Mẹo mua sắm sản phẩm Nutifood và Kido vừa tiết kiệm vừa săn cơ hội trúng iPhone 18 Pro 256GB Người tiêu dùng vừa mua sắm sữa và kem giá ưu đãi kèm phiếu quà tặng, vừa có cơ hội trúng ngay chiếc iPhone 18 Pro trị giá 39 triệu đồng suốt tháng 10 năm 2026.

Tận dụng các đợt khuyến mãi tiêu dùng lớn là giải pháp tối ưu giúp các gia đình vừa sắm đủ thực phẩm thiết yếu vừa tiết kiệm đáng kể chi tiêu hàng ngày. Từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/10/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình vòng quay may mắn kết hợp cùng Nutifood và Kido, mang tới cơ hội nhận quà tặng giá trị cao cho người mua sắm trên phạm vi toàn quốc.

Các bước mua sắm săn vé quay thưởng trúng iPhone 18 Pro

Để tham gia chương trình quay số may mắn nhận các giải thưởng lớn một cách hợp lệ, người tiêu dùng cần thực hiện theo các bước chi tiết sau:

Bước 1: Chọn mua đúng thương hiệu áp dụng

Khách hàng lựa chọn bất kỳ sản phẩm nào thuộc 4 thương hiệu quen thuộc gồm: Nutifood, Merino, Celano hoặc Ông Bầu. Bạn có thể mua sắm trực tiếp tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH hoặc đặt đơn trực tuyến thông qua ứng dụng và website để được giao tận nhà.

Bước 2: Thanh toán và giữ lại hóa đơn

Chỉ cần đơn hàng phát sinh tối thiểu một sản phẩm thuộc danh mục kể trên, hệ thống thanh toán sẽ tự động ghi nhận mã hóa đơn của bạn vào danh sách tham gia quay thưởng. Khách hàng nên lưu lại hóa đơn hoặc ảnh chụp đơn hàng điện tử để đối soát khi có thông báo trúng giải.

Bước 3: Theo dõi kết quả theo từng đợt công bố

Giải thưởng được ban tổ chức phân bổ đều đặn hàng tuần với cơ cấu mỗi đợt gồm 1 Giải Đặc Biệt và 6 Giải May Mắn. Trong đó, giải Đặc biệt là 1 chiếc điện thoại iPhone 18 Pro 256GB (khách hàng trúng giải được nhận bằng tiền mặt trị giá 39.000.000 đồng/giải). Giải May mắn gồm 30 suất phiếu mua hàng Bách hóa XANH trị giá 3.000.000 đồng/giải (quy đổi thành 6 phiếu trị giá 500.000 đồng, thời hạn sử dụng 30 ngày).

Chi tiết lịch quay số và công bố trúng thưởng

Cơ hội trúng giải diễn ra liên tục qua 5 đợt quay số trong suốt giai đoạn khuyến mãi:

Đợt 1: Quay thưởng ngày 06/10 (dành cho hóa đơn từ 01/10 đến 05/10), công bố kết quả vào ngày 07/10.

Quay thưởng ngày 06/10 (dành cho hóa đơn từ 01/10 đến 05/10), công bố kết quả vào ngày 07/10. Đợt 2: Quay thưởng ngày 12/10 (dành cho hóa đơn từ 06/10 đến 11/10), công bố kết quả vào ngày 13/10.

Quay thưởng ngày 12/10 (dành cho hóa đơn từ 06/10 đến 11/10), công bố kết quả vào ngày 13/10. Đợt 3: Quay thưởng ngày 19/10 (dành cho hóa đơn từ 12/10 đến 18/10), công bố kết quả vào ngày 20/10.

Quay thưởng ngày 19/10 (dành cho hóa đơn từ 12/10 đến 18/10), công bố kết quả vào ngày 20/10. Đợt 4: Quay thưởng ngày 26/10 (dành cho hóa đơn từ 19/10 đến 25/10), công bố kết quả vào ngày 27/10.

Quay thưởng ngày 26/10 (dành cho hóa đơn từ 19/10 đến 25/10), công bố kết quả vào ngày 27/10. Đợt 5: Quay thưởng ngày 02/11 (dành cho hóa đơn từ 26/10 đến 31/10), công bố kết quả vào ngày 03/11.

Mẹo gom thêm phiếu mua hàng giảm trực tiếp cho đơn sau

Bên cạnh vòng quay may mắn, người tiêu dùng có thể kết hợp các định mức mua hàng sau để nhận ngay phiếu quà tặng giảm giá trực tiếp:

Mua 1 thùng sữa nước Nutifood bất kỳ (không bao gồm sữa chua ăn và sữa chua uống): Nhận 1 phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng áp dụng cho 1 thùng sữa nước Nutifood ở đơn hàng tiếp theo.

Mua 3 hộp sữa đặc Nutifood: Nhận 1 phiếu mua hàng trị giá 10.000 đồng áp dụng khi mua 3 hộp sữa đặc ở đơn kế tiếp.

Hóa đơn kem Celano hoặc Merino đạt từ 160.000 đồng trở lên: Nhận phiếu mua hàng 10.000 đồng áp dụng cho lần mua 2 hộp kem Celano.

Khách hàng chưa mua sữa tươi Nutifood hoặc kem Merino, Celano trong vòng 1 tháng gần nhất: Nhận ngay phiếu mua hàng 10.000 đồng cho đơn mua từ 100.000 đồng nhóm sản phẩm này.

Những lưu ý quan trọng cần ghi nhớ

Chương trình được áp dụng đồng thời cho cả hình thức mua sắm trực tiếp tại điểm bán và mua trực tuyến. Nhân viên nội bộ trực thuộc tập đoàn MWG không thuộc diện được xét thưởng đối với giải iPhone. Người tiêu dùng nên chủ động kiểm tra hạn dùng của phiếu mua hàng để tránh bỏ lỡ quyền lợi ưu đãi.