Mẹo mua gạo theo combo online tại Bách hóa XANH từ 05/11 đến 09/11, tiết kiệm đến 60.000đ Bách hóa XANH giảm giá combo gạo Gạo Ơi, A An, BHX từ 05/11 đến 09/11/2026, tiết kiệm đến 60.000đ khi đặt qua App hoặc Website và được giao hàng tận nhà.

Mua gạo theo combo trên App hoặc Website Bách hóa XANH trong thời gian từ 05/11/2026 đến hết ngày 09/11/2026 giúp tiết kiệm tối đa 60.000đ. Gạo được giao tận nhà nên bạn không phải tự chở những túi gạo nặng.

Điều kiện áp dụng cần nắm trước khi đặt hàng

Chương trình "Gom Combo Gạo Ngon" chỉ diễn ra trong 5 ngày, từ 05/11/2026 đến hết ngày 09/11/2026. Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đặt hàng trực tuyến trên Ứng dụng (App) hoặc Website của Bách hóa XANH.

Thời gian: 05/11/2026 đến hết 09/11/2026.

05/11/2026 đến hết 09/11/2026. Hình thức: đặt online trên App hoặc Website.

đặt online trên App hoặc Website. Cách nhận hàng: giao tận nhà.

Ba combo gạo đang có giá ưu đãi

Mua gạo theo combo thay vì mua lẻ từng túi giúp gia đình dự trữ lương thực cho cả tháng và giảm chi phí. Dưới đây là mức giá của từng combo trong chương trình.

Sản phẩm Combo Giá trước giảm Giá combo Tiết kiệm Gạo dẻo thơm Gạo Ơi túi 2kg 3 túi 147.000đ 111.000đ 36.000đ Gạo dẻo thơm Bách hoá XANH túi 5kg 5 túi 550.000đ 490.000đ 60.000đ Gạo A An An lành túi 5kg 5 túi 550.000đ 490.000đ 60.000đ

Gạo dẻo thơm Gạo Ơi túi 2kg

Combo 3 túi (tổng cộng 6kg) có giá 111.000đ, giảm từ 147.000đ. Theo mô tả của nhà bán, hạt gạo trắng trong, khi nấu cho cơm dẻo nhiều và thơm nhẹ, dễ ăn.

Gạo dẻo thơm Bách hoá XANH túi 5kg

Combo 5 túi (tổng cộng 25kg) có giá 490.000đ, giảm từ 550.000đ. Đây là sản phẩm độc quyền, cho cơm dẻo ngọt tự nhiên và đạt tiêu chuẩn an toàn.

Gạo A An An lành túi 5kg

Combo 5 túi (tổng cộng 25kg) cũng có giá 490.000đ, giảm từ 550.000đ. Thương hiệu này được giới thiệu với tiêu chí sạch, an toàn, cơm dẻo vừa và tơi xốp.

Cách chọn combo phù hợp với gia đình

Ước tính lượng gạo dùng mỗi tháng. Gia đình ăn ít có thể cân nhắc combo 3 túi 2kg (6kg). Gia đình đông người nên xem xét combo 5 túi 5kg (25kg). Chọn loại cơm mong muốn. Gạo Ơi và gạo Bách hoá XANH thiên về cơm dẻo. Gạo A An An lành cho cơm dẻo vừa, tơi xốp. Đặt hàng trước hết ngày 09/11/2026. Mở App hoặc Website Bách hóa XANH, thêm combo vào giỏ hàng và hoàn tất đơn trong thời gian chương trình. Nhận gạo tại nhà. Nhân viên giao hàng sẽ chở gạo đến tận cửa, bạn không cần tự vận chuyển.

Lưu ý khi mua combo gạo

Khuyến mãi chỉ áp dụng khi đặt trực tuyến, không áp dụng cho hình thức mua khác.

Cần mua đủ số túi theo từng combo (3 túi hoặc 5 túi) để được hưởng mức giá ưu đãi.

Kiểm tra lại giá và điều kiện trên App hoặc Website trước khi thanh toán.

Nhìn chung, combo 5 túi gạo 5kg tiết kiệm được 60.000đ, mức giảm cao nhất trong chương trình. Đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu gia đình có nhu cầu dự trữ gạo và muốn nhận hàng tại nhà.