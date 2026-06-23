Mẹo mua bánh tươi đồng giá từ 5K và nhận ưu đãi Mua 1 Tặng 1 vào thứ 3 hàng tuần Chương trình Ngày Hội Bánh Tươi tại Bách hóa XANH áp dụng từ 23/06/2026 mang đến cơ hội mua bánh ngọt đồng giá 5K, 10K, 15K cùng ưu đãi Mua 1 Tặng 1 cực hấp dẫn.

Bắt đầu từ ngày 23/06/2026, hệ thống Bách hóa XANH chính thức triển khai chương trình "Ngày Hội Bánh Tươi" định kỳ vào thứ 3 hàng tuần. Đây là giải pháp tiết kiệm hiệu quả cho các gia đình và tín đồ bánh ngọt khi có thể sở hữu những sản phẩm chất lượng với mức giá chỉ từ 5.000 đồng hoặc nhận thêm bánh miễn phí thông qua ưu đãi mua 1 tặng 1.

Thông tin chi tiết về thời gian và cách thức áp dụng

Để không bỏ lỡ cơ hội mua sắm giá hời, người tiêu dùng cần lưu ý các quy định sau của chương trình:

Thời gian: Duy nhất vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ 23/06/2026.

Duy nhất vào thứ 3 hàng tuần, bắt đầu từ 23/06/2026. Hình thức mua hàng: Áp dụng đồng thời cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến qua Website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

Áp dụng đồng thời cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến qua Website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Phạm vi: Chương trình triển khai tại một số siêu thị nhất định trong hệ thống. Người mua nên kiểm tra danh sách cửa hàng áp dụng trên hệ thống trước khi đến.

Ngày hội Bánh Tươi Thứ 3 Hàng Tuần: Đồng giá 5K, 10K, 15K

Danh mục bánh tươi đồng giá siêu tiết kiệm

Trong ngày này, hàng loạt sản phẩm bánh mì, bánh bông lan từ các thương hiệu uy tín sẽ được bán với ba mức giá cố định, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn mà không cần lo lắng về chi phí.

Bánh tươi đồng giá 5.000 đồng

Bánh mì tươi nhân socola hoặc nhân cốm Bảo Ngọc (35g).

Bánh mì cốm sữa Staff (40g).

Bánh mì tươi nhân bơ sữa hoặc socola Otto (40g).

Bánh bông lan tròn socola hoặc bơ sữa Kido's Bakery Cupcake Castella (20g).

Bánh tươi đồng giá 10.000 đồng

Bánh mì 3 trong 1, hạt nảy mầm chocolate, chà bông phô mai hoặc chà bông Staff.

Bánh mì tươi nhân socola Otto (90g).

Bánh mì tươi bò bít tết Bảo Ngọc (60g).

Bánh mì hotdog gà nướng phô mai Fe'sta Richy (42g).

Bánh bông lan tươi nhân phô mai hoặc bánh mì vị đậu phộng Umiki (45g).

Bánh tươi đồng giá 15.000 đồng

Bánh mì kẹp phủ chocolate hoặc phô mai Staff (65g).

Bánh mì chà bông và sốt mayonnaise Floss Otto (55g).

Bánh mì chà bông xốt Singapore Kido's Bakery (55g).

Bánh Tart trứng GOLD100 (60g).

Bánh mì que bơ sữa Cobi (33g).

Bánh mì vị chuối Umiki (58g).

Ưu đãi Mua 1 Tặng 1 nhân đôi lợi ích

Bên cạnh chính sách đồng giá, chương trình còn áp dụng đặc quyền "Mua 1 Tặng 1" cho một số dòng bánh tươi đặc biệt. Đây là lựa chọn tối ưu để chuẩn bị bữa sáng hoặc bữa nhẹ cho gia đình, văn phòng với chi phí thấp nhất. Do số lượng sản phẩm ưu đãi có hạn trong ngày, người tiêu dùng nên ưu tiên đặt hàng sớm qua ứng dụng hoặc ghé siêu thị vào đầu giờ sáng để chọn được những loại bánh yêu thích.