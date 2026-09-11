Mẹo mua mì gói tiết kiệm tháng 11 với ưu đãi mua 3 tặng 3, mua 4 tặng 2 tại Bách hóa XANH Từ 01/11 đến hết 30/11/2026, Bách hóa XANH giảm giá mì Koreno Jumbo, tặng kèm khi mua mì Vifon, 3 Miền, Gấu Cay; áp dụng cả mua online và tại cửa hàng.

Muốn tích trữ mì gói cho cả tháng mà vẫn tiết kiệm, bạn có thể tận dụng chương trình ưu đãi của Bách hóa XANH từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Chương trình gồm giảm giá combo mì Koreno Jumbo, mua 3 tặng 3 với mì Vifon, mua 3 tặng 1 với mì 3 Miền và mua 4 tặng 2 với mì Gấu Cay.

Thể lệ chương trình cần nắm trước khi mua

Thời gian áp dụng: từ 01/11/2026 đến hết 30/11/2026.

từ 01/11/2026 đến hết 30/11/2026. Phạm vi áp dụng: khách đặt hàng giao tận nơi qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH, và khách mua trực tiếp tại cửa hàng.

Bảng so sánh nhanh các ưu đãi mì gói

Sản phẩm Ưu đãi Mức tiết kiệm Combo 2 lốc 10 gói mì cay Koreno Jumbo Giảm từ 178.000đ còn 146.000đ 32.000đ Mì Vifon riêu cua, thịt bằm, bò cay gói 90g Mua 3 tặng 3 Đến 40.500đ Mì 3 Miền tôm sú chua cay Nam Bộ, Trung Bộ gói 75g Mua 3 tặng 1 5.300đ Mì Gấu Cay tôm chua cay gói 82g Mua 4 tặng 2 12.600đ

Cách chọn mì phù hợp khẩu vị để mua đủ số lượng ưu đãi

Bước 1: Chọn mì sợi to kiểu Hàn với Koreno Jumbo

Combo 2 lốc 10 gói mì cay Koreno Jumbo có giá 146.000đ, giảm so với mức 178.000đ trước đó. Bạn có thể chọn một trong các sản phẩm sau:

Lốc 10 gói mì cay Koreno Jumbo 7 cấp độ vị chua cay 101g

Túi 10 gói mì Koreno Jumbo vị bò cay 100g

Túi 10 gói mì Koreno Jumbo vị kim chi 100g

Bạn có thể thêm xúc xích, trứng hoặc kim chi vào tô mì để bữa ăn đầy đủ hơn.

Bước 2: Gom đủ 6 gói mì Vifon để nhận ưu đãi mua 3 tặng 3

Đây là mức tặng cao nhất trong đợt này, tiết kiệm đến 40.500đ. Ưu đãi áp dụng cho mì Vifon gói 90g với ba lựa chọn:

Mì Vifon riêu cua (có gói riêu cua thật)

Mì bò cay Vifon (thịt thật)

Mì Vifon thịt bằm (thịt thật)

Bạn có thể mua 3 gói cùng vị hoặc kết hợp các vị, sau đó nhận thêm 3 gói theo chương trình.

Bước 3: Chọn mì tôm chua cay với 3 Miền hoặc Gấu Cay

Nếu thích vị tôm chua cay, bạn có hai hướng chọn:

Mì 3 Miền tôm sú chua cay gói 75g (Nam Bộ hoặc Trung Bộ): mua 3 tặng 1, tiết kiệm 5.300đ.

(Nam Bộ hoặc Trung Bộ): mua 3 tặng 1, tiết kiệm 5.300đ. Mì Gấu Cay tôm chua cay gói 82g: mua 4 tặng 2, tiết kiệm 12.600đ.

Bước 4: Đặt hàng qua ứng dụng hoặc website

Mở ứng dụng hoặc truy cập website Bách hóa XANH, thêm các sản phẩm vào giỏ hàng rồi xác nhận đơn. Đơn hàng sẽ được giao tận nhà, phù hợp khi bạn mua số lượng lớn như thùng hoặc lốc mì.

Lưu ý khi mua mì gói theo chương trình khuyến mãi

Chỉ mua số lượng phù hợp với nhu cầu và khẩu vị của gia đình.

Kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì khi nhận hàng, nhất là khi tích trữ nhiều.

Ưu đãi có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2026, nên hoàn tất đơn hàng trong thời gian này.

Tóm lại, để tối ưu chi phí, hãy chọn các sản phẩm đúng điều kiện mua 3 tặng 3, mua 3 tặng 1 hoặc mua 4 tặng 2. Bạn cũng có thể chọn combo Koreno Jumbo đang giảm giá để dự trữ đủ các bữa ăn nhanh cho tháng 11.