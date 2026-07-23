Mẹo mua dầu ăn nguyên thùng giúp tiết kiệm hàng trăm nghìn đồng Tận dụng chương trình ưu đãi mua dầu ăn nguyên thùng trực tuyến từ 23/07 đến 31/07/2026 giúp nội trợ tiết kiệm đến 269.000 đồng và không tốn công vận chuyển.

Dầu ăn là nguyên liệu tiêu hao nhanh nhất trong gian bếp gia đình. Thay vì mua lẻ từng chai, việc lựa chọn mua nguyên thùng qua các kênh trực tuyến không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn giải phóng sức lao động nhờ dịch vụ giao hàng tận nơi.

Lợi ích của việc mua dầu ăn nguyên thùng trực tuyến

Việc mua sắm số lượng lớn (bulk-buying) là mẹo chi tiêu thông minh giúp người nội trợ sở hữu sản phẩm với giá sỉ. Đặc biệt, từ ngày 23/07 đến 31/07/2026, chương trình ưu đãi trực tuyến tại Bách hóa XANH cho phép người dùng tiết kiệm đến 269.000 đồng khi chốt đơn qua ứng dụng hoặc website.

Mua dầu ăn nguyên thùng trực tuyến giúp tiết kiệm chi phí và công sức vận chuyển

Các nhóm dầu ăn có mức giảm giá sâu

1. Dầu ăn gia đình thông dụng

Các thương hiệu dầu ăn phổ biến thường có mức chiết khấu lớn khi mua theo thùng hoặc lốc lớn. Đây là cơ hội để tích trữ cho nhu cầu sử dụng dài hạn:

Dầu đậu nành Meizan (Thùng 6 can 2 lít): Giảm từ 834.000 đồng xuống 565.000 đồng (tiết kiệm 269.000 đồng).

Giảm từ 834.000 đồng xuống 565.000 đồng (tiết kiệm 269.000 đồng). Dầu Neptune Light (Thùng 6 can 2 lít): Giảm từ 780.000 đồng xuống 696.000 đồng (tiết kiệm 84.000 đồng).

Giảm từ 780.000 đồng xuống 696.000 đồng (tiết kiệm 84.000 đồng). Dầu gạo lứt Simply (Thùng 12 chai 1 lít): Giảm từ 924.000 đồng xuống 878.000 đồng (tiết kiệm 46.000 đồng).

2. Dầu ăn cao cấp và dầu dinh dưỡng cho bé

Bên cạnh dầu chiên xào, các loại dầu chuyên dụng để trộn salad hoặc nấu ăn dặm cũng có mức giá ưu đãi khi mua số lượng lớn:

Dầu olive Extra Virgin Olivoilà (Thùng 12 chai 250ml): Tiết kiệm 65.000 đồng/thùng.

Tiết kiệm 65.000 đồng/thùng. Dầu dừa Vietcoco (Thùng 12 chai 1 lít): Tiết kiệm 38.000 đồng/thùng.

Tiết kiệm 38.000 đồng/thùng. Dầu gấc Vio Extra Tường An (Thùng 12 chai 250ml): Tiết kiệm 33.000 đồng/thùng.

Hướng dẫn mua sắm an toàn và tiết kiệm