Mẹo chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ tròn vị và tiết kiệm chi phí Bí quyết sắm sửa nguyên liệu làm chè trôi nước và các món cúng truyền thống tươm tất với chi phí tối ưu nhờ tận dụng các chương trình ưu đãi gia vị thiết yếu.

Tết Đoan Ngọ (mùng 5 tháng 5 Âm lịch) là dịp quan trọng để các gia đình sum vầy và chuẩn bị mâm cúng tươm tất dâng lên gia tiên. Để chuẩn bị một mâm lễ đầy đủ ý nghĩa mà vẫn đảm bảo tiêu chí tiết kiệm, việc lên danh sách nguyên liệu và tận dụng các chương trình ưu đãi là giải pháp tối ưu cho những người nội trợ thông thái.

Tết Đoan Ngọ là dịp quan trọng để chuẩn bị mâm cúng tươm tất dâng lên gia tiên

Chuẩn bị nguyên liệu làm chè trôi nước truyền thống

Chè trôi nước là món ăn không thể thiếu trong mâm cúng mùng 5 tháng 5 của người Việt. Để viên chè dẻo, mịn và trắng ngần, bạn nên chọn loại bột gạo chất lượng cao. Hiện nay, bột gạo Tài Ký gói 400g đang có mức giá ưu đãi chỉ 18.000 đồng (giảm từ 21.000 đồng) tại hệ thống Bách hóa XANH.

Tối ưu chi phí cho các món kho và xào

Bên cạnh các món bánh trái, mâm cúng thường bao gồm các món mặn. Để món ăn đậm đà, bạn có thể tham khảo các mẹo mua sắm gia vị theo combo để tiết kiệm ngân sách:

Nước mắm: Sử dụng nước mắm cốt cá cơm giúp món ăn có vị ngon nguyên bản. Chương trình mua 2 chai nước mắm cá cơm Knorr 750ml với giá 69.000 đồng (giá gốc 106.000 đồng) giúp tiết kiệm ngay 37.000 đồng.

Sử dụng nước mắm cốt cá cơm giúp món ăn có vị ngon nguyên bản. Chương trình mua 2 chai nước mắm cá cơm Knorr 750ml với giá 69.000 đồng (giá gốc 106.000 đồng) giúp tiết kiệm ngay 37.000 đồng. Hạt nêm và dầu hào: Đối với các món chay hoặc mặn, hạt nêm nấm hương là lựa chọn phù hợp. Khi mua hạt nêm Maggi nấm hương 170g giá 19.000 đồng, người dùng còn được tặng kèm chai dầu hào Maggi 150g.

Mẹo chọn dầu ăn và trứng gà tươi cho mâm cúng

Dầu đậu nành là nguyên liệu thiết yếu để chế biến các món chiên, xào dâng cúng. Một mẹo nhỏ để nhận thêm quà tặng là chọn mua dầu đậu nành Meizan chai 1 lít với giá 69.500 đồng để được tặng ngay hộp 10 trứng gà tươi, giúp tiết kiệm thêm 26.000 đồng cho chi phí thực phẩm.

Thời gian và phạm vi áp dụng ưu đãi

Các chương trình giảm giá và tặng quà này diễn ra từ ngày 17/06/2026 đến hết ngày 20/06/2026. Người nội trợ có thể mua sắm trực tiếp tại các cửa hàng Bách hóa XANH trên toàn quốc hoặc đặt hàng trực tuyến qua website và ứng dụng để được giao hàng tận nơi. Lưu ý, số lượng quà tặng có hạn nên việc chuẩn bị sớm sẽ giúp bạn đảm bảo có đủ nguyên liệu cần thiết.

Việc chuẩn bị mâm cúng Tết Đoan Ngọ không chỉ là giữ gìn nét đẹp văn hóa mà còn là cách thể hiện sự đảm đang của người phụ nữ trong gia đình. Bằng cách tận dụng các đợt giảm giá gia vị, bạn hoàn toàn có thể chuẩn bị một mâm lễ tròn vị, đủ đầy mà vẫn quản lý tốt ngân sách chi tiêu.