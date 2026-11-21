Mẹo chọn nghêu tươi, ngâm nhả sạch cát và bảo quản đúng cách để món hấp giữ trọn vị ngọt Chọn nghêu vỏ khép chặt, nặng tay; ngâm nước vo gạo với đá lạnh 30–60 phút để nhả cát; bảo quản 12–18 tiếng ở 4–5 độ C và chế biến thành nhiều món ngon.

Nghêu (miền Bắc gọi là ngao) ngon nhất khi được chọn đúng con còn sống, ngâm đúng cách để nhả sạch cát và bảo quản đúng nhiệt độ. Chọn con vỏ khép chặt, cầm nặng tay, ngâm 30–60 phút trong nước vo gạo với đá lạnh và dùng hết trong 12–18 tiếng nếu để ngăn mát. Làm đúng các bước này, thịt nghêu giữ được độ dai ngọt, mọng nước và không lẫn cát.

Nghêu là gì và vì sao nên ăn

Nghêu là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sống vùi dưới lớp cát bùn ở vùng nước lợ hoặc ven biển. Ở miền Nam, người dân gọi là nghêu, phổ biến nhất là nghêu trắng. Ở miền Bắc, loại hải sản này thường được gọi là ngao bến hoặc ngao trắng. Thịt nghêu màu trắng ngà, dai mềm, vị ngọt thanh và mang tính hàn tự nhiên.

Nghêu là động vật thân mềm hai mảnh vỏ, sống vùi mình dưới lớp cát bùn ven biển

Theo thông tin dinh dưỡng tham khảo, 100g thịt nghêu cung cấp khoảng 148 Kcal, giàu đạm và ít chất béo. Nghêu còn chứa sắt, canxi, photpho, kẽm, selen, vitamin B12 và i-ốt tự nhiên.

Bước 1: Chọn nghêu sống tươi ngon

Chọn đúng nguyên liệu ngay từ đầu giúp cả nồi nghêu giữ được hương vị. Chỉ một vài con chết lẫn vào cũng có thể làm ảnh hưởng đến mùi vị của cả món.

Chọn nghêu vỏ khép chặt, cầm nặng tay và chỉ có mùi tanh nhẹ của nước biển

Nghêu tươi có các dấu hiệu sau:

Phản xạ của vỏ: vỏ cứng khép chặt, hoặc đang thè lưỡi ra ngoài và khép miệng ngay khi chạm nhẹ.

vỏ cứng khép chặt, hoặc đang thè lưỡi ra ngoài và khép miệng ngay khi chạm nhẹ. Trọng lượng và hình dáng: cầm chắc, nặng tay, vỏ lành lặn, không nứt vỡ.

cầm chắc, nặng tay, vỏ lành lặn, không nứt vỡ. Mùi tự nhiên: chỉ tanh nhẹ đặc trưng của nước biển, không có mùi hôi lạ.

Loại bỏ những con có dấu hiệu sau:

Há miệng to, gõ nhẹ vào vỏ vẫn không khép lại.

Cầm nhẹ bẫng, thường đã mất nước, teo thịt hoặc chỉ chứa bùn cát.

Có mùi thối nồng, vỏ nhớt dính hoặc bợt màu do ngâm nước quá lâu.

Bước 2: Sơ chế nghêu sạch cát, không tanh

Nhiều người cho thật nhiều ớt vào thau ngâm hoặc dùng nước ấm để nghêu nhả cát nhanh hơn. Tuy nhiên, nước quá cay hoặc nước ấm có thể làm nghêu bị sặc, chín tái thịt và chết ngạt trước khi kịp đẩy bùn đất ra ngoài.

Ngâm nghêu 30–60 phút trong nước vo gạo với đá lạnh và một lát ớt để nhả sạch cát

Ngâm nghêu: pha một thau nước vo gạo ngập mặt nghêu, thêm vài viên đá lạnh và chỉ cắt 1 quả ớt thành lát mỏng. Ngâm 30–60 phút. Kết quả: nghêu tự há miệng và nhả sạch cát. Làm sạch vỏ: dùng bàn chải chà sạch rong rêu, bùn đất bám bên ngoài, rồi rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy mạnh. Canh nhiệt khi luộc: nếu luộc lấy nước nấu canh, chỉ đun đến khi nghêu vừa bung hé vỏ là vớt ra ngay để thịt không bị teo và dai.

Bước 3: Bảo quản đúng cách

Nghêu tươi sống: bọc trong khăn ẩm, đặt vào ngăn mát tủ lạnh ở 4–5 độ C và dùng hết trong 12–18 tiếng. Không ngâm nghêu trong nước ngọt qua đêm vì dễ làm nghêu thiếu oxy, chết ngạt và có mùi hôi.

bọc trong khăn ẩm, đặt vào ngăn mát tủ lạnh ở 4–5 độ C và dùng hết trong 12–18 tiếng. Không ngâm nghêu trong nước ngọt qua đêm vì dễ làm nghêu thiếu oxy, chết ngạt và có mùi hôi. Nghêu đã nấu chín: cho vào hộp đậy kín nắp, để ngăn mát tối đa 24 tiếng và đun sôi kỹ lại trước khi dùng.

cho vào hộp đậy kín nắp, để ngăn mát tối đa 24 tiếng và đun sôi kỹ lại trước khi dùng. Thịt nghêu cấp đông: luộc sơ, tách lấy phần thịt, chia vào hộp kín rồi cấp đông và dùng dần trong vòng 1 tháng.

Gợi ý món ngon từ nghêu

Nghêu hấp sả ớt giữ trọn vị ngọt thanh, hấp nhanh 3–5 phút để thịt vừa chín tới

Nghêu hấp sả ớt: sả đập dập và vài lát gừng giúp cân bằng tính hàn. Hấp khoảng 3–5 phút, chấm muối tiêu chanh.

sả đập dập và vài lát gừng giúp cân bằng tính hàn. Hấp khoảng 3–5 phút, chấm muối tiêu chanh. Nghêu hấp Thái: nước dùng chua cay từ me, nước dừa tươi, sả, riềng và lá chanh.

nước dùng chua cay từ me, nước dừa tươi, sả, riềng và lá chanh. Canh nghêu nấu chua: nấu cùng dứa chín, cà chua, me chua, rắc hành lá và thì là, hợp ngày oi bức.

nấu cùng dứa chín, cà chua, me chua, rắc hành lá và thì là, hợp ngày oi bức. Nghêu xào bơ tỏi: sốt bơ lạt với tỏi phi vàng, ăn kèm bánh mì giòn.

sốt bơ lạt với tỏi phi vàng, ăn kèm bánh mì giòn. Nghêu nướng mỡ hành: tách một nửa vỏ, rưới mỡ hành, nướng đến khi sôi lăn tăn rồi rắc đậu phộng rang giã dập.

tách một nửa vỏ, rưới mỡ hành, nướng đến khi sôi lăn tăn rồi rắc đậu phộng rang giã dập. Cháo nghêu: ninh gạo tẻ nhừ trong nước luộc nghêu, cho thịt nghêu xào hành tím vào khuấy đều, dễ tiêu hóa cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi.

Lưu ý an toàn khi ăn nghêu

Sơ chế sạch và nấu chín hoàn toàn trước khi ăn để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột, nhất là với phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ.

Do nghêu có tính hàn, hạn chế ăn cùng hoa quả giàu vitamin C liều cao ngay sát giờ ăn và không uống bia lạnh khi ăn nghêu để tránh khó tiêu, lạnh bụng.

Nước luộc nghêu có thể nấu canh. Để nước nghỉ vài phút cho cát lắng xuống đáy nồi rồi gạn lấy phần nước trong bên trên.

Giá nghêu thay đổi theo kích cỡ, mùa vụ và khu vực bán. Bạn nên khảo sát trực tiếp tại chợ hải sản hoặc siêu thị gần nhà để biết mức giá chính xác khi mua.