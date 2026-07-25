Mẹo mua mì gói nguyên thùng giá sỉ giao tận nhà trong đợt ưu đãi Bách hóa XANH Bách hóa XANH giảm giá nhiều loại mì gói từ ngày 22/07 đến 31/07/2026. Bạn có thể mua combo lẻ hoặc nguyên thùng giao tận nơi với chi phí tiết kiệm.

Từ ngày 22/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026, Bách hóa XANH triển khai đợt ưu đãi lớn dành cho các sản phẩm mì gói, lốc mì và mì nguyên thùng từ các thương hiệu phổ biến như Hảo Hảo, Omachi, Gấu Đỏ, Kokomi, Vifon và 3 Miền. Người tiêu dùng có thể lựa chọn mua trực tiếp tại hệ thống cửa hàng hoặc đặt hàng trực tuyến qua website và ứng dụng để được giao tận nơi.

Thông tin tổng quan về chương trình khuyến mãi

Chương trình mua sắm ưu đãi này giúp người tiêu dùng dễ dàng tích trữ thực phẩm tiện lợi trong mùa mưa ngâu mà không tốn công vác nặng.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 22/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026.

Từ ngày 22/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026. Phạm vi áp dụng: Đặt mua online giao hàng tận nhà thông qua Website/App Bách hóa XANH hoặc mua trực tiếp ở các cửa hàng.

Săn gói lẻ và lốc mì với giá ưu đãi

Nếu không muốn mua số lượng quá lớn, người mua vẫn có thể chọn mua dạng gói lẻ kết hợp combo hoặc dạng lốc với mức giá giảm sâu:

Mì Vifon (Gói 70g): Chương trình Mua 3 Tặng 1 bất kỳ, thoải mái kết hợp các hương vị như tôm chua cay, bò xốt vang, thịt bằm (tiết kiệm 7.300 đồng).

Chương trình Mua 3 Tặng 1 bất kỳ, thoải mái kết hợp các hương vị như tôm chua cay, bò xốt vang, thịt bằm (tiết kiệm 7.300 đồng). Combo 5 gói mì khoai tây Omachi (80g): Giá ưu đãi 44.000 đồng (giá cũ 47.500 đồng, tiết kiệm 3.500 đồng). Áp dụng cho các vị xốt bò hầm, sườn ngũ quả, tôm chua cay Thái.

Giá ưu đãi 44.000 đồng (giá cũ 47.500 đồng, tiết kiệm 3.500 đồng). Áp dụng cho các vị xốt bò hầm, sườn ngũ quả, tôm chua cay Thái. Combo 5 gói mì Gấu Đỏ (63g): Giá ưu đãi 16.500 đồng (giá cũ 18.500 đồng, tiết kiệm 2.000 đồng). Áp dụng cho vị gà sợi phở, tôm gà, chay rau nấm.

Giá ưu đãi 16.500 đồng (giá cũ 18.500 đồng, tiết kiệm 2.000 đồng). Áp dụng cho vị gà sợi phở, tôm gà, chay rau nấm. Lốc 11 gói mì Hảo Hảo vị tôm chua cay (75g): Giá ưu đãi 45.000 đồng (giá cũ 47.000 đồng, tiết kiệm 2.000 đồng).

Mua mì nguyên thùng giá sỉ tiết kiệm

Đối với nhu cầu tích trữ lâu dài hoặc dùng cho gia đình đông người, việc mua nguyên thùng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn:

Thùng 66 gói mì Hảo Hảo tôm chua cay (75g): Giá giảm từ 270.000 đồng còn 260.000 đồng (tiết kiệm 10.000 đồng).

Giá giảm từ 270.000 đồng còn 260.000 đồng (tiết kiệm 10.000 đồng). Thùng 30 gói mì Kokomi 90 tôm chua cay (90g): Giá giảm từ 140.000 đồng còn 120.000 đồng (tiết kiệm 20.000 đồng).

Giá giảm từ 140.000 đồng còn 120.000 đồng (tiết kiệm 20.000 đồng). Thùng 30 gói mì 3 Miền tôm chua cay (65g): Giá giảm từ 96.000 đồng còn 78.000 đồng (tiết kiệm 18.000 đồng).

Giá giảm từ 96.000 đồng còn 78.000 đồng (tiết kiệm 18.000 đồng). Thùng 30 gói mì Gấu Đỏ (63g): Áp dụng vị tôm gà hành phi hoặc gà sợi phở, giá giảm từ 96.000 đồng còn 88.000 đồng (tiết kiệm 8.000 đồng).

Để tối ưu sự tiện lợi, người tiêu dùng chỉ cần truy cập ứng dụng Bách hóa XANH để chốt đơn trực tuyến, hàng hóa cồng kềnh sẽ được đội ngũ giao hàng vận chuyển tới tận nhà.