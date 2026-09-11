Mẹo mua trứng gà tiết kiệm: 2 hộp 10 quả giá 50.000 đồng tại Bách hóa XANH đến 30/11/2026 Bách hóa XANH áp dụng giá 50.000 đồng cho 2 hộp trứng gà 10 quả đến hết 30/11/2026, tương đương 2.500 đồng mỗi quả, cho cả mua trực tuyến lẫn tại cửa hàng.

Mua 2 hộp trứng gà loại 10 quả tại Bách hóa XANH chỉ với 50.000 đồng là cách giúp gia đình giảm chi phí thực phẩm. Chương trình "Trứng Tươi Mua Càng Nhiều Càng Tiết Kiệm" diễn ra từ nay đến hết ngày 30/11/2026, theo thông tin từ Bách hóa XANH.

Thời gian và phạm vi áp dụng

Thời gian: từ nay đến hết ngày 30/11/2026.

từ nay đến hết ngày 30/11/2026. Hình thức mua: đặt hàng giao tận nơi qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH, hoặc mua trực tiếp tại cửa hàng.

Mức giá và cách tính tiết kiệm

Theo chương trình, khi chốt đơn 2 hộp trứng gà (mỗi hộp 10 quả), tổng giá chỉ 50.000 đồng. Như vậy, 20 quả trứng có giá trung bình 2.500 đồng mỗi quả.

Bách hóa XANH cho biết các sản phẩm trứng gà tươi được kiểm định chất lượng, với vỏ sạch, lòng đỏ to, màu sắc tươi và không chứa chất cấm. Lượng trứng này phù hợp cho các bữa ăn quen thuộc như trứng ốp la buổi sáng hay thịt kho trứng buổi tối.

Các bước đặt mua trứng giao tận nhà

Nếu ngại xách những vỉ trứng cồng kềnh, dễ vỡ, bạn có thể đặt hàng trực tuyến theo 3 bước sau:

Mở ứng dụng hoặc website: truy cập ứng dụng hoặc website Bách hóa XANH trên điện thoại hoặc máy tính. Chọn combo: tìm sản phẩm trứng gà hộp 10 quả và chọn combo 2 hộp. Lên đơn: xác nhận đơn hàng để chờ giao tận nơi.

Theo nhà bán, đội ngũ giao hàng được đào tạo vận chuyển hàng dễ vỡ. Các hộp trứng được đóng gói riêng biệt và giao đến tận nhà. Đơn giao trực tuyến còn kèm cam kết giao vỡ đổi mới, theo thông tin chương trình.

Lưu ý khi mua