Mẹo mua sắm gia vị tiết kiệm tại Bách hóa XANH với ưu đãi mua 3 tặng 1 Bách hóa XANH triển khai chương trình mua 3 tặng 1 và mua 4 tặng 1 cho các mặt hàng gia vị cùng thương hiệu từ ngày 01/07 đến 31/07/2026 trên toàn hệ thống.

Hệ thống Bách hóa XANH vừa công bố chương trình ưu đãi lớn dành cho các mặt hàng gia vị trong suốt tháng 7/2026. Đây là giải pháp thực tế giúp các gia đình tối ưu chi phí sinh hoạt trong khi vẫn đảm bảo đầy đủ nguyên liệu cho gian bếp gia đình.

Thông tin chi tiết chương trình khuyến mãi gia vị

Chương trình "Đại tiệc gia vị" diễn ra từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026. Người tiêu dùng có thể tận dụng đợt giảm giá này để tích trữ các loại nhu yếu phẩm cần thiết với mức giá ưu đãi thông qua hai cơ chế tặng quà chính.

Chương trình ưu đãi gia vị tại Bách hóa XANH áp dụng cho cả hình thức mua trực tiếp và trực tuyến trong tháng 7/2026.

Ưu đãi Mua 3 Tặng 1: Áp dụng cho danh mục sản phẩm quy định, khách hàng mua 3 đơn vị sản phẩm sẽ được tặng thêm 1 sản phẩm cùng loại.

Áp dụng cho danh mục sản phẩm quy định, khách hàng mua 3 đơn vị sản phẩm sẽ được tặng thêm 1 sản phẩm cùng loại. Ưu đãi Mua 4 Tặng 1: Áp dụng cho các dòng sản phẩm khác, khách hàng mua 4 đơn vị sẽ nhận ngay 1 sản phẩm miễn phí.

Lưu ý quan trọng: Quà tặng khuyến mãi chỉ được áp dụng cho các sản phẩm trong cùng một thương hiệu. Ví dụ, nếu bạn chọn mua 3 chai nước tương của thương hiệu A, sản phẩm tặng kèm cũng sẽ thuộc thương hiệu A để đảm bảo tính đồng nhất về chất lượng và hương vị.

Cách thức mua sắm để nhận ưu đãi

Để hưởng ưu đãi, khách hàng có thể lựa chọn một trong hai phương thức mua sắm thuận tiện sau:

Mua sắm trực tiếp: Đến bất kỳ cửa hàng nào thuộc hệ thống Bách hóa XANH trên toàn quốc để chọn lựa sản phẩm và nhận quà tặng ngay tại quầy thanh toán. Mua sắm trực tuyến: Đặt hàng qua Website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH. Hình thức này phù hợp cho những người bận rộn, hỗ trợ giao hàng tận cửa nhanh chóng.

Danh mục sản phẩm trong đợt này rất phong phú, bao gồm các loại gia vị cốt lõi như nước mắm, xì dầu, hạt nêm cho đến các loại xốt ướp thực phẩm chuyên dụng. Việc lên kế hoạch mua sắm theo combo không chỉ giúp tiết kiệm tiền bạc mà còn giúp bạn luôn sẵn sàng nguyên liệu để chế biến các món ăn ngon như sườn kho, thịt sốt mắm tỏi hay các món nướng tại nhà.