và rau luộc.

Cá phèn chiên giòn, nấu canh chua và nướng muối ớt

Chiên giòn: chiên nguyên con, chấm mắm tỏi ớt pha chua ngọt để cân bằng vị béo nhẹ của cá.

chiên nguyên con, chấm mắm tỏi ớt pha chua ngọt để cân bằng vị béo nhẹ của cá. Canh chua: đun sôi nước dùng cùng me hoặc thơm, cà chua, dọc mùng trước, sau đó thả cá vào nấu thêm vài phút để thịt vừa chín tới, giữ nguyên dáng cá.

đun sôi nước dùng cùng me hoặc thơm, cà chua, dọc mùng trước, sau đó thả cá vào nấu thêm vài phút để thịt vừa chín tới, giữ nguyên dáng cá. Nướng muối ớt: phết hỗn hợp muối hạt giã nhuyễn, ớt xiêm xanh và chút dầu ăn lên cá, nướng bằng than hoa hoặc nồi chiên không dầu. Ăn kèm rau sống, dưa leo và muối tiêu chanh.

Mẹo bảo quản cá phèn tại nhà

1–2 ngày: làm sạch, thấm khô, xếp cá vào hộp kín khí và để ngăn mát tủ lạnh ở 1–4 độ C.

làm sạch, thấm khô, xếp cá vào hộp kín khí và để ngăn mát tủ lạnh ở 1–4 độ C. Tối đa 3 tháng: bọc kín từng phần cá vừa ăn bằng màng bọc thực phẩm hoặc túi hút chân không, cấp đông ở âm 18 độ C.

bọc kín từng phần cá vừa ăn bằng màng bọc thực phẩm hoặc túi hút chân không, cấp đông ở âm 18 độ C. Rã đông không bở thịt: chuyển cá xuống ngăn mát để rã đông tự nhiên. Nếu cần nấu ngay, chỉ rã đông sơ đến khi thân cá còn hơi cứng rồi rửa nhanh qua nước muối chanh.

Giá trị dinh dưỡng và lưu ý khi ăn

Cá phèn giàu đạm, ít calo, chứa omega-3, DHA, canxi và phốt pho. Nhờ ít xương dăm, cá phù hợp cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi, nhưng người lớn cần gỡ bỏ xương sống và xương vây trước khi cho trẻ ăn. Phụ nữ mang thai có thể bổ sung cá vào thực đơn hằng tuần.

Tuy nhiên, người có cơ địa dị ứng hải sản hoặc đang mắc bệnh gút nên cân nhắc ăn với lượng vừa phải.

Nhìn chung, chỉ cần chọn cá tươi, cạo sạch đường máu tanh và giữ nguyên thân cá khi nấu, bạn sẽ có những món cá phèn tròn vị, đẹp mắt cho bữa cơm gia đình.