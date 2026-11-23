Mẹo mua thùng 48 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star tặng 6 lốc, đặt trực tuyến giao tận nhà Từ 18/11 đến 30/11/2026, Bách hóa XANH tặng 6 lốc (24 hộp) khi mua 1 thùng 48 hộp, tổng 72 hộp. Đặt qua web hoặc app để được giao hàng nặng tận cửa nhà.

Từ ngày 18/11 đến hết ngày 30/11/2026, khách mua thùng 48 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star tại Bách hóa XANH sẽ được tặng thêm 6 lốc (24 hộp). Tổng cộng đơn hàng có 72 hộp. Để không phải tự chở thùng hàng nặng về nhà, bạn có thể đặt trực tuyến và nhận hàng tận cửa.

Thông tin chương trình ưu đãi

Thời gian áp dụng: liên tục từ 18/11/2026 đến hết 30/11/2026.

liên tục từ 18/11/2026 đến hết 30/11/2026. Ưu đãi: mua 1 thùng (48 hộp) tặng ngay 6 lốc (24 hộp), nhận tổng cộng 72 hộp.

mua 1 thùng (48 hộp) tặng ngay 6 lốc (24 hộp), nhận tổng cộng 72 hộp. Phạm vi áp dụng: khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng và đặt hàng trực tuyến qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

Sản phẩm phù hợp với nhu cầu nào?

Theo mô tả từ nhà bán, sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star có vị sữa chua lên men tự nhiên sánh mịn, chua ngọt dịu nhẹ, kèm những miếng nha đam giòn, thanh mát. Sản phẩm có thể dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn, bữa xế giải nhiệt hoặc ăn kèm trái cây tươi.

Với số lượng 72 hộp, ưu đãi này phù hợp với gia đình đông người. Bạn cũng có thể rủ người thân hoặc đồng nghiệp mua chung để chia đều số hộp.

Mẹo đặt hàng để không phải mang vác

Tổng đơn 72 hộp sữa chua khá nặng và cồng kềnh nếu chở bằng xe máy từ siêu thị về nhà. Vì vậy, bạn nên đặt hàng trực tuyến theo các bước sau:

Mở ứng dụng hoặc website. Truy cập ứng dụng (app) hoặc website Bách hóa XANH. Thêm vào giỏ hàng. Tìm thùng 48 hộp sữa chua nha đam Vinamilk Happy Star và thêm vào giỏ hàng. Lên đơn. Kiểm tra lại giỏ hàng, xác nhận thông tin rồi đặt hàng. Nhận hàng tại nhà. Đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói và vận chuyển đơn hàng đến tận cửa.

Lưu ý trước khi đặt