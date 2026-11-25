Mẹo chọn mua và sơ chế ốc giấy sạch cát, hết nhớt, không tanh cho các món hấp, nướng, xào Ốc giấy có vỏ mỏng, thịt cồi dày, giòn ngọt tự nhiên. Ngâm nước vo gạo với ớt 2 tiếng, bỏ túi phân đen rồi khía mỏng thịt để món hấp, nướng, xào không bị dai.

Ốc giấy là loài ốc biển vỏ mỏng, thịt cồi dày, vị ngọt thanh và giòn sần sật tự nhiên. Để món ăn ngon, bạn cần chọn ốc còn sống khỏe, ngâm nước vo gạo với ớt cho nhả sạch cát, lọc bỏ túi phân đen và khía mỏng thịt để không bị dai. Sau đó có thể hấp sả, nướng mỡ hành hay xào bơ tỏi.

Ốc giấy là gì và nhận biết thế nào?

Ốc giấy (còn gọi là ốc giấm hoặc ốc đầm tùy vùng miền) là nhuyễn thể chân bụng sống ở vùng nước mặn. Nhiều người hay nhầm loại này với ốc tỏi vì hình dáng xoắn to tương tự, nhưng cấu tạo vỏ và kết cấu thịt của hai loài hoàn toàn khác nhau.

Vỏ ốc giấy mỏng, hoa văn vân nâu xen trắng đặc trưng

Vỏ ốc khá mỏng so với kích thước cơ thể, kích cỡ dao động từ cỡ nắm tay đến cả bàn tay người lớn. Loài ốc này phân bố chủ yếu ở vùng biển miền Trung và miền Nam, thường vùi mình dưới cát hoặc bùn mịn ở vùng nước nông. Mùa thu hoạch rộ thường rơi vào những tháng gió lạnh, khi thịt ốc béo và đậm vị hơn.

Giá trị dinh dưỡng của ốc giấy

Khi được làm sạch và nấu chín kỹ, thịt ốc giấy là nguồn thực phẩm lành mạnh với các dưỡng chất sau:

Protein: hàm lượng dồi dào, ít chất béo xấu, hỗ trợ phát triển cơ bắp.

hàm lượng dồi dào, ít chất béo xấu, hỗ trợ phát triển cơ bắp. Canxi và phốt pho: góp phần duy trì xương và răng chắc khỏe.

góp phần duy trì xương và răng chắc khỏe. Kẽm và sắt: hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu, nâng cao sức đề kháng.

hỗ trợ ngăn ngừa thiếu máu, nâng cao sức đề kháng. Vitamin nhóm B: giúp cơ thể chuyển hóa dưỡng chất, giảm mệt mỏi.

Cách chọn mua ốc giấy tươi ngon

Chọn được ốc tươi sống quyết định độ giòn và vị ngọt của món ăn. Hãy kiểm tra các dấu hiệu sau:

Phần thịt hơi thò ra ngoài miệng vỏ, chạm nhẹ sẽ thụt nhanh vào trong.

Ưu tiên con có kích thước từ 3 ngón tay trở lên để thịt cồi dày, đẫy đà.

Vỏ còn nguyên vẹn, ít nứt vỡ, chỉ có mùi tanh nhẹ đặc trưng của biển.

Với ruột ốc làm sẵn hoặc cấp đông, chọn phần cồi trắng hồng, săn chắc, không chảy nhớt đen.

Cần tránh: con có phần mài thụt sâu vào vỏ và không phản xạ khi chạm vào. Ốc có mùi hôi nồng hoặc mùi khai là dấu hiệu đã chết lâu, thịt bở và dễ gây đau bụng.

Giá ốc giấy tươi sống thường khoảng 50.000-90.000đ/kg tùy kích cỡ và mùa vụ, ruột ốc đóng gói khoảng 150.000đ/kg (mức giá mang tính tham khảo). Nên mua ở nơi có bể sục khí sạch và nguồn hàng mới mỗi ngày.

Cách sơ chế ốc giấy sạch nhớt, hết cát, không tanh

Khác nhiều loại ốc biển, thịt ốc giấy có thể tách vỏ ngay khi còn sống mà không cần luộc trước. Lượng thịt thu được sau khi tách vỏ và lọc ruột sẽ hao hụt khá nhiều. Thực hiện lần lượt các bước sau:

Sơ chế ốc giấy gồm ngâm nhả cát, tách thịt, bỏ túi phân và khử nhớt

Ngâm nhả cát: ngâm ốc trong thau nước vo gạo thả vài lát ớt khoảng 2 tiếng. Ốc sẽ tự mở miệng và nhả sạch bùn cát. Tách thịt ốc: dùng mũi dao nhọn lách nhẹ vào khe vỏ để lấy phần cồi. Bạn cũng có thể luộc sơ ốc với sả để tách vỏ dễ hơn. Loại bỏ nội tạng bẩn: rạch bỏ hoàn toàn đường phân đen chứa cát. Nếu hệ tiêu hóa nhạy cảm, nên bỏ cả phần gan đậm màu ở đuôi. Khử nhớt và mùi tanh: bóp kỹ thịt với muối hạt và nước cốt chanh tươi trong vài phút, rồi rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Thái miếng vừa ăn: phần đầu và chân ốc có cơ dày, khá cứng. Hãy thái lát mỏng hoặc khía vảy rồng để thịt thấm gia vị và không bị dai.

Các món ngon từ ốc giấy

Thịt ốc giấy chế biến linh hoạt bằng nhiều cách, từ hấp, nướng, xào đến trộn gỏi.

Hấp sả gừng: hấp ốc cùng sả đập dập và gừng thái lát khoảng 10 phút cho chín tới. Dùng nóng với nước mắm gừng tỏi ớt pha sệt.

hấp ốc cùng sả đập dập và gừng thái lát khoảng 10 phút cho chín tới. Dùng nóng với nước mắm gừng tỏi ớt pha sệt. Nướng mỡ hành: đặt ốc lên vỉ hoặc vào nồi nướng, rưới hành lá phi thơm rồi rắc đậu phộng rang giã dập để tăng độ bùi béo.

Ốc giấy nướng mỡ hành béo ngậy, rắc đậu phộng rang bùi

Nướng muối ớt: phết đều hỗn hợp muối ớt giã nhuyễn pha chút dầu điều, nướng đến khi bề mặt hơi sém cạnh.

phết đều hỗn hợp muối ớt giã nhuyễn pha chút dầu điều, nướng đến khi bề mặt hơi sém cạnh. Xào bơ tỏi: đảo nhanh thịt ốc thái mỏng trên lửa lớn cùng sốt bơ tỏi sánh mịn, dùng kèm bánh mì nóng giòn.

đảo nhanh thịt ốc thái mỏng trên lửa lớn cùng sốt bơ tỏi sánh mịn, dùng kèm bánh mì nóng giòn. Xào sả ớt: phi thơm sả băm và ớt tươi trước, cho thịt ốc vào xào săn rồi nêm mặn ngọt hài hòa.

phi thơm sả băm và ớt tươi trước, cho thịt ốc vào xào săn rồi nêm mặn ngọt hài hòa. Gỏi ốc: ướp thịt ốc luộc chín với một nửa lượng nước sốt chua ngọt, sau đó trộn cùng xoài xanh bào sợi và rau răm.

ướp thịt ốc luộc chín với một nửa lượng nước sốt chua ngọt, sau đó trộn cùng xoài xanh bào sợi và rau răm. Xào rau muống: xào nhanh rau muống với tỏi phi trên lửa lớn để giữ màu xanh giòn, rồi đảo cùng thịt ốc đã xào săn gia vị.

Cách bảo quản ốc giấy

Ốc tươi sống: không ngâm quá lâu trong nước ngọt vì ốc dễ chết ngạt. Xếp ốc vào rổ thoáng, phủ khăn ẩm vắt ráo nước và để nơi râm mát để giữ độ tươi trong ngày.

Ruột ốc đã sơ chế: thấm thật khô bằng khăn giấy, chia thành từng phần vừa ăn. Cho vào túi hút chân không hoặc bọc kín bằng màng bọc thực phẩm rồi cất ngăn đá. Ruột ốc cấp đông ngon nhất trong vòng 1-2 tháng.

Dụng cụ giúp nấu ốc nhanh gọn

Nồi hấp, nồi chiên không dầu và chảo chống dính giúp nấu món ốc nhanh gọn

Nồi xửng hấp: hơi nước tỏa đều, làm chín ốc nhanh mà vẫn giữ độ ẩm và vị ngọt.

hơi nước tỏa đều, làm chín ốc nhanh mà vẫn giữ độ ẩm và vị ngọt. Nồi chiên không dầu: nướng ốc mỡ hành hoặc muối ớt tiện lợi, hạn chế khói và dầu mỡ bắn.

nướng ốc mỡ hành hoặc muối ớt tiện lợi, hạn chế khói và dầu mỡ bắn. Chảo chống dính sâu lòng: đảo đều ốc với bơ tỏi, sả ớt hay rau muống trên lửa lớn mà không sợ dính chảo.

Lưu ý an toàn khi ăn ốc giấy

Nấu vừa chín tới: thịt ốc có cơ dày, nấu quá lửa hoặc thái quá dày sẽ co rút và dai cứng.

thịt ốc có cơ dày, nấu quá lửa hoặc thái quá dày sẽ co rút và dai cứng. Phần đuôi gan: có vị béo mềm, ăn được nếu đã làm sạch. Bắt buộc rạch bỏ đường phân đen vì chứa nhiều cát cặn.

có vị béo mềm, ăn được nếu đã làm sạch. Bắt buộc rạch bỏ đường phân đen vì chứa nhiều cát cặn. Phụ nữ mang thai: có thể ăn lượng vừa phải, với điều kiện sơ chế thật sạch, bỏ nội tạng bẩn và nấu chín kỹ hoàn toàn.

có thể ăn lượng vừa phải, với điều kiện sơ chế thật sạch, bỏ nội tạng bẩn và nấu chín kỹ hoàn toàn. Kiêng kỵ: ốc có tính hàn, nên hạn chế dùng cùng bia lạnh, nước đá hoặc trái cây giàu tannin như quả hồng để tránh lạnh bụng, khó tiêu.

Nhìn chung, chỉ cần chọn ốc tươi sống, sơ chế sạch cát và nấu vừa chín tới, bạn có thể làm nhiều món ốc giấy giòn ngọt ngay tại nhà.