Mẹo chọn, sơ chế và bảo quản rau bí giòn ngọt, giữ màu xanh cho nhiều món ngon trong bữa cơm Rau bí giàu chất xơ, sắt, folate và vitamin A, C. Bài viết hướng dẫn chọn rau non sạch, tước xơ, rửa lông tơ, bảo quản 3–4 ngày và chế biến 6 món quen thuộc.

Rau bí (đọt bí, ngọn bí) là phần thân non, búp ngọn, lá non và nụ hoa đực của cây bí đỏ. Để món ăn giòn ngọt, giữ màu xanh, bạn cần nắm 3 khâu: chọn rau non sạch, tước xơ đúng cách và bảo quản khô ráo. Rau có vị ngọt bùi, mát, giàu chất xơ, vitamin A, C, sắt và folate.

Rau bí gồm những bộ phận nào và dinh dưỡng ra sao?

Rau bí còn có tên gọi khác là đọt bí, ngọn rau bí đỏ hoặc bông bí (phần hoa). Miền Bắc thường gọi là rau bí hoặc ngọn bí, còn miền Trung và miền Nam hay gọi là đọt bí hoặc bông bí. Cây cho thu hoạch ngọn rộ nhất vào mùa hè và mùa thu.

Thân non, lá non, tua cuốn và bông bí đều dùng được để nấu ăn

Các bộ phận thường dùng để nấu ăn gồm:

Thân và cuống lá non: dạng ống rỗng nhẹ, phủ lớp lông tơ, tước sạch xơ ăn rất giòn ngọt.

dạng ống rỗng nhẹ, phủ lớp lông tơ, tước sạch xơ ăn rất giòn ngọt. Lá non và lá bánh tẻ: khi nấu chín cho độ mềm mượt tự nhiên.

khi nấu chín cho độ mềm mượt tự nhiên. Tua cuốn: phần non ăn giòn và thanh mát.

phần non ăn giòn và thanh mát. Bông bí (nụ hoa đực): màu vàng cam, thường dùng để xào hoặc nhồi thịt chiên giòn.

Trong 100 g rau bí có khoảng 2,3 g carbohydrate, 3,2 g protein, 0,4 g chất béo, 1,82 g chất xơ, 36 µg folate, 98 µg vitamin A, 11 mg vitamin C và 2,22 mg sắt.

Ăn rau bí có lợi gì cho sức khỏe?

Tiêu hóa: chất xơ kích thích nhu động ruột, hỗ trợ làm mềm phân và hạn chế táo bón.

chất xơ kích thích nhu động ruột, hỗ trợ làm mềm phân và hạn chế táo bón. Máu và miễn dịch: sắt, folate hỗ trợ tái tạo hồng cầu; vitamin C giúp nâng cao sức đề kháng.

sắt, folate hỗ trợ tái tạo hồng cầu; vitamin C giúp nâng cao sức đề kháng. Mắt và da: vitamin A, lutein hỗ trợ thị lực; vitamin C góp phần tổng hợp collagen.

vitamin A, lutein hỗ trợ thị lực; vitamin C góp phần tổng hợp collagen. Tim mạch và xương: kali hỗ trợ điều hòa huyết áp; canxi giúp xương và răng chắc khỏe.

Cách chọn mua rau bí non, sạch

Rau bí sạch non ngon có cọng rắn chắc, nhiều lông tơ và tua cuốn xoăn tự nhiên

Hãy quan sát 3 dấu hiệu sau khi chọn rau:

Thân và ngọn: cọng rắn chắc, mập vừa phải, xanh lục tự nhiên, nhiều lông tơ ráp tay.

cọng rắn chắc, mập vừa phải, xanh lục tự nhiên, nhiều lông tơ ráp tay. Số lá: thường chỉ có 3 đến 4 đốt lá non trên đỉnh ngọn, khoảng cách giữa các đốt ngắn.

thường chỉ có 3 đến 4 đốt lá non trên đỉnh ngọn, khoảng cách giữa các đốt ngắn. Tua cuốn: gầy mảnh, dài và xoăn tự nhiên.

Ngược lại, tránh bó rau có thân vống dài, cọng to nhưng mềm, bề mặt bóng loáng ít lông tơ, tay cuốn mập và ngắn. Đây là dấu hiệu rau có thể bón thừa đạm hoặc ngâm thuốc kích thích. Loại rau này lớp vỏ mỏng, khó tước xơ, khi nấu dễ ra nhớt và làm nước bị thâm đen.

Cách sơ chế rau bí sạch lông, không bị dai

Đeo găng tay mỏng. Nhựa rau dễ làm đen kẽ móng tay, còn lông tơ có thể gây ngứa. Bẻ cong và tước xơ. Bẻ nhẹ thân cọng cho gãy lớp vỏ ngoài, rồi kéo dọc xuống để lột trọn dải xơ dày. Cọng sau khi tước sẽ trơn, mềm và giòn khi nấu. Tước gân lá. Với lá bánh tẻ hơi to, bẻ nhẹ phần cuống tiếp giáp mặt dưới lá rồi tước bỏ các đường gân cứng. Rửa bằng nước muối loãng. Ngâm rau, vò nhẹ dưới vòi nước chảy để lông tơ tự trôi. Không chà xát mạnh bằng muối hạt vì rau dễ thâm đen.

Bẻ nhẹ cọng rồi kéo dọc để lột trọn dải xơ cứng

Với bông bí: ngắt bỏ phần đài hoa xanh dưới cuống, tách nhẹ cánh hoa và rút bỏ nhụy phấn vàng bên trong. Đây là phần gây vị đắng chát khi ăn.

Gợi ý các món ngon từ rau bí

Rau bí xào tỏi giữ màu xanh mướt và độ giòn ngọt

Rau bí xào tỏi: chần sơ rau qua nước sôi, ngâm ngay vào nước đá lạnh để giữ màu và độ giòn. Sau đó xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi thơm.

chần sơ rau qua nước sôi, ngâm ngay vào nước đá lạnh để giữ màu và độ giòn. Sau đó xào nhanh trên lửa lớn cùng tỏi phi thơm. Rau bí xào thịt bò: thái mỏng thịt bò, ướp tỏi và dầu hào, xào nhanh rồi cho rau đã chần sơ vào đảo đều.

thái mỏng thịt bò, ướp tỏi và dầu hào, xào nhanh rồi cho rau đã chần sơ vào đảo đều. Canh rau bí nấu ngao: đun sôi nước ngao, thả rau vào nấu chín tới rồi nêm nhẹ tay.

đun sôi nước ngao, thả rau vào nấu chín tới rồi nêm nhẹ tay. Canh rau bí nấu tôm: bóc vỏ, giã dập tôm, xào săn cùng hành tím rồi chế nước sôi. Dìm ngập rau trong nước để giữ màu xanh.

bóc vỏ, giã dập tôm, xào săn cùng hành tím rồi chế nước sôi. Dìm ngập rau trong nước để giữ màu xanh. Nộm rau bí tai heo: trộn cọng bí chần chín tới với tai heo luộc thái mỏng, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt.

trộn cọng bí chần chín tới với tai heo luộc thái mỏng, đậu phộng rang và nước mắm chua ngọt. Bông bí dồn thịt chiên giòn: nhồi nhân thịt heo xay, nấm mèo, hành lá vào nụ hoa, áo bột mỏng rồi chiên vàng.

Cách bảo quản rau bí giữ độ tươi

Ngăn mát tủ lạnh: giữ rau thật khô ráo và không rửa nước trước khi cất vì nước đọng làm ngọn bí thối nhũn. Bọc rau bằng giấy thấm ẩm hoặc cho vào hộp kín lót giấy ăn. Rau chưa tước giữ được 3–4 ngày, rau đã tước sẵn nên dùng trong vòng 24 giờ.

Cấp đông: sau khi tước xơ và rửa sạch, chần rau trong nước sôi pha chút muối khoảng 30 giây. Vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh, vắt ráo, chia từng phần nhỏ cho vào túi zip hoặc hộp kín rồi để ngăn đá, dùng trong vài tuần.

Lưu ý khi ăn rau bí