Mẹo mua mì thùng, xúc xích, hạt nêm tiết kiệm đến 90.000đ khi đặt online dịp Black Friday 2026 Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi độc quyền online từ 26/11 đến hết 30/11/2026: mì thùng giảm đến 90.000đ, xúc xích tặng bánh sandwich, hạt nêm kèm quà tặng.

Muốn tích trữ đồ khô cho gian bếp mà vẫn tiết kiệm, bạn có thể đặt hàng online trong chương trình "Black Friday – Bếp Luôn Đủ Đầy" của Bách hóa XANH. Chương trình diễn ra từ ngày 26/11 đến hết ngày 30/11/2026 trên toàn quốc, với mức tiết kiệm cao nhất là 90.000đ khi mua mì ăn liền nguyên thùng.

Điều kiện áp dụng cần nắm trước khi đặt hàng

Thời gian: từ ngày 26/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

từ ngày 26/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Hình thức: độc quyền online, đặt qua website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH.

Vì ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn đặt trực tuyến, bạn cần chốt đơn trước hết ngày 30/11/2026 để không bỏ lỡ.

Cách 1: Mua mì ăn liền nguyên thùng để tiết kiệm đến 90.000đ

Nhóm mì thùng được giảm sâu, cao nhất đến 30%. Bạn có thể đối chiếu giá trong bảng dưới đây để chọn loại phù hợp với nhu cầu của gia đình.

Sản phẩm Giá gốc Giá ưu đãi Tiết kiệm Combo 2 thùng Mì 3 Miền Gold 75g (thùng 30 gói) 300.000đ 210.000đ/2 thùng 90.000đ (giảm 30%) Mì Hảo Hảo 75g (thùng 30 gói) 129.000đ 116.000đ/thùng 13.000đ (giảm 10%) Mì 3 Miền 65g (thùng 30 gói) 96.000đ 79.000đ/thùng 17.000đ (giảm 18%) Mì Siukay vị Hải Sản gói 128g (thùng 24 gói) 299.000đ 273.000đ/thùng 26.000đ Mì Siukay vị Bò gói 127g (thùng 24 gói) 299.000đ 270.000đ/thùng 29.000đ Mì Siukay vị Gà Cay Phô Mai gói 129g (thùng 24 gói) 299.000đ 270.000đ/thùng 29.000đ

Trong bảng, mức tiết kiệm 90.000đ áp dụng cho combo 2 thùng Mì 3 Miền Gold, không phải cho một thùng lẻ.

Cách 2: Gom hóa đơn xúc xích từ 59.000đ để nhận bánh sandwich

Các sản phẩm xúc xích trong chương trình có giá từ 25.000đ. Khi hóa đơn mua xúc xích trong danh sách áp dụng đạt từ 59.000đ, bạn được tặng 01 gói bánh sandwich trị giá 20.000đ.

Quà tặng gồm một trong hai loại: Bánh Sandwich Staff Hữu Nghị gói 275g hoặc Bánh Sandwich Khoai Tây Fresta Richy gói 275g. Hãy chọn đủ sản phẩm xúc xích thuộc danh sách chương trình để đạt mức 59.000đ.

Cách 3: Mua hạt nêm để nhận thêm nước tương, nước chấm

Hạt nêm Maggi Nấm Hương gói 450g (53.500đ): tặng 01 chai Nước tương Maggi đậm đặc 300ml.

tặng 01 chai Nước tương Maggi đậm đặc 300ml. Hạt nêm NataFoods thịt heo gói 1kg (54.000đ): tặng kèm 02 chai nước chấm, gồm Nước chấm Nam Ngư Siêu Tiết Kiệm 800ml hoặc Đầu Bếp Tôm theo chương trình áp dụng.

Lưu ý khi chốt đơn online