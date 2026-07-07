Mẹo sắm gia vị chuẩn vị cho gian bếp với ưu đãi tiết kiệm đến 69.500 đồng Tận dụng chương trình ưu đãi tại Bách hóa XANH từ ngày 01/07 đến 31/07/2026 để sở hữu các loại gia vị thiết yếu với hình thức mua 1 tặng 1 hoặc giảm giá trực tiếp.

Bí quyết cho một mâm cơm nhà hoàn hảo không chỉ nằm ở nguyên liệu tươi ngon mà còn phụ thuộc vào cách nêm nếm gia vị đậm đà. Việc lựa chọn thời điểm mua sắm thông minh giúp người nội trợ vừa đảm bảo chất lượng bữa ăn, vừa tối ưu hóa chi phí sinh hoạt hàng tháng.

Chương trình ưu đãi gia vị tại Bách hóa XANH diễn ra xuyên suốt tháng 7/2026.

Thông tin chương trình ưu đãi gia vị tháng 7

Từ ngày 01/07/2026 đến hết ngày 31/07/2026, hệ thống Bách hóa XANH triển khai chương trình "Món ngon chuẩn vị" với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Người tiêu dùng có thể tiếp cận các mức giá tốt thông qua hai hình thức:

Mua sắm trực tiếp: Tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc.

Tại hệ thống siêu thị Bách hóa XANH trên toàn quốc. Mua sắm trực tuyến: Đặt hàng qua Website hoặc ứng dụng (App) Bách hóa XANH để được giao hàng tận nơi.

Danh sách các loại gia vị có mức giá ưu đãi tốt

Dưới đây là các nhóm gia vị thiết yếu đang có chương trình khuyến mãi sâu, giúp tiết kiệm chi phí đáng kể cho người tiêu dùng:

1. Nhóm hạt nêm và bột ngọt

Hạt nêm Maggi nấm hương (gói 170g): Giá bán 19.000 đồng. Khi mua sản phẩm này, khách hàng được tặng kèm 1 chai dầu hào Maggi đậm đặc 150g (tiết kiệm 20.700 đồng).

Giá bán 19.000 đồng. Khi mua sản phẩm này, khách hàng được tặng kèm 1 chai dầu hào Maggi đậm đặc 150g (tiết kiệm 20.700 đồng). Bột ngọt Meizan (gói 400g): Giá bán 33.000 đồng. Tặng kèm 1 chai nước chấm Đầu Bếp Tôm 800ml (tiết kiệm đến 18.000 đồng).

2. Nhóm nước mắm và nước tương

Nước mắm cốt nhĩ tôm Đầu Bếp Tôm (500ml): Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Đây là loại nước mắm 18 độ đạm với vị ngọt hậu, giúp tiết kiệm 61.000 đồng khi mua cặp.

Áp dụng chương trình mua 1 tặng 1. Đây là loại nước mắm 18 độ đạm với vị ngọt hậu, giúp tiết kiệm 61.000 đồng khi mua cặp. Nước tương đậm đặc Nam Dương (chai 500ml): Áp dụng mua 2 tính tiền 1. Hình thức này giúp người nội trợ tiết kiệm 20.000 đồng khi mua dự trữ.

3. Nhóm dầu ăn và tương ớt

Dầu đậu nành Meizan (can 2 lít): Giá bán 139.000 đồng. Khách hàng được tặng ngay 1 chai dầu đậu nành tinh luyện Janbee 1 lít (tiết kiệm 69.500 đồng).

Giá bán 139.000 đồng. Khách hàng được tặng ngay 1 chai dầu đậu nành tinh luyện Janbee 1 lít (tiết kiệm 69.500 đồng). Tương ớt Nam Dương Hàng Việt (chai 800g): Giá bán 26.000 đồng. Tặng kèm 1 chai nước tương Hương Việt thanh vị 500ml (tiết kiệm 7.900 đồng).

Lưu ý khi mua sắm gia vị ưu đãi

Để việc mua sắm hiệu quả nhất, người tiêu dùng nên thực hiện các bước sau:

Kiểm tra hạn sử dụng: Dù là hàng ưu đãi, hãy luôn kiểm tra hạn sử dụng trên bao bì để đảm bảo thời gian lưu trữ tại nhà. So sánh định lượng: Ưu tiên các combo tặng kèm sản phẩm cùng loại hoặc sản phẩm bổ trợ thường xuyên sử dụng trong bếp. Tận dụng đặt hàng online: Trong trường hợp mua sắm các mặt hàng nặng như dầu ăn can lớn hoặc nước mắm thùng, việc đặt qua ứng dụng sẽ giúp tiết kiệm công sức vận chuyển.

Chương trình "Món ngon chuẩn vị" là cơ hội tốt để các gia đình làm mới kệ gia vị và chuẩn bị cho những bữa cơm ấm cúng với chi phí kinh tế nhất.