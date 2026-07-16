Mẹo mua mì ăn liền nhận quà tặng trứng gà và nước giải khát tại Bách hóa XANH Từ ngày 17/7 đến 19/7/2026, khách hàng mua hóa đơn mì ăn liền từ 149.000 đồng tại Bách hóa XANH khu vực miền Nam sẽ được tặng ngay 10 trứng gà hoặc nước giải khát, tiết kiệm đến 32.000 đồng.

Trong những ngày cuối tuần của tháng 7, Bách hóa XANH triển khai chương trình Flash Sale đặc biệt dành cho các tín đồ của mì ăn liền. Đây là cơ hội để người tiêu dùng vừa làm đầy tủ bếp, vừa nhận được những phần quà thiết thực cho bữa ăn hàng ngày.

Hóa đơn mua mì ăn liền từ 149.000 đồng nhận ngay quà tặng đi kèm hấp dẫn.

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi

Chương trình diễn ra trong thời gian ngắn với các điều kiện áp dụng cụ thể mà khách hàng cần lưu ý để không bỏ lỡ ưu đãi:

Thời gian áp dụng: Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 17/07/2026 đến hết ngày 19/07/2026.

Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, bắt đầu từ ngày 17/07/2026 đến hết ngày 19/07/2026. Khu vực áp dụng: Hệ thống cửa hàng Bách hóa XANH tại khu vực miền Nam . Lưu ý, chương trình không áp dụng tại khu vực miền Trung và miền Bắc.

Hệ thống cửa hàng Bách hóa XANH tại khu vực . Lưu ý, chương trình không áp dụng tại khu vực miền Trung và miền Bắc. Hình thức mua sắm: Áp dụng cho cả khách hàng mua trực tiếp tại siêu thị và khách đặt hàng online qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

Chi tiết các phần quà tặng tự chọn

Với hóa đơn mua các sản phẩm mì ăn liền nằm trong danh sách khuyến mãi đạt từ 149.000 đồng trở lên, khách hàng được quyền lựa chọn một trong ba phần quà sau:

Hộp 10 quả trứng gà tươi: Giải pháp hoàn hảo để bổ sung dinh dưỡng cho tô mì thêm trọn vị. 02 chai trà chanh sả Fuze Tea (loại 1 lít): Thức uống thanh mát, giúp giải nhiệt hiệu quả sau khi thưởng thức mì cay nóng. 02 chai Coca-Cola giảm đường (loại 1.5 lít): Lựa chọn yêu thích cho những người muốn tận hưởng cảm giác sảng khoái từ nước có ga.

Lưu ý để nhận ưu đãi hiệu quả

Để tối ưu hóa chi phí mua sắm, người tiêu dùng nên kiểm tra danh sách các loại mì ăn liền được áp dụng chương trình trước khi thanh toán. Do đây là đợt Flash Sale cuối tuần, số lượng quà tặng có thể hết sớm hơn thời hạn dự kiến. Khách hàng nên ưu tiên đặt hàng sớm qua ứng dụng để đảm bảo giữ được phần quà mong muốn và tiết kiệm thời gian di chuyển.

Việc kết hợp mua sắm các nhu yếu phẩm cùng mì gói trong đợt này giúp mỗi gia đình tiết kiệm được khoảng 32.000 đồng trên mỗi đơn hàng, một mức ưu đãi đáng kể cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.