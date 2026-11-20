Mẹo mua sữa tươi Vinamilk 100% 180ml giá 71.000đ cho combo 2 lốc online tại Bách hóa XANH Từ 16/11 đến 30/11/2026, đặt online qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH để mua combo 2 lốc (8 hộp) sữa tươi Vinamilk 100% 180ml giá 71.000đ, giao tận nhà.

Muốn tích trữ sữa tươi cho cả tuần mà không phải xách nặng từ siêu thị về, bạn có thể đặt online. Từ 16/11 đến hết 30/11/2026, Bách hóa XANH bán combo 2 lốc (8 hộp) sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% loại 180ml với giá 71.000đ cho khách đặt qua website hoặc ứng dụng (app).

Điều kiện áp dụng cần nắm trước khi đặt

Trước khi đặt, hãy kiểm tra các thông tin chính của chương trình để tránh mua nhầm kênh hoặc quá hạn.

Thời gian: liên tục từ 16/11/2026 đến hết 30/11/2026.

liên tục từ 16/11/2026 đến hết 30/11/2026. Kênh áp dụng: chỉ dành cho khách đặt online qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

chỉ dành cho khách đặt online qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Sản phẩm: sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hộp 180ml.

sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% hộp 180ml. Số lượng: combo 2 lốc, mỗi lốc 4 hộp, tổng cộng 8 hộp.

combo 2 lốc, mỗi lốc 4 hộp, tổng cộng 8 hộp. Giá: 71.000đ cho cả combo, tương đương khoảng 8.875đ mỗi hộp (quy đổi từ giá combo).

Cách đặt combo sữa tươi online trong 3 bước

Quy trình đặt hàng khá gọn, bạn chỉ cần thực hiện theo thứ tự dưới đây.

Mở ứng dụng hoặc website. Truy cập ứng dụng hoặc website Bách hóa XANH. Kết quả: bạn vào được trang mua sắm trực tuyến của hệ thống. Chọn vị sữa. Tìm sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100% 180ml và chọn vị bạn muốn. Kết quả: sản phẩm được thêm vào giỏ hàng. Chốt đơn. Kiểm tra lại số lượng và giá, sau đó xác nhận đặt hàng. Kết quả: đơn hàng được đóng gói và giao đến tận cửa nhà bạn.

Lý do nên đặt online là sữa dạng lốc khi mua nhiều thường nặng và cồng kềnh. Đặt qua ứng dụng hoặc website giúp bạn không phải tự chở về.

Chọn vị sữa phù hợp với từng thành viên

Ưu đãi áp dụng cho cả ba loại: có đường, ít đường và không đường. Bạn có thể cân nhắc theo nhu cầu của gia đình.

Có đường: vị ngọt dịu, béo thơm, dễ uống và được nhiều trẻ nhỏ yêu thích.

vị ngọt dịu, béo thơm, dễ uống và được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Ít đường: vị ngọt thanh nhẹ, phù hợp để cả nhà uống mỗi ngày.

vị ngọt thanh nhẹ, phù hợp để cả nhà uống mỗi ngày. Không đường: giữ trọn vị sữa tươi nguyên bản, phù hợp với người ăn kiêng hoặc cần kiểm soát lượng đường.

Vài lưu ý khi sử dụng

Theo thông tin từ nhà bán, sữa được làm từ nguồn sữa tươi nguyên chất, có canxi, vitamin A và D3. Hộp 180ml nhỏ gọn, tiện cho trẻ mang đến trường hoặc người lớn bổ sung năng lượng nhanh tại văn phòng.

Hãy chốt đơn trước hết ngày 30/11/2026 để hưởng mức giá combo. Ưu đãi chỉ áp dụng cho đơn đặt online, nên bạn cần kiểm tra giá hiển thị trong giỏ hàng trước khi thanh toán.