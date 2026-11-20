Mẹo gom sữa chua uống men sống Nuvi tiết kiệm với ưu đãi mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 2 đến 30/11 Từ 17/11 đến 30/11/2026, sữa chua uống men sống Nuvi có ưu đãi mua 2 lốc tặng 1 lốc, mua 5 lốc tặng 2 lốc; có thể đặt online để giao tận nhà khi mua nhiều.

Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi cho sữa chua uống men sống Nuvi từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026: mua 2 lốc tặng 1 lốc, mua 5 lốc tặng 2 lốc. Để tiết kiệm nhất, bạn nên tính trước số lượng, chọn hương vị phù hợp với cả nhà và đặt hàng online để không phải xách nhiều lốc sữa.

Thông tin cần nắm về chương trình ưu đãi

Thời gian: từ 17/11/2026 đến hết 30/11/2026.

từ 17/11/2026 đến hết 30/11/2026. Hình thức mua: mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến qua website, ứng dụng Bách hóa XANH.

mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến qua website, ứng dụng Bách hóa XANH. Cơ chế tặng quà: mua 2 lốc tặng 1 lốc; mua 5 lốc tặng 2 lốc.

mua 2 lốc tặng 1 lốc; mua 5 lốc tặng 2 lốc. Sản phẩm: sữa chua uống men sống Nuvi của Nutifood, loại lốc 5 chai, mỗi chai 65 ml.

Theo nhà bán, dòng sữa này được bổ sung hàng tỷ lợi khuẩn, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và tăng cường sức đề kháng.

Các bước gom sữa chua Nuvi tiết kiệm

Bước 1: Tính số lượng theo mốc ưu đãi

Hãy chọn số lốc sát với mốc được tặng quà để không bỏ lỡ phần ưu đãi. Cụ thể, mua 2 lốc bạn nhận 3 lốc, tương đương 15 chai 65 ml. Nếu mua 5 lốc, bạn nhận 7 lốc, tương đương 35 chai 65 ml.

Bước 2: Chọn hương vị theo nhu cầu của gia đình

Chương trình cho phép kết hợp nhiều hương vị. Hiện có 3 lựa chọn lốc 5 chai 65 ml:

Hương dưa lưới Nutifood Nuvi: vị dưa lưới thanh mát, ngọt dịu, kích thích vị giác của bé.

vị dưa lưới thanh mát, ngọt dịu, kích thích vị giác của bé. Loại có đường Nutifood: vị chua ngọt truyền thống, dễ uống, nạp năng lượng nhanh chóng.

vị chua ngọt truyền thống, dễ uống, nạp năng lượng nhanh chóng. Loại ít đường Nutifood Nuvi: phù hợp với người đang kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể nhưng vẫn muốn bảo vệ tiêu hóa.

Bạn có thể lấy mỗi loại một ít để cả nhà cùng thử, thay vì chỉ mua một hương vị.

Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng online

Mua từ 5 đến 7 lốc sữa chua thường khá nặng và cồng kềnh khi mang về. Vì vậy, bạn nên mở ứng dụng hoặc truy cập website Bách hóa XANH, rồi thêm các lốc sữa chua Nuvi vào giỏ hàng. Kết quả cần đạt là giỏ hàng hiển thị đúng số lốc, đúng hương vị bạn đã chọn.

Bước 4: Đặt giao hàng tận nhà

Sau khi xác nhận đơn, nhân viên giao hàng sẽ đóng gói cẩn thận, bảo quản mát lạnh và chở sữa đến tận nhà. Cách này giúp bạn đỡ công đi chợ khi mua số lượng lớn.

Lưu ý khi áp dụng

Ưu đãi chỉ áp dụng đến hết ngày 30/11/2026, nên hãy ghi nhớ mốc thời gian để đặt hàng kịp.

Kiểm tra lại số lượng và hương vị trong giỏ hàng trước khi thanh toán.

Nên mua theo nhu cầu sử dụng thực tế của gia đình, tránh mua dư so với khả năng dùng hết.

Xem hạn sử dụng ghi trên bao bì khi nhận hàng.

Nhìn chung, chỉ cần tính đúng mốc 2 lốc hoặc 5 lốc, chọn hương vị hợp khẩu vị và đặt online, bạn có thể gom đủ sữa chua Nuvi cho cả nhà trong nửa cuối tháng 11 mà không phải mang vác nhiều.