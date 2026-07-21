Mẹo nhập giấy rút giá sỉ chỉ từ 4.000 đồng giúp chủ quán tối ưu lợi nhuận Chủ hàng quán có thể tiết kiệm đáng kể chi phí vận hành khi nhập giấy rút Puri và Premier tại Bách hóa XANH với mức giá sỉ cực hời, áp dụng cho đơn hàng online từ nay đến hết 31/08/2026.

Trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, giấy ăn là vật dụng tiêu hao không thể thiếu và chiếm một phần chi phí vận hành thường xuyên. Để giúp các chủ quán tối ưu lợi nhuận, việc tìm kiếm nguồn hàng chất lượng với mức giá sỉ là giải pháp hiệu quả nhất. Hiện nay, Bách hóa XANH đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho các dòng giấy rút với mức giá chỉ từ 4.000 đồng/gói.

Thông tin chương trình ưu đãi giấy rút giá sỉ

Chương trình được thiết kế nhằm đồng hành cùng các chủ kinh doanh hàng quán trong việc giảm thiểu chi phí đầu vào mà vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng. Dưới đây là các thông tin quan trọng cần lưu ý:

Thời gian áp dụng: Từ ngày 17/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026.

Từ ngày 17/07/2026 đến hết ngày 31/08/2026. Hình thức mua hàng: Chỉ áp dụng đối với các đơn hàng đặt trực tuyến (Online) qua website bachhoaxanh.com hoặc ứng dụng Bách hóa XANH.

Chỉ áp dụng đối với các đơn hàng đặt trực tuyến (Online) qua website bachhoaxanh.com hoặc ứng dụng Bách hóa XANH. Lợi ích bổ sung: Đội ngũ giao hàng sẽ vận chuyển tận nơi đối với các đơn hàng số lượng lớn, giúp chủ quán tiết kiệm thời gian và công sức khuân vác.

Giấy hàng quán giá sỉ - Mua càng nhiều tiết kiệm càng lớn

Bảng giá chi tiết cho các dòng giấy rút phổ biến

Mức giá ưu đãi sẽ phụ thuộc vào số lượng sản phẩm trong mỗi đơn hàng. Quy tắc chung là mua số lượng càng lớn, mức chiết khấu càng sâu.

1. Giấy rút PURI (Loại 250 tờ)

Đây là dòng giấy dai, mịn và an toàn cho sức khỏe, phù hợp cho nhiều loại hình quán ăn từ bình dân đến cao cấp.

Giá niêm yết: 15.000 đồng/gói.

15.000 đồng/gói. Mua từ 30 gói: Giá giảm còn 9.000 đồng/gói.

Giá giảm còn 9.000 đồng/gói. Mua từ 60 gói (1 thùng): Giá sập sàn chỉ còn 8.000 đồng/gói (tương đương 480.000 đồng/thùng).

2. Giấy rút PREMIER (Loại 100 tờ)

Dòng giấy này là lựa chọn kinh tế cho các quán có lượng khách đông, giúp kiểm soát chi phí hiệu quả.

Giá niêm yết: 8.000 đồng/gói.

8.000 đồng/gói. Mua từ 30 gói: Giá ưu đãi còn 4.500 đồng/gói.

Giá ưu đãi còn 4.500 đồng/gói. Mua từ 120 gói trở lên: Giá nhập siêu hời chỉ còn 4.000 đồng/gói.

Cách thức đặt hàng nhanh chóng

Để nhận được mức giá sỉ này, các chủ quán thực hiện theo các bước sau:

Truy cập website bachhoaxanh.com hoặc mở ứng dụng Bách hóa XANH trên điện thoại. Tìm kiếm sản phẩm "Giấy rút PURI" hoặc "Giấy rút PREMIER". Chọn số lượng phù hợp với định mức giá sỉ (từ 30, 60 hoặc 120 gói tùy loại). Hệ thống sẽ tự động cập nhật mức giá ưu đãi tại giỏ hàng. Xác nhận địa chỉ và hoàn tất đơn hàng để được giao hàng tận quán.

Việc tận dụng các chương trình ưu đãi định kỳ như thế này không chỉ giúp chủ quán lấp đầy kho vật dụng mà còn trực tiếp gia tăng biên lợi nhuận cho hoạt động kinh doanh trong những tháng tới.