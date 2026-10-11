Mẹo mua trứng gà hộp 10 quả giá 23.000đ ngày 11/11 để tiết kiệm chi phí bữa ăn gia đình Trong ngày 11/11, trứng gà tươi hộp 10 quả có giá 23.000đ, tương đương 2.300đ mỗi quả, áp dụng cho cả đặt online lẫn mua trực tiếp tại cửa hàng Bách hóa XANH.

Trứng gà tươi hộp 10 quả tại Bách hóa XANH có giá 23.000đ/hộp, chỉ áp dụng duy nhất trong ngày 11/11 (Double Day). Mức giá này tương đương 2.300đ mỗi quả, phù hợp để các gia đình dự trữ thực phẩm thiết yếu với chi phí thấp.

Thông tin ưu đãi cần nắm trước khi mua

Sản phẩm: trứng gà tươi hộp 10 quả.

trứng gà tươi hộp 10 quả. Giá ưu đãi: 23.000đ/hộp, tính ra khoảng 2.300đ cho một quả.

23.000đ/hộp, tính ra khoảng 2.300đ cho một quả. Thời gian: duy nhất ngày 11/11.

duy nhất ngày 11/11. Hình thức mua: đặt hàng giao tận nơi qua Website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH, hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Cách mua trứng gà giá ưu đãi trong ngày 11/11

Bước 1: Chọn hình thức mua. Nếu muốn nhận hàng tại nhà, mở ứng dụng hoặc truy cập Website Bách hóa XANH. Nếu tiện đường, bạn có thể đến cửa hàng để mua trực tiếp.

Bước 2: Thêm trứng vào giỏ hàng. Tìm sản phẩm trứng gà hộp 10 quả và chọn số lượng theo nhu cầu của gia đình. Nguồn tin nêu khuyến khích thêm vài hộp để dự trữ trong tủ lạnh.

Bước 3: Đặt hàng trong ngày 11/11. Hoàn tất đơn hàng trước khi hết ngày, vì chương trình không kéo dài sang ngày khác. Kiểm tra lại giá hiển thị trong giỏ hàng trước khi xác nhận.

Bước 4: Nhận hàng và kiểm tra. Với đơn giao tận nơi, Bách hóa XANH cho biết nhân viên giao hàng sẽ đóng gói hộp trứng cẩn thận để giao nguyên vẹn. Khi nhận, bạn nên mở hộp kiểm tra vỏ trứng ngay.

Vì sao mức giá này đáng chú ý

Theo nhà bán, trứng gà tại đây có vỏ sạch, quả to đều, lòng đỏ tươi và đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Với giá khoảng 2.300đ mỗi quả, trứng có thể dùng cho nhiều món quen thuộc như trứng ốp la bữa sáng, thịt kho hột vịt hay chả trứng đúc thịt cho bữa tối.

Lưu ý khi săn ưu đãi