Mẹo mua kem đánh răng Colgate và P/S chính hãng giá rẻ chỉ từ 35.000 đồng Săn ngay combo kem đánh răng Colgate Maxfresh 70.000 đồng và P/S thiên nhiên 35.000 đồng tại Bách hóa XANH từ ngày 01/07 đến 31/08 để tiết kiệm tối đa chi tiêu.

Việc chăm sóc răng miệng hàng ngày không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe mà còn mang lại sự tự tin trong giao tiếp. Để tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm, bạn có thể áp dụng mẹo săn ưu đãi kem đánh răng từ các thương hiệu lớn như Colgate và P/S đang diễn ra tại hệ thống bán lẻ.

Chương trình ưu đãi kem đánh răng Colgate và P/S áp dụng đến hết ngày 31/08/2026.

Thông tin chương trình ưu đãi kem đánh răng

Từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026, người tiêu dùng có thể mua sắm các dòng kem đánh răng phổ biến với mức giá giảm sâu. Chương trình được áp dụng linh hoạt cho cả hình thức mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ứng dụng di động.

Mẹo chọn mua kem đánh răng phù hợp với nhu cầu

Tùy vào tình trạng răng miệng và sở thích cá nhân, bạn có thể lựa chọn các dòng sản phẩm đang có giá hời sau đây:

1. Dòng kem đánh răng Colgate Maxfresh cho hơi thở thơm mát

Nếu bạn yêu thích cảm giác sảng khoái và làm sạch sâu, hãy chọn mua theo combo để tối ưu chi phí. Hiện tại, combo 2 tuýp Colgate Maxfresh đang có giá chỉ 70.000 đồng. Các lựa chọn bao gồm:

Colgate Maxfresh tinh chất than tre: Giúp loại bỏ mảng bám hiệu quả và làm trắng răng tự nhiên. Sản phẩm thường đi kèm quà tặng là bàn chải lông mềm.

Giúp loại bỏ mảng bám hiệu quả và làm trắng răng tự nhiên. Sản phẩm thường đi kèm quà tặng là bàn chải lông mềm. Colgate Maxfresh hương bạc hà: Mang lại cảm giác mát lạnh dài lâu, giúp răng chắc khỏe và hơi thở thơm tho.

2. Dòng kem đánh răng P/S chiết xuất thiên nhiên

Với những người có nướu nhạy cảm hoặc muốn phục hồi độ trắng tự nhiên cho răng bằng các thành phần lành tính, dòng P/S thiên nhiên là lựa chọn lý tưởng với mức giá đồng giá 35.000 đồng cho tuýp 230g:

P/S Muối hồng và Hoa cúc: Chăm sóc nướu nhẹ nhàng, kháng khuẩn và mang lại hơi thở dịu nhẹ.

Chăm sóc nướu nhẹ nhàng, kháng khuẩn và mang lại hơi thở dịu nhẹ. P/S Baking Soda và Hương thảo: Hỗ trợ làm sạch các vết ố vàng do thực phẩm hoặc cà phê, giúp răng trắng sáng tự nhiên.

Cách đặt hàng nhanh chóng và tiện lợi

Để tiết kiệm thời gian và công sức di chuyển, bạn nên ưu tiên đặt hàng qua ứng dụng hoặc website của Bách hóa XANH. Hệ thống sẽ hỗ trợ giao hàng tận nơi, giúp bạn dễ dàng sở hữu các sản phẩm chăm sóc răng miệng chất lượng mà không cần rời khỏi nhà.

Lưu ý, chương trình có thời hạn nhất định và số lượng sản phẩm ưu đãi có thể hết sớm tùy theo nhu cầu của thị trường. Do đó, người tiêu dùng nên sớm lên kế hoạch mua sắm để không bỏ lỡ cơ hội này.