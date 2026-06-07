Mẹo nhận mã giảm giá 25.000 đồng khi mua sắm sản phẩm P&G tại Bách hóa XANH Khách hàng mới mua sản phẩm P&G tại Bách hóa XANH từ ngày 01/07 đến 31/07/2026 sẽ nhận ngay mã giảm 25.000 đồng cho hóa đơn từ 150.000 đồng trở lên.

Từ ngày 01/07 đến hết ngày 31/07/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng mới khi mua các sản phẩm thuộc tập đoàn P&G. Chỉ với hóa đơn từ 150.000 đồng, người tiêu dùng sẽ nhận ngay mã giảm giá trực tiếp trị giá 25.000 đồng vào đơn hàng.

Cách nhận mã giảm giá 25.000 đồng tại Bách hóa XANH

Chương trình "Chào bạn mới" được thiết kế nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho những khách hàng lần đầu trải nghiệm các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình của P&G. Để nhận ưu đãi thành công, khách hàng cần thực hiện theo các hướng dẫn sau:

Lựa chọn sản phẩm: Chọn mua các mặt hàng thuộc hệ sinh thái của P&G bao gồm các thương hiệu quen thuộc như Ariel, Downy, Pantene, Head & Shoulders, Gillette, Safeguard hay Oral-B. Kiểm tra giá trị đơn hàng: Đảm bảo tổng giá trị các sản phẩm P&G trong giỏ hàng đạt từ 150.000 đồng trở lên (không tính các sản phẩm khác ngoài danh mục P&G). Xác nhận ưu đãi: Hệ thống sẽ tự động ghi nhận và áp dụng mã giảm giá 25.000 đồng nếu khách hàng thỏa mãn điều kiện là người mua lần đầu sản phẩm của tập đoàn này tại hệ thống.

Điều kiện áp dụng và đối tượng ưu đãi

Để đảm bảo quyền lợi khi mua sắm, khách hàng cần lưu ý các quy định cụ thể về đối tượng và thời gian diễn ra chương trình:

Đối tượng áp dụng: Ưu đãi chỉ dành riêng cho khách hàng chưa từng phát sinh giao dịch mua các sản phẩm của tập đoàn P&G tại hệ thống Bách hóa XANH trước đó.

Ưu đãi chỉ dành riêng cho khách hàng chưa từng phát sinh giao dịch mua các sản phẩm của tập đoàn P&G tại hệ thống Bách hóa XANH trước đó. Thời gian diễn ra: Chương trình bắt đầu từ ngày 01/07/2026 và kết thúc vào ngày 31/07/2026.

Chương trình bắt đầu từ ngày 01/07/2026 và kết thúc vào ngày 31/07/2026. Lưu ý về số lượng: Do ngân sách khuyến mãi có hạn, chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến nếu số lượng mã giảm giá được sử dụng hết.

Các thương hiệu P&G áp dụng trong chương trình

Việc tích lũy hóa đơn 150.000 đồng trở nên dễ dàng hơn nhờ sự đa dạng của các dòng sản phẩm thiết yếu. Khách hàng có thể kết hợp mua sắm các mặt hàng sau:

Chăm sóc nhà cửa: Nước giặt Ariel, nước xả vải Downy hương hoa.

Nước giặt Ariel, nước xả vải Downy hương hoa. Chăm sóc tóc: Các dòng dầu gội ngăn rụng tóc hoặc trị gàu từ Pantene, Head & Shoulders và Rejoice.

Các dòng dầu gội ngăn rụng tóc hoặc trị gàu từ Pantene, Head & Shoulders và Rejoice. Chăm sóc cá nhân: Dao cạo râu Gillette, sữa tắm diệt khuẩn Safeguard và các sản phẩm chăm sóc răng miệng Oral-B.

Đây là cơ hội tốt để người tiêu dùng mới trải nghiệm chất lượng sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế với mức giá tiết kiệm hơn, giúp tối ưu hóa chi phí sinh hoạt cho gia đình trong tháng 7 này.