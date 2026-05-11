Mẹo mua xúc xích CP, LC Foods, Siu Bếp tiết kiệm với ưu đãi mua 1 tặng 1 trong tháng 11/2026 Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi xúc xích từ 01/11 đến 30/11/2026: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, mua 3 tặng 2 tùy sản phẩm, áp dụng cả online lẫn tại cửa hàng.

Trong tháng 11/2026, Bách hóa XANH áp dụng ưu đãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 và mua 3 tặng 2 cho các dòng xúc xích CP, LC Foods và Siu Bếp. Người mua có thể tiết kiệm từ 25.000đ đến 26.500đ ở một số sản phẩm nếu chọn đúng mức mua theo từng chương trình.

Thể lệ chương trình Đại Tiệc Xúc Xích

Trước khi chọn mua, bạn cần nắm rõ thời gian và phạm vi áp dụng để không bỏ lỡ ưu đãi.

Thời gian: từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026.

từ ngày 01/11/2026 đến hết ngày 30/11/2026. Phạm vi: áp dụng cho khách đặt hàng giao tận nơi qua Website hoặc App Bách hóa XANH và khách mua trực tiếp tại cửa hàng.

Chi tiết ưu đãi theo từng loại xúc xích

Mỗi sản phẩm có cơ chế tặng kèm riêng. Cụ thể như sau:

Sản phẩm Cơ chế ưu đãi Mức tiết kiệm Xúc Xích Red CP Heo 200g Mua 2 tặng 1 hoặc mua 3 tặng 2 Theo số lượng mua Xúc Xích Siu Bếp Gà Hầm 175g Mua 1 tặng 1 25.000đ Xúc xích tiệt trùng Oh Teen vị heo LC FOODS cây 65g Mua 2 tặng 1 26.500đ Xúc Xích Orange Gà Om CP 175g Mua 2 tặng 1 25.000đ

Xúc xích Red CP heo

Dòng xúc xích này có độ dai giòn và hương vị đậm đà từ thịt heo. Sản phẩm áp dụng đồng thời hai mức ưu đãi: mua 2 tặng 1 hoặc mua 3 tặng 2. Mua càng nhiều, số lượng quà tặng kèm càng lớn.

Xúc xích Siu Bếp Gà Hầm

Đây là dòng xúc xích vị gà hầm, được mô tả là thơm và mềm. Với cơ chế mua 1 tặng 1, mỗi đơn hàng tiết kiệm được 25.000đ.

Xúc xích Oh Teen và Orange CP

Xúc xích Oh Teen vị heo cây 65g có vị dai giòn, sần sật, mua 2 tặng 1 và tiết kiệm 26.500đ. Xúc Xích Orange Gà Om CP 175g có vị gà om đậm đà, hợp để ăn kèm mì gói. Sản phẩm này cũng mua 2 tặng 1 và tiết kiệm 25.000đ.

Cách đặt mua xúc xích online nhanh gọn

Mở ứng dụng hoặc website: truy cập App hoặc Website Bách hóa XANH. Tìm sản phẩm: chọn các loại xúc xích nằm trong chương trình Đại Tiệc Xúc Xích. Chọn đúng số lượng: mua đủ mức theo từng cơ chế, ví dụ 2 sản phẩm cho mức mua 2 tặng 1 hoặc 3 sản phẩm cho mức mua 3 tặng 2. Thêm vào giỏ và đặt hàng: hoàn tất đơn để nhận hàng giao tận nơi.

Theo nguồn tin, đơn hàng được xử lý nhanh, đóng gói cẩn thận và giao đến tận nhà, nên bạn không cần di chuyển ra cửa hàng.

Lưu ý khi áp dụng ưu đãi