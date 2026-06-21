Mẹo đặt router WiFi đúng vị trí để tối ưu tốc độ internet nhanh nhất cho gia đình Vị trí lắp đặt và hướng ăng-ten của router ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sóng WiFi. Tìm hiểu ngay cách sắp xếp thiết bị khoa học để tăng cường độ phủ sóng.

Tốc độ internet không chỉ phụ thuộc vào gói cước bạn đăng ký mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ cách bố trí thiết bị phát sóng. Nhiều người có thói quen giấu router vào góc khuất hoặc đặt sai hướng ăng-ten, dẫn đến tình trạng tín hiệu chập chờn dù ở khoảng cách gần. Dưới đây là những quy tắc giúp bạn tối ưu hóa hệ thống WiFi trong nhà.

Vị trí trung tâm là ưu tiên hàng đầu

Sóng WiFi từ router lan tỏa ra xung quanh theo mọi hướng. Do đó, vị trí lý tưởng nhất để đặt thiết bị là khu vực trung tâm của ngôi nhà hoặc phòng khách. Việc đặt router ở góc tường hoặc phòng xa nhất sẽ khiến một phần lớn tín hiệu bị lãng phí ra bên ngoài hoặc bị cản trở bởi các vách ngăn.

Tránh giấu router trong tủ kín, phòng kho hoặc các hộp điện kỹ thuật. Tín hiệu WiFi là sóng điện từ, mặc dù có khả năng xuyên thấu nhưng các vật liệu như gạch, gỗ và đặc biệt là kim loại sẽ làm suy yếu cường độ sóng nghiêm trọng. Một chiếc tủ lạnh bằng kim loại nằm giữa router và thiết bị sử dụng có thể biến thành một tấm lá chắn ngăn cản kết nối của bạn.

Cách thiết lập cho nhà nhiều tầng

Nếu ngôi nhà của bạn có hai tầng, vị trí đặt router tối ưu là ở tầng trệt nhưng nằm sát khu vực trần nhà, gần trung tâm của tầng hai. Cách bố trí này giúp sóng WiFi phủ đều cả không gian phía trên và phía dưới.

Đối với những căn nhà có diện tích quá lớn hoặc nhiều tầng, một bộ định tuyến duy nhất thường không đủ khả năng bao phủ. Trong trường hợp này, bạn nên cân nhắc sử dụng bộ khuếch đại tín hiệu (repeater) hoặc hệ thống mạng lưới (Mesh system) để tạo ra một vùng phủ sóng đồng nhất và ổn định hơn.

Điều chỉnh hướng ăng-ten đúng kỹ thuật

Nhiều người lầm tưởng rằng hướng đầu ăng-ten về phía mình sẽ nhận được sóng mạnh nhất, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Sóng WiFi phát ra từ ăng-ten theo hình vòng tròn quanh trục của nó. Điều này có nghĩa là vùng tín hiệu yếu nhất chính là hướng mà đầu ăng-ten đang chỉ vào.

Để đạt hiệu quả phủ sóng tốt nhất, hãy đặt ăng-ten vuông góc với mặt đất. Nếu router có nhiều ăng-ten, bạn có thể để một cái thẳng đứng và một cái nằm ngang để đảm bảo sóng có thể bao phủ tốt nhất theo cả chiều dọc và chiều ngang của ngôi nhà.

Lưu ý với router ăng-ten ngầm

Với các loại router hiện đại không có ăng-ten ngoài (ăng-ten tích hợp sẵn bên trong), nhà sản xuất đã hiệu chỉnh vị trí tối ưu nhất là đặt thiết bị đứng thẳng hoặc nằm ngang theo đúng thiết kế. Bạn nên tham khảo sách hướng dẫn để biết mặt nào là mặt phát sóng chính nhằm tránh đặt úp thiết bị xuống bàn làm cản trở tín hiệu.

Tối ưu hóa bằng phần mềm và thói quen sử dụng

Bên cạnh việc thay đổi vị trí vật lý, bạn có thể cải thiện tốc độ internet thông qua các cài đặt hệ thống:

Thiết lập ưu tiên (QoS): Sử dụng ứng dụng quản lý router để ưu tiên băng thông cho các thiết bị quan trọng như máy tính làm việc hoặc điện thoại, tránh bị chiếm dụng bởi các thiết bị thông minh khác trong nhà.

Sử dụng ứng dụng quản lý router để ưu tiên băng thông cho các thiết bị quan trọng như máy tính làm việc hoặc điện thoại, tránh bị chiếm dụng bởi các thiết bị thông minh khác trong nhà. Chọn băng tần phù hợp: Băng tần 5G cho tốc độ cực nhanh nhưng khả năng xuyên tường kém, phù hợp khi bạn ở gần router. Băng tần 2.4G có tốc độ thấp hơn nhưng truyền dẫn xa và xuyên vật cản tốt hơn.

Băng tần 5G cho tốc độ cực nhanh nhưng khả năng xuyên tường kém, phù hợp khi bạn ở gần router. Băng tần 2.4G có tốc độ thấp hơn nhưng truyền dẫn xa và xuyên vật cản tốt hơn. Khởi động lại định kỳ: Việc khởi động lại giúp router xóa bộ nhớ đệm (cache) và cập nhật các bản vá phần mềm mới, giải quyết hầu hết các vấn đề về treo mạng hoặc giảm tốc độ đột ngột.

Hình ảnh minh họa một bộ định tuyến và một lon nhôm

Cuối cùng, nếu đã áp dụng mọi biện pháp mà tốc độ vẫn không cải thiện, nguyên nhân có thể đến từ phần cứng thiết bị đã cũ hoặc gói cước không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Khi đó, việc nâng cấp router mới hoặc liên hệ nhà cung cấp dịch vụ là giải pháp cần thiết.