Mẹo chọn, sơ chế và bảo quản lá thì là tươi thơm lâu, dùng nấu canh cá, chả cá, trứng chiên Lá thì là có lá xẻ sợi mảnh, mùi thơm dịu giúp khử tanh cá. Cách chọn bó tươi, ngâm nước muối 5–10 phút và cho vào cuối khi nấu giúp giữ trọn hương thơm.

Lá thì là (còn gọi là thìa là) là phần lá mảnh như sợi chỉ của cây thì là, một loại rau gia vị có mùi thơm dịu, hơi ngọt. Loại lá này thường dùng để át mùi tanh của cá và làm dậy hương cho món ăn. Mẹo quan trọng nhất là chọn bó tươi, sơ chế đúng cách và cho thì là vào cuối khi nấu.

Nhận biết lá thì là và phân biệt với rau dễ nhầm

Cây thì là có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và Tây Á, sau đó được trồng rộng rãi làm rau gia vị. Cây cao khoảng 0,8–1m, thân mảnh. Lá xẻ thành sợi, phiến lá dài khoảng 10–20cm, thùy lá rộng khoảng 0,5mm.

Lá thì là xẻ sợi mảnh, thùy lá rất nhỏ

Khi đi chợ, bạn cần phân biệt thì là với ngò rí. Hai loại này khác loài, khác mùi, chỉ cùng họ Hoa tán. Lá thì là xẻ sợi mảnh, mùi hồi nhẹ, còn lá ngò rí có bản rộng hơn và mùi khác hẳn. Ngoài ra, thì là Trung Quốc có mùi quế hồi, không giống thì là Việt Nam.

Cách chọn mua lá thì là tươi ngon

Bó thì là tươi thường có màu xanh mướt, mùi thơm rõ khi ngửi gần. Hãy kiểm tra theo các dấu hiệu sau:

Lá xanh mướt, sợi mảnh, không bị dính bết.

Thân cứng cáp, không mềm oặt.

Mùi thơm dịu, rõ ràng.

Chọn bó thì là xanh mướt, thân cứng, mùi thơm rõ

Tránh mua bó có lá úa vàng, dập nát, nhớt hoặc ra nước. Nếu ngửi thấy mùi quế hồi lạ, đó có thể là thì là Trung Quốc, không đúng vị quen thuộc của món Việt. Nên mua vừa đủ dùng vì hương thơm nhạt dần theo thời gian.

Cách sơ chế lá thì là sạch, giữ mùi thơm

Thực hiện lần lượt 5 bước sau:

Nhặt bỏ lá úa, cọng già. Bước này giúp món ăn không bị đắng hoặc xơ. Ngâm nước muối loãng 5–10 phút. Nước muối giúp làm sạch bụi bẩn bám trên lá. Rửa lại bằng nước sạch, để ráo. Lá ráo nước sẽ không bị nhũn khi bảo quản. Tuốt lá hoặc cắt khúc. Giữ đầu ngọn cọng rồi vuốt xuống bằng ngón trỏ và ngón cái. Cọng có thể thả vào món hầm lấy mùi rồi vớt bỏ. Chỉ thái khi sắp nấu. Thái quá sớm sẽ làm mất hương.

Nhặt lá úa, ngâm nước muối loãng rồi rửa sạch, để ráo

Nguyên tắc nấu: cho thì là vào cuối cùng

Quy tắc chung là cho lá thì là vào cuối khi nấu để giữ mùi thơm. Dưới đây là một số món quen thuộc:

Canh cá nấu thì là

Cá thường được kết hợp với khoai hoặc cà chua, nêm vừa ăn rồi cho thì là vào ngay trước khi tắt bếp. Nhờ vậy, mùi tanh được át đi mà hương thơm không bị bay mất. Canh có nước dùng ngọt thanh, hợp bữa cơm gia đình.

Canh cá nấu thì là thơm ngọt, cho thì là trước khi tắt bếp

Chả cá thì là

Xay nhuyễn cá, trộn thì là thái nhỏ cùng gia vị, nặn thành miếng rồi chiên vàng hai mặt. Khâu xay sẽ nhanh hơn nếu có máy xay thịt.

Trứng chiên thịt xay thì là

Trộn thịt xay với trứng đánh tan, thì là cắt nhỏ và chút nước mắm. Chiên lửa vừa đến khi vàng đều. Mùi thơm của rau giúp món đỡ ngấy.

Các món khác

Bún cá: rắc thì là tươi lên khi chan nước dùng.

rắc thì là tươi lên khi chan nước dùng. Cá kho: kho nhỏ lửa đến khi sệt rồi cho thì là vào cuối cùng để làm dịu mùi tanh.

kho nhỏ lửa đến khi sệt rồi cho thì là vào cuối cùng để làm dịu mùi tanh. Rau muống xào: phi thơm tỏi, xào rau lửa lớn nhanh tay, nêm vừa ăn rồi cho thì là cắt khúc vào đảo nhẹ.

Cách bảo quản lá thì là tươi lâu

Hương thì là nhạt dần theo thời gian nên dùng tươi là tốt nhất. Nếu cần trữ, bạn có hai cách:

Ngăn mát: để thì là thật ráo, gói lỏng bằng khăn giấy ẩm, cho vào hộp kín rồi đặt trong tủ lạnh. Lá tươi thường dùng được trong vài ngày.

để thì là thật ráo, gói lỏng bằng khăn giấy ẩm, cho vào hộp kín rồi đặt trong tủ lạnh. Lá tươi thường dùng được trong vài ngày. Ngăn đông: rửa sạch, để ráo, cắt khúc rồi đựng trong túi có khóa kéo. Cách này dùng được khoảng 6 tháng.

Bạn cũng có thể phơi khô, nhưng thì là khô kém thơm hơn bản tươi.

Lưu ý khi dùng lá thì là

Thì là là rau gia vị, có thể góp thêm dưỡng chất cho bữa ăn nhưng không thay thế thuốc điều trị. Trong 100g thì là có khoảng 85mg vitamin C, 738mg kali và 208mg canxi, nhưng mỗi bữa chỉ dùng một nhúm nhỏ nên lượng dưỡng chất chỉ mang tính bổ trợ.

Người dị ứng với rau họ Hoa tán nên thận trọng hoặc tránh dùng.

Thai phụ không nên dùng hạt hoặc tinh chất đậm đặc. Ăn lượng nhỏ như rau gia vị thường được xem là ổn.

Dạng chiết xuất có thể tương tác với một số thuốc, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu đang dùng thuốc.

Có thể ăn sống trong salad hay sốt chấm, nhưng cần rửa kỹ.

Thay thế khi không có thì là tươi

Bạn có thể dùng hành lá, rau răm hoặc thì là khô để thay tạm. Tuy nhiên, mùi sẽ khác so với thì là tươi.

Nhìn chung, chọn bó tươi, sơ chế đúng và cho vào cuối khi nấu là cách giữ trọn mùi thơm của loại rau này.