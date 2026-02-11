Mẹo mua nước giặt túi tiết kiệm: combo 2 túi 168.000 đồng, giao tận nhà tại TP.HCM từ 03/11 Bách hóa XANH có combo 2 túi nước giặt Surf, 888, Izi Home giá 168.000 đồng, chỉ áp dụng khi đặt online tại TP.HCM từ 03/11 đến hết 05/11/2026, giao tận nhà.

Nước giặt dạng túi thường nặng, việc mang vác từ siêu thị về nhà khá bất tiện. Từ 03/11/2026 đến hết 05/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng giá 168.000 đồng cho combo 2 túi nước giặt của các thương hiệu Surf, 888 và Izi Home. Chương trình chỉ dành cho khách đặt online tại TP.HCM, hàng được giao tận nhà.

Điều kiện áp dụng cần nắm trước khi đặt

Trước khi đặt hàng, bạn nên kiểm tra kỹ hai điều kiện của chương trình để tránh bỏ lỡ ưu đãi.

Thời gian: 3 ngày, từ 03/11/2026 đến hết ngày 05/11/2026.

3 ngày, từ 03/11/2026 đến hết ngày 05/11/2026. Phạm vi: chỉ dành cho khách hàng đặt online tại khu vực TP.HCM.

chỉ dành cho khách hàng đặt online tại khu vực TP.HCM. Giá combo: 168.000 đồng cho 2 túi nước giặt.

168.000 đồng cho 2 túi nước giặt. Hình thức mua: đặt qua ứng dụng (App) hoặc website Bách hóa XANH.

Các sản phẩm nước giặt trong chương trình

Theo thông tin từ nhà bán, combo gồm các sản phẩm của ba thương hiệu sau.

Nước giặt Surf hương nước hoa say đắm, túi 3,1 kg: thương hiệu đến từ Hà Lan và Anh, mang hương cỏ hoa thơm mát.

thương hiệu đến từ Hà Lan và Anh, mang hương cỏ hoa thơm mát. Nước giặt Surf nước hoa hương phấn, túi 3,1 kg: dùng công thức đậm đặc, kết hợp hương phấn và hương hoa. Nhà bán mô tả sản phẩm giúp loại bỏ vết bẩn, mùi hôi.

dùng công thức đậm đặc, kết hợp hương phấn và hương hoa. Nhà bán mô tả sản phẩm giúp loại bỏ vết bẩn, mùi hôi. Nước giặt xả 888 hương phấn thơm, túi 3,2 kg: được mô tả có khả năng lưu hương, làm mềm vải và phù hợp với làn da nhạy cảm.

được mô tả có khả năng lưu hương, làm mềm vải và phù hợp với làn da nhạy cảm. Nước giặt Izi Home hương hoa dịu nhẹ, túi 2,5 kg: sản phẩm đến từ Thái Lan, được mô tả là an toàn cho da và thân thiện với môi trường.

Cách đặt mua nước giặt online

Quy trình đặt hàng khá đơn giản và có thể thực hiện hoàn toàn trên điện thoại.

Mở ứng dụng hoặc website. Mở App Bách hóa XANH hoặc truy cập website của hệ thống. Bạn cần đang ở khu vực TP.HCM. Chọn combo nước giặt. Tìm các sản phẩm Surf, 888, Izi Home thuộc chương trình và thêm vào giỏ hàng. Kiểm tra giá. Đối chiếu mức giá 168.000 đồng cho 2 túi trước khi xác nhận. Chốt đơn. Hoàn tất đặt hàng trong khung thời gian từ 03/11 đến hết 05/11/2026 để được áp dụng ưu đãi.

Lưu ý khi mua và nhận hàng

Khi mua combo 2 túi, tổng trọng lượng có thể lên đến hơn 6 kg. Đặt online giúp bạn không phải tự xách hàng nặng, vì nhân viên giao hàng sẽ mang sản phẩm đến tận cửa nhà.

Bạn nên đặt sớm trong khung 3 ngày áp dụng, vì chương trình có thời hạn cố định. Khi nhận hàng, hãy kiểm tra túi còn nguyên vẹn, không rò rỉ, sau đó bảo quản nước giặt ở nơi khô ráo và để xa tầm tay trẻ nhỏ.

Nếu có làn da nhạy cảm, bạn nên thử sản phẩm trên một lượng quần áo nhỏ trước khi giặt số lượng lớn.