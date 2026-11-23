Mẹo nhận ưu đãi 25.000đ mua hàng tươi sống, đông mát khi đặt bia Tiger, Heineken Silver 20-23/11 Từ 20/11 đến 23/11/2026, đặt online thùng bia Tiger hoặc Heineken Silver tại khu vực TP.HCM cũ nhận 25.000đ mua hàng tươi sống, đông mát ở Bách hóa XANH.

Từ ngày 20/11 đến hết ngày 23/11/2026, khách hàng tại khu vực TP.HCM cũ đặt online một số dòng bia thùng Tiger hoặc Heineken Silver tại Bách hóa XANH sẽ được tặng 25.000đ để mua thực phẩm tươi sống, đông mát. Cách làm gồm 3 bước: chọn đúng loại bia áp dụng, đặt qua website hoặc ứng dụng, rồi thêm đồ tươi sống vào cùng đơn hàng.

Điều kiện áp dụng cần nắm trước khi đặt

Trước khi đặt hàng, hãy kiểm tra hai điều kiện chính của chương trình để tránh bỏ lỡ ưu đãi.

Thời gian: liên tục từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 23/11/2026.

liên tục từ ngày 20/11/2026 đến hết ngày 23/11/2026. Phạm vi: chỉ dành cho khách đặt online qua website hoặc ứng dụng Bách hóa XANH tại khu vực TP.HCM cũ.

Đơn mua trực tiếp tại cửa hàng không nằm trong phạm vi này theo thông tin nguồn.

Các loại bia được áp dụng ưu đãi

Ưu đãi áp dụng khi bạn đặt một trong 3 dòng bia thùng 24 lon dưới đây:

Thùng 24 lon bia Tiger Bạc 250ml: vị mượt mà, sảng khoái nhờ công nghệ làm lạnh sâu, lon 250ml gọn nhẹ.

vị mượt mà, sảng khoái nhờ công nghệ làm lạnh sâu, lon 250ml gọn nhẹ. Thùng 24 lon bia Tiger lon 250ml: vị bia đậm đà đặc trưng.

vị bia đậm đà đặc trưng. Thùng 24 lon bia Heineken Silver 330ml: vị nhẹ êm, dễ uống, phù hợp nhiều khẩu vị.

Hãy chọn đúng quy cách trên. Các loại bia khác không có trong danh sách này.

Cách đặt hàng để nhận ưu đãi 25.000đ

Mở ứng dụng hoặc website. Truy cập ứng dụng Bách hóa XANH hoặc website của siêu thị. Kết quả: bạn đang đặt hàng ở kênh online, đúng điều kiện chương trình. Chọn thùng bia áp dụng. Thêm vào giỏ một trong 3 loại bia ở danh sách trên. Kết quả: giỏ hàng có sản phẩm thuộc diện ưu đãi. Thêm thực phẩm cần dùng. Chọn thêm thịt, cá, rau củ hoặc thực phẩm đông mát cho bữa ăn hay buổi tụ họp. Khoản tặng 25.000đ dùng để mua nhóm hàng tươi sống, đông mát. Chốt đơn trước hết ngày 23/11/2026. Kết quả: đơn hàng được ghi nhận trong thời gian chương trình diễn ra.

Lưu ý khi đặt hàng

Kiểm tra kỹ thời hạn. Chương trình kết thúc sau ngày 23/11/2026.

Xem lại địa chỉ nhận hàng. Ưu đãi chỉ dành cho khu vực TP.HCM cũ.

Đọc điều kiện chi tiết trên trang ưu đãi Heineken Việt Nam của Bách hóa XANH để biết cách ghi nhận 25.000đ vào đơn. Nguồn tin không nêu chi tiết nội dung này.

Vì sao nên đặt thùng bia kèm đồ tươi sống qua đơn online

Mỗi thùng 24 lon khá nặng và cồng kềnh. Nếu tự chở bằng xe máy cùng đồ tươi sống giữa đường phố đông đúc, việc di chuyển sẽ vất vả hơn.

Khi đặt online, bạn chọn bia và thực phẩm trong cùng một đơn. Theo nguồn tin, đội ngũ giao hàng sẽ đóng gói cẩn thận và vận chuyển đơn hàng nặng này đến tận cửa nhà.

Cách này giúp bạn gom nguyên liệu cho bữa tiệc tại gia hoặc buổi tụ họp cuối tuần trong một lần đặt. Bạn cũng tận dụng được khoản 25.000đ khi mua thêm thực phẩm.