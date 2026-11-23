Mẹo mua sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star theo ưu đãi mua 2 tặng 1, mua 5 tặng 3 đến 30/11 Từ 18/11 đến 30/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng mua 2 tặng 1 và mua 5 tặng 3 cho lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star, tại cửa hàng và trực tuyến.

Từ ngày 18/11 đến hết ngày 30/11/2026, Bách hóa XANH áp dụng hai mức ưu đãi cho lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star: mua 2 lốc tặng 1 lốc và mua 5 lốc tặng 3 lốc. Người mua có thể chốt đơn trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt qua website, ứng dụng của Bách hóa XANH. Bài viết tóm tắt cách chọn mức mua phù hợp và cách đặt hàng để nhận hàng thuận tiện.

Thời gian và phạm vi áp dụng ưu đãi

Chương trình diễn ra liên tục từ ngày 18/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Ưu đãi dành cho mọi khách hàng, bao gồm người mua trực tiếp tại cửa hàng và người đặt hàng trực tuyến qua web hoặc app Bách hóa XANH.

Sản phẩm áp dụng là lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star. Theo nguồn tin, sản phẩm có vị sữa chua lên men sánh mịn, chua ngọt dịu nhẹ, kết hợp những miếng nha đam giòn, thanh mát. Sản phẩm thường được dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn hoặc bữa xế.

Hai mức ưu đãi và số lượng nhận được

Mỗi lốc gồm 4 hộp. Từ đó, số lượng thực nhận ở từng mức ưu đãi như sau:

Mức ưu đãi Số lốc mua Số lốc tặng Tổng nhận Mua 2 tặng 1 2 lốc 1 lốc 3 lốc (12 hộp) Mua 5 tặng 3 5 lốc 3 lốc 8 lốc (32 hộp)

Cách chọn mức mua phù hợp

Gia đình ít người: mức mua 2 tặng 1 cho tổng 12 hộp, phù hợp nếu bạn muốn dùng dần và không cần trữ nhiều.

mức mua 2 tặng 1 cho tổng 12 hộp, phù hợp nếu bạn muốn dùng dần và không cần trữ nhiều. Gia đình đông người hoặc muốn trữ sẵn: mức mua 5 tặng 3 cho tổng 32 hộp, đủ dùng dần trong cả tuần theo gợi ý của nguồn tin.

Ở mức mua 5 tặng 3, bạn trả tiền cho 5 lốc (20 hộp) và nhận thêm 3 lốc (12 hộp). Hãy cân nhắc không gian tủ lạnh trước khi chọn mức này, vì tổng số hộp khá nhiều.

Cách đặt hàng trực tuyến để đỡ phải xách nặng

Đơn 8 lốc (32 hộp) khá nặng và cồng kềnh nếu tự mang từ siêu thị về nhà. Vì vậy, bạn có thể đặt hàng online theo các bước sau:

Mở kênh đặt hàng: vào ứng dụng Bách hóa XANH hoặc truy cập website của Bách hóa XANH. Thêm sản phẩm vào giỏ: chọn lốc 4 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star và thêm vào giỏ hàng theo số lượng muốn mua (2 lốc hoặc 5 lốc). Lên đơn: hoàn tất đặt hàng. Theo nguồn tin, đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói và vận chuyển đơn hàng đến tận nhà.

Lưu ý trước khi mua