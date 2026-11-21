Mẹo chọn, sơ chế và bảo quản thịt gà tươi ngon, sạch mùi hôi cho bữa cơm gia đình an toàn Chọn gà da mỏng vàng nhạt, chà muối hạt với giấm gạo tỷ lệ 1:2, bảo quản dưới 4°C và nấu chín tới 74°C giúp bữa cơm có món gà thơm ngon, an toàn cho gia đình.

Để có món gà ngon và an toàn, bạn cần làm đúng 3 việc: chọn gà có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên, thịt săn chắc; sơ chế bằng muối hạt và giấm gạo để khử mùi hôi; nấu chín tới nhiệt độ tâm miếng thịt tối thiểu 74°C (165°F). Thịt gà thuộc nhóm thịt trắng, giàu protein, ít chất béo bão hòa và chứa nhiều vitamin nhóm B. Cụ thể, 100g ức gà không da nấu chín cung cấp khoảng 165 calo và 31g protein.

Chọn đúng phần thịt gà cho từng món

Mỗi bộ phận của con gà có tỷ lệ nạc và mỡ khác nhau, nên phù hợp với những cách nấu riêng.

Ức gà: nhiều nạc, ít béo nhất. Thích hợp để luộc, hấp hoặc áp chảo cho người ăn kiêng.

nhiều nạc, ít béo nhất. Thích hợp để luộc, hấp hoặc áp chảo cho người ăn kiêng. Đùi và má đùi: thịt mềm ngọt, mọng nước. Rất hợp để kho, nướng hoặc nấu cà ri.

thịt mềm ngọt, mọng nước. Rất hợp để kho, nướng hoặc nấu cà ri. Cánh gà: nhiều da và sụn giòn ngậy. Thường dùng để chiên hoặc nướng.

Mỗi phần thịt gà phù hợp với một cách chế biến riêng

Cách nhận biết gà tươi ngon khi mua

Hãy quan sát màu sắc, độ đàn hồi và mùi của gà trước khi quyết định mua.

Màu da: gà ta ngon có da mỏng, mịn, màu vàng nhạt tự nhiên. Chỉ vùng ức, cánh hoặc lưng vàng đậm hơn một chút.

gà ta ngon có da mỏng, mịn, màu vàng nhạt tự nhiên. Chỉ vùng ức, cánh hoặc lưng vàng đậm hơn một chút. Độ đàn hồi: thân gà nhỏ gọn, ức hẹp. Ấn nhẹ vào đùi hoặc lườn, thịt đàn hồi nhanh và không để lại vết lõm.

thân gà nhỏ gọn, ức hẹp. Ấn nhẹ vào đùi hoặc lườn, thịt đàn hồi nhanh và không để lại vết lõm. Mùi: mùi đặc trưng nhẹ nhàng, không ôi thiu, không có mùi hóa chất lạ.

Chọn gà có da mỏng, màu vàng nhạt tự nhiên và thịt săn chắc

Lưu ý: tránh mua gà có da vàng óng đều bất thường, bề mặt nhớt, nhão xệ hoặc có vết tụ máu bầm tím. Gà bị bơm nước thường có đùi và lườn căng phồng quá mức, nhưng ấn vào thấy mềm nhũn, bùng nhùng và có nước rỉ ra.

Cách sơ chế thịt gà sạch mùi hôi

Sơ chế đúng cách giúp khử mùi hôi đặc trưng và hạn chế lây nhiễm chéo vi khuẩn trong bếp. Thực hiện lần lượt 4 bước sau:

Không rửa dưới vòi nước mạnh. Tia nước có thể làm vi khuẩn Salmonella bắn ra bồn rửa và dụng cụ xung quanh. Chà xát khử mùi trong 5 phút. Trộn muối hạt và giấm gạo theo tỷ lệ 1:2, chà đều khắp thân gà. Bạn cũng có thể dùng rượu trắng pha gừng giã nhuyễn. Thịt gà sẽ sạch nhớt sau bước này. Loại bỏ phần gây mùi. Cắt bỏ tuyến bã nhờn ở phao câu, làm sạch hạch cổ và màng mỡ thừa bên trong bụng gà. Rửa nhẹ và thấm khô. Rửa lại trong thau nước sạch, rồi dùng khăn giấy thấm khô hoàn toàn trước khi chặt hoặc tẩm ướp.

Chà muối hạt và giấm gạo giúp sạch nhớt, khử mùi hôi

An toàn: sau khi chạm vào thịt gà sống, hãy rửa tay và dụng cụ bằng xà phòng trước khi sử dụng cho thực phẩm khác.

Cách bảo quản thịt gà đúng nhiệt độ

Cách bảo quản Nhiệt độ Thời gian Cách làm Ngăn mát Dưới 4°C Tối đa 1–2 ngày Đựng trong hộp đậy kín hoặc bọc màng bọc thực phẩm Ngăn đông -18°C 6–9 tháng Chia từng phần vừa bữa, bọc kín hoặc hút chân không

Khi cần dùng, chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát và để qua đêm cho rã đông từ từ. Tuyệt đối không ngâm thịt trong nước nóng.

Gợi ý các món gà dễ làm tại nhà

Gà luộc lá chanh: cho gà vào nồi nước lạnh cùng gừng, hành lá. Khi thịt vừa chín tới thì tắt bếp, ngâm ủ thêm 10 phút để da vàng giòn, không rách.

cho gà vào nồi nước lạnh cùng gừng, hành lá. Khi thịt vừa chín tới thì tắt bếp, ngâm ủ thêm 10 phút để da vàng giòn, không rách. Gà kho sả ớt: xào săn thịt cùng sả băm và ớt tươi, sau đó kho liu riu cho nước sốt sánh lại.

xào săn thịt cùng sả băm và ớt tươi, sau đó kho liu riu cho nước sốt sánh lại. Gà chiên nước mắm: thấm thật khô bề mặt thịt, phủ lớp mỏng tinh bột bắp trước khi chiên. Cuối cùng tăng lửa lớn khoảng 1 phút để ép dầu thừa, rồi đảo nhanh cùng sốt nước mắm, đường, tỏi ớt.

thấm thật khô bề mặt thịt, phủ lớp mỏng tinh bột bắp trước khi chiên. Cuối cùng tăng lửa lớn khoảng 1 phút để ép dầu thừa, rồi đảo nhanh cùng sốt nước mắm, đường, tỏi ớt. Gà hấp mía: lót mía chẻ dưới đáy nồi, dùng nước ngọt tiết ra để làm chín thịt bằng hơi mà không cần thêm nước lã.

lót mía chẻ dưới đáy nồi, dùng nước ngọt tiết ra để làm chín thịt bằng hơi mà không cần thêm nước lã. Canh gà nấu nấm hạt sen: hầm mềm thịt cùng hạt sen và nấm tươi. Món này nhẹ bụng, dễ tiêu hóa, phù hợp với người lớn tuổi và trẻ nhỏ.

Gà nướng mật ong vàng óng

Ướp gà với mật ong nguyên chất, dầu hào và gia vị để tạo lớp vỏ vàng óng, thơm nức. Nướng ở nhiệt độ vừa phải để da giòn nhẹ, thịt bên trong vẫn mềm ẩm, không khô xơ.

Gà nướng mật ong lớp da vàng óng, thịt mềm ẩm bên trong

Lưu ý khi nấu để đảm bảo an toàn

Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt gà cần đạt tối thiểu 74°C (165°F) ở tâm miếng thịt để tiêu diệt vi khuẩn gây hại.

Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ có thể ăn thịt gà, nhưng phải nấu chín kỹ hoàn toàn.

Thịt gà không kỵ với tỏi hay rau cải xanh, bạn có thể kết hợp trong cùng một món.

Có thể thấy, chỉ cần chọn gà đúng cách, sơ chế sạch, bảo quản đúng nhiệt độ và nấu chín kỹ, bạn đã có thể chuẩn bị những bữa cơm thơm ngon, an toàn cho cả gia đình.