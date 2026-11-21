Mẹo mua snack tiết kiệm Chủ Nhật: mua 5 tặng 5 đồng giá 12.000 đồng mỗi gói tại Bách hóa XANH Chương trình diễn ra vào Chủ Nhật hàng tuần: chọn 5 gói snack bất kỳ để nhận thêm 5 gói, đồng giá 12.000 đồng mỗi gói, tương đương 60.000 đồng cho 10 gói.

Vào Chủ Nhật hàng tuần, Bách hóa XANH áp dụng chương trình snack mua 5 tặng 5 bất kỳ với mức đồng giá 12.000 đồng mỗi gói. Người mua trả 60.000 đồng cho 5 gói và nhận thêm 5 gói, tức 10 gói snack với giá bình quân 6.000 đồng mỗi gói. Chương trình áp dụng cho cả mua trực tiếp tại cửa hàng lẫn đặt hàng trực tuyến.

Điều kiện áp dụng chương trình

Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần.

Chủ Nhật hàng tuần. Phạm vi: mọi khách hàng chốt đơn trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng qua website, ứng dụng Bách hóa XANH.

mọi khách hàng chốt đơn trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng qua website, ứng dụng Bách hóa XANH. Mức giá: đồng giá 12.000 đồng mỗi gói, mua 5 tặng 5 gói bất kỳ trong danh sách áp dụng.

5 loại snack áp dụng mua 5 tặng 5

Người mua có thể kết hợp tùy ý 5 gói trong danh sách dưới đây để nhận thêm 5 gói miễn phí:

Sản phẩm Khối lượng Mô tả theo nhà bán Snack khoai tây Swing vị bít tết kiểu New York 48g Lát khoai tây gợn sóng giòn, tẩm ướp vị bít tết đậm đà Snack khoai tây O'Star vị kim chi Hàn Quốc 48g Vị kim chi chua cay đặc trưng Snack khoai tây O'Star vị tảo biển 48g Vị khoai tây tự nhiên kết hợp lớp tảo biển mặn mà Snack vị tảo biển Nori Orion King Marine Boy 56g Bánh hình sinh vật biển giòn rụm, vị tảo biển Nori Snack khoai tây vị bắp bò kiểu Hàn Quốc Orion Masita 60g Gói lớn, đậm hương vị bắp bò kiểu Hàn

Cách đặt mua đủ 10 gói nhanh gọn

Chọn đúng ngày. Chương trình chỉ diễn ra vào Chủ Nhật, nên cần đặt hàng trong ngày này. Chọn 5 gói bất kỳ. Bạn có thể lấy cùng một vị hoặc trộn nhiều vị trong 5 sản phẩm ở bảng trên. Chốt đơn. Mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mở ứng dụng, website Bách hóa XANH, chọn đủ các hương vị rồi chốt đơn. Kiểm tra số lượng khi nhận hàng. Kết quả mong đợi là đủ 10 gói snack, gồm 5 gói mua và 5 gói tặng.

Lưu ý khi mua online

Snack nhẹ nhưng 10 gói phồng to khá cồng kềnh, chiếm nhiều diện tích nếu treo trên xe máy. Theo nhà bán, đặt qua ứng dụng hoặc website giúp bạn nhận hàng tại nhà, đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói cẩn thận để hạn chế bánh bị vụn vỡ.

Do chương trình chỉ áp dụng vào Chủ Nhật, bạn nên đặt hàng trong ngày để không bỏ lỡ mức đồng giá 12.000 đồng mỗi gói.