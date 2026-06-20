Mẹo mua bia tiết kiệm và nhận quà tặng thực phẩm tại Bách hóa XANH Từ ngày 13/06 đến 30/06/2026, khách hàng tại TP.HCM có cơ hội tiết kiệm đến 40.000 đồng và nhận quà tặng thiết thực như tôm, trứng, mì gói khi mua các dòng bia Heineken, Tiger, Larue.

Để chuẩn bị cho những buổi tiệc hè tối ưu chi phí, việc tận dụng các chương trình ưu đãi mua bia kèm thực phẩm là giải pháp hiệu quả. Từ ngày 13/06 đến 30/06/2026, hệ thống Bách hóa XANH tại TP.HCM triển khai chương trình khuyến mãi độc quyền cho nhiều dòng bia nổi tiếng, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể.

Chi tiết các gói ưu đãi mua bia tặng kèm thực phẩm

Chương trình ưu đãi bia hấp dẫn đang diễn ra tại Bách hóa XANH trong tháng 06/2026.

Khách hàng có thể lựa chọn các gói ưu đãi tùy theo nhu cầu sử dụng và thương hiệu bia yêu thích:

1. Ưu đãi bia Heineken và tôm Minh Phú

Khi mua 4 chai Heineken Silver phiên bản chai nhôm, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi giảm ngay 40.000 đồng khi mua kèm sản phẩm tôm Minh Phú. Đây là mẹo kết hợp thông minh để có ngay món nhắm chất lượng với chi phí thấp hơn.

2. Mua bia tặng kèm mì gói và trứng gà giá sốc

Bia Việt: Mua 1 thùng Bia Việt được tặng ngay 5 gói mì Hảo Hảo.

Mua 1 thùng Bia Việt được tặng ngay 5 gói mì Hảo Hảo. Bia Larue Smooth: Khi mua 1 thùng, khách hàng nhận đặc quyền mua 1 vỉ trứng gà với mức giá chỉ 6.000 đồng.

3. Ưu đãi dành cho dòng bia bạc và bia không cồn

Với những khách hàng ưu tiên sự nhẹ nhàng hoặc cần sự tỉnh táo, các gói ưu đãi sau là lựa chọn phù hợp:

Mua 1 thùng Tiger Bạc hoặc 1 thùng Heineken Silver (loại 330ml) được tặng ngay 2 lon bia Heineken 0.0 (loại 250ml).

Riêng dòng bia không cồn: Mua 5 lon Heineken 0.0 được tặng thêm 1 lon cùng loại.

Thời gian và địa điểm áp dụng

Chương trình diễn ra từ ngày 13/06/2026 đến hết ngày 30/06/2026. Ưu đãi được áp dụng tại 211 siêu thị Bách hóa XANH thuộc khu vực TP.HCM (áp dụng cho mô hình Shopinshop HVN).

Lưu ý: Khách hàng nên kiểm tra danh sách cửa hàng áp dụng cụ thể hoặc hỏi nhân viên tại quầy để đảm bảo nhận đúng các gói quà tặng và mức giảm giá theo quy định của chương trình.