Mẹo mua sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g tiết kiệm một nửa chi phí với ưu đãi Mua 2 tính 1 Từ 17/11 đến hết 30/11/2026, Thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g được Mua 2 tính tiền 1 tại Bách hóa XANH; đặt trực tuyến để giao 2 thùng tận nhà.

Muốn tích trữ sữa chua cho cả gia đình mà vẫn tiết kiệm, bạn có thể tận dụng ưu đãi Mua 2 tính tiền 1 cho Thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g tại Bách hóa XANH. Chương trình diễn ra từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Nếu đặt hàng trực tuyến, hai thùng sữa chua nặng sẽ được giao tận cửa nhà.

Thông tin ưu đãi cần nắm trước khi mua

Sản phẩm áp dụng: Thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g.

Thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g. Mức ưu đãi: Mua 2 thùng chỉ tính tiền 1 thùng, tức giảm một nửa chi phí so với mua lẻ từng thùng.

Mua 2 thùng chỉ tính tiền 1 thùng, tức giảm một nửa chi phí so với mua lẻ từng thùng. Thời gian: Từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

Từ ngày 17/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Phạm vi: Áp dụng cho khách mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

Cơ chế này phù hợp với gia đình đông người. Bạn cũng có thể rủ người thân hoặc đồng nghiệp mua chung để chia đôi số lượng.

Cách đặt 2 thùng sữa chua giao tận nhà

Mỗi thùng có 48 hộp, nên việc tự chở hai thùng bằng xe máy từ cửa hàng về nhà khá bất tiện. Đặt hàng trực tuyến giúp bạn bớt phải mang vác. Hãy làm theo các bước sau:

Mở ứng dụng hoặc website. Truy cập ứng dụng Bách hóa XANH hoặc vào website của Bách hóa XANH. Tìm sản phẩm. Gõ từ khóa sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g và chọn loại thùng 48 hộp. Thêm 2 thùng vào giỏ hàng. Chọn số lượng là 2 để áp dụng ưu đãi Mua 2 tính tiền 1. Kiểm tra giỏ hàng. Xem lại số lượng và số tiền cần thanh toán trước khi xác nhận. Chốt đơn. Hoàn tất đặt hàng, sau đó đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói và vận chuyển cả hai thùng đến tận cửa nhà bạn.

Lưu ý để không bỏ lỡ ưu đãi

Đặt hàng trước hết ngày 30/11/2026 để còn trong thời gian áp dụng.

Chương trình áp dụng cho Thùng 48 hộp sữa chua ăn có đường Lothamilk 95g, nên hãy chọn đúng sản phẩm.

Nên kiểm tra lại thông tin ưu đãi trên ứng dụng hoặc website trước khi thanh toán.

Vì sao nhiều gia đình chọn sữa chua Lothamilk

Theo thông tin từ nguồn, sữa chua ăn Lothamilk được lên men tự nhiên từ nguồn sữa tươi, có kết cấu sánh mịn và vị chua ngọt hài hòa. Bạn có thể dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn, bữa xế nhẹ nhàng hoặc kết hợp với trái cây tươi. Sản phẩm cũng được giới thiệu là tốt cho hệ tiêu hóa.