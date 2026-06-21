Mẹo định vị iPhone ngay cả khi máy hết pin hoặc đã tắt nguồn Từ dòng iPhone 11 trở lên, người dùng vẫn có thể xác định vị trí điện thoại trong vòng 24 giờ sau khi máy sập nguồn nhờ tính năng dự phòng năng lượng và mạng lưới Find My.

Nhiều người dùng lo lắng khi điện thoại bị thất lạc trong tình trạng hết pin hoặc bị kẻ gian chủ động tắt nguồn. Tuy nhiên, với các dòng iPhone đời mới, Apple đã tích hợp công nghệ cho phép thiết bị duy trì khả năng phát tín hiệu định vị trong một khoảng thời gian nhất định sau khi nguồn điện chính đã cạn kiệt.

Cơ chế hoạt động của tính năng định vị khi tắt nguồn

Bắt đầu từ thế hệ iPhone 11, khi điện thoại sắp tự động tắt nguồn do yếu pin, hệ thống sẽ không xả hết hoàn toàn năng lượng. Thay vào đó, máy giữ lại một lượng điện nhỏ để chuyển sang chế độ chờ tiết kiệm năng lượng. Lúc này, dù màn hình không thể bật và không thể thực hiện cuộc gọi, iPhone sẽ biến thành một thiết bị định vị tương tự như AirTag.

Khả năng này dựa trên hai loại chip xử lý chính bên trong máy:

Chip siêu băng tần (Ultra-Wideband): Chịu trách nhiệm nhận biết không gian, giúp cung cấp vị trí chính xác hơn khi người tìm ở khoảng cách gần thiết bị.

Chịu trách nhiệm nhận biết không gian, giúp cung cấp vị trí chính xác hơn khi người tìm ở khoảng cách gần thiết bị. Chip Bluetooth tiết kiệm năng lượng: Tiêu thụ cực ít điện năng và liên tục phát tín hiệu ra xung quanh mà không cần kết nối mạng Internet.

Cách thức xác định vị trí qua mạng lưới Find My

Khi iPhone của bạn phát tín hiệu Bluetooth, các thiết bị Apple khác (như iPhone, iPad, MacBook của người lạ) đi ngang qua sẽ tự động nhận diện tín hiệu này. Sau đó, chúng sẽ gửi vị trí của thiết bị bị mất lên đám mây (iCloud) một cách hoàn toàn ẩn danh.

Chủ sở hữu chỉ cần đăng nhập tài khoản Apple ID trên một thiết bị khác và mở ứng dụng "Tìm" (Find My) để xem vị trí cuối cùng của điện thoại. Thông thường, tính năng này sẽ hoạt động ổn định trong khoảng 5 giờ và có thể kéo dài lên đến 24 giờ sau khi máy tắt nguồn.

Điều kiện để sử dụng tính năng này

Để đảm bảo iPhone có thể được tìm thấy ngay cả khi không có điện, người dùng cần lưu ý các điều kiện sau:

Sử dụng dòng máy phù hợp: Tính năng này khả dụng từ dòng iPhone 11 trở lên. Kích hoạt tính năng Tìm: Bạn phải đăng nhập tài khoản Apple và bật mục "Tìm iPhone" trong phần cài đặt trước khi sự cố xảy ra. Mạng lưới Tìm: Đảm bảo tùy chọn "Mạng lưới Tìm" (Find My Network) đã được gạt sang màu xanh để máy có thể gửi vị trí ngoại tuyến.

Toàn bộ quá trình định vị đều được mã hóa đầu cuối. Điều này đồng nghĩa với việc Apple hay những người có thiết bị hỗ trợ truyền tín hiệu đều không thể xem được thông tin cá nhân hay vị trí cụ thể của bạn, đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối.